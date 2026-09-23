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'గోమతి' బుక్ ఫెస్టివల్‌లో 'బోర్డ్ గేమ్'- ఆట రూపంలో రామోజీరావు విజయాలు, సమాజ సేవపై పిల్లలకు అవగాహన

దేశంలో ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచిన దివంగత రామోజీరావు- బోర్డ్ గేమ్ ద్వారా ఆయన సాధించిన విజయాలు, చేసిన సేవలపై అవగాహన - బోర్డ్ గేమ్‌ను రూపొందిన హైదరాబాద్ వాసి రఘునందన్ వడ్ల

Gomti Book Festival On Ramoji Rao
గోమతి బుక్ ఫెస్టివల్‌లోని 'బోర్డ్ గేమ్'లో రామోజీ విజయాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2026 at 12:32 PM IST

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Gomti Book Festival On Ramoji Rao : ఉత్తర్‌ప్రదేశ్ రాజధాని లఖ్‌నవూలో సెప్టెంబర్ 12- 21 వరకు జరిగిన 'గోమతీ బుక్ ఫెస్టివల్' అందర్నీ ఆకట్టుకుంది. ఈ బుక్ ఫెస్టివల్ కేవలం పుస్తక అమ్మకాలకే పరిమితం కాలేదు. పిల్లలకు మంచి జ్ఞానాన్ని కూడా అందించింది. ఈ బుక్ ఫెస్టివల్​లో హైదరాబాద్‌కు చెందిన రఘనందన్ వడ్ల తన స్టాల్‌లో ఏర్పాటు చేసిన 'గ్రేట్ ఇండియన్ ట్రెజర్' అనే బోర్డ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ బోర్డ్ గేమ్‌లో రామోజీ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు, దివంగత రామోజీరావు జీవిత విశేషాలు, ఆయన సాధించిన విజయాలు, సమాజానికి ఆయన చేసిన సేవలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలను పొందుపర్చారు. ఇందుకోసం ఆ గేమ్​లో రామోజీరావు ఫొటోను చేర్చారు. దేశంలోని ప్రముఖ వ్యక్తుల గురించి సమాచారాన్ని పిల్లలు ఆటల రూపంలో సులభంగా తెలుసుకునేలా ఈ గేమ్‌ను డిజైన్ చేశారు రఘనందన్.

అత్యధికంగా అమ్ముడైన 'గోదాన్' బుక్

లఖ్‌నవూలో జరిగిన గోమతీ బుక్ ఫెస్టివల్‌లో 200కు పైగా పుస్తక స్టాల్‌లను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి లఖ్‌నవూ, చుట్టుపక్కల జిల్లాల నుంచి భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, పుస్తక ప్రియులు హాజరయ్యారు. వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన పుస్తకాలు సందర్శకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ బుక్ ఫెస్టివల్‌లో ఇంగ్లీష్, హిందీ, ఉర్దూ, భోజ్‌పురి ఇతర ప్రాంతీయ భారతీయ భాషలలోని పుస్తకాలను ప్రదర్శించారు. గోమతి బుక్ ఫెస్టివల్‌లో మున్షీ ప్రేమ్‌చంద్ రాసిన 'గోదాన్' అత్యధికంగా అమ్ముడైన పుస్తకంగా నిలిచింది. 'ముసాఫిర్ కేఫ్' కూడా పాఠకుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంది. మతపరమైన గ్రంథాలలో భగవద్గీత, రామచరితమానస్, హనుమాన్ చాలీసా పుస్తకాలు బాగా అమ్ముడయ్యాయి.

Gomti Book Festival On Ramoji Rao
'గ్రేట్ ఇండియన్ ట్రెజర్' బోర్డ్ గేమ్​ (ETV Bharat)

ఎవరీ రఘనందన్?
రఘునందన్ వాడ్ల స్వస్థలం తెలంగాణలోని హైదరాబాద్‌. ఆయన రచయిత. పలువురు ప్రముఖ భారతీయుల గురించి పరిశోధన చేసి రచనలు కూడా చేశారు. భారత మాజీ రాష్ట్రపతి, ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త దివంగత డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాంను కూడా ఆయన కలిశారు. ఆయన స్ఫూర్తితో దేశంలోని దిగ్గజ వ్యక్తుల జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా 'ది గ్రేట్ ఇండియన్ ట్రెజర్' అనే బోర్డ్ గేమ్‌ను రూపొందించారు. భారతదేశపు గొప్ప, స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తుల గురించి సమాచారాన్ని అందించడమే ఈ బోర్డ్ గేమ్ ప్రత్యేకత, ప్రధాన లక్ష్యం.

