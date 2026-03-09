ETV Bharat / bharat

దివ్యాంగుడి దృఢ సంకల్పం- సివిల్స్‌లో 847వ ర్యాంకు