Gomti Book Festival On Ramoji Rao
'గ్రేట్ ఇండియన్ ట్రెజర్' బోర్డ్ గేమ్​ (ETV Bharat)

180 మంది ప్రముఖలు సమాచారం
'ది గ్రేట్ ఇండియన్ ట్రెజర్' అనే బోర్డ్ గేమ్ దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన గొప్ప వ్యక్తుల వివరాలను పొందుపర్చారు. ఈ బోర్డు గేమ్‌లో సుమారు 30 విభాగాలు ఉంటాయి. ప్రతి విభాగం ఒక నిర్దిష్ట రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ప్రముఖ వ్యక్తుల గురించి సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. ఈ గేమ్‌లో ప్రతి రాష్ట్రం నుంచి ఆరుగురు విశిష్టమైన, స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తులను చేర్చారు. ఉదాహరణకు, తమిళనాడుకు కేటాయించిన విభాగంలో భారత మాజీ రాష్ట్రపతి డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గురించి సమాచారం ఉంటుంది. తెలంగాణ విభాగంలో మాజీ ప్రధాని వీపీ నరసింహారావు ప్రస్తావన ఉంటుంది. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ విభాగానికి సంబంధించిన విభాగంలో రామోజీ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకులైన రామోజీరావు గురించి ఉంటుంది. మొత్తంగా ఈ గేమ్ బోర్డులో వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి 180కి పైగా స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తుల వివరాలను రఘునందన్ పొందుపర్చారు.

Gomti Book Festival On Ramoji Rao
'గ్రేట్ ఇండియన్ ట్రెజర్' బోర్డ్ గేమ్​ (ETV Bharat)

పిల్లలను ఆకట్టుకునేలా బోర్డ్ గేమ్
ఈ బోర్డ్ గేమ్‌ను పిల్లలకు ఆసక్తికరంగా అనిపించేలా రఘనందన్ రూపకల్పన చేశారు. ఆటగాళ్లు బోర్డుపై తమ పావును (టోకెన్) కదుపుతారు. అది ఏదైనా నిర్దిష్ట రాష్ట్ర విభాగానికి చేరినప్పుడు, ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన గొప్ప వ్యక్తి గురించి ప్రశ్నలు అడుగుతారు. సరైన సమాధానాలకు పాయింట్లు ఇస్తారు. తద్వారా ఆట ఆడుతూనే పిల్లలు దేశంలోని గొప్ప వ్యక్తుల గురించి, వారి విజయాల గురించి తెలుసుకుని మంచి జ్ఞానాన్ని పొందొచ్చు. రఘనందన్ బోర్డ్ గేమ్‌లో ఏపీ విభాగంలో దివంగత రామోజీరావు, జీఎంఆర్, డాక్టర్ వై. సుబ్బారావు, ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి, కరణం మల్లీశ్వరి, పుల్లెల గోపిచంద్ పేర్లను చేర్చారు.

Gomti Book Festival On Ramoji Rao
'గ్రేట్ ఇండియన్ ట్రెజర్' బోర్డ్ గేమ్​ (ETV Bharat)

'ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే ఆప్షన్ కాదు'
ఈ బోర్డ్ గేమ్ లక్ష్యం కేవలం పిల్లలకు వినోదాన్ని పంచడం మాత్రమే కాదని, ఆటల ద్వారా దేశంలోని గొప్ప వ్యక్తులు, వారి పోరాటాలు, విజయాలు, జీవిత ప్రయాణాల గురించి చిన్నారులకు పరిచయం చేయడమేనని రఘునందన్ వడ్ల వివరించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మాత్రమే ఏకైక కెరీర్ ఎంపిక కాదనే అవగాహనను పిల్లల్లో పెంపొందించడం కూడా దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యమని చెప్పారు. దేశవ్యాప్తంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది వ్యక్తులు ఎటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేయకుండానే తమ తమ రంగాలలో గొప్ప గుర్తింపును పొంది, దేశానికి గణనీయమైన సేవలు అందించారని అన్నారు. అటువంటి వారి జీవిత గాథల నుంచి స్ఫూర్తిని పొంది పిల్లలు తమ భవిష్యత్ పట్ల ఒక కొత్త దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకునేలా ప్రేరేపించడమే ఈ ఆట ప్రధాన ఉద్దేశమని వెల్లడించారు.

Gomti Book Festival On Ramoji Rao
గోమతి బుక్ ఫెస్టివల్‌ (ETV Bharat)

ఈ చిన్న బోర్డులో రామోజీరావు విజయాలను చెప్పడం అసాధ్యం: రఘునందన్ వాడ్ల
అపారమైన కృషి, అంకితభావంతో గొప్ప స్థాయికి చేరుకుని ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపును పొందిన మహనీయుడు రామోజీరావు అవి రఘునందన్ వాడ్ల పేర్కొన్నారు. దేశంలోని మీడియా, చలనచిత్ర రంగాల చరిత్రను రాసినప్పుడల్లా రామోజీరావు పేరు కచ్చితంగా అందులో ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. పిల్లలు కూడా రామోజీరావు గురించి అనేక ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారని చెప్పారు. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అనేది ఒక పెద్ద సామ్రాజ్యమని, రామోజీరావు సాధించిన విజయాలు, చేసిన సేవలను ఈ చిన్న బోర్డ్ గేమ్‌లో చూపడం సాధ్యం కాదన్నారు. అయినప్పటికీ ఆయనకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన కొన్ని అంశాలను ఇందులో పొందుపరిచామని ఆయన తెలిపారు.

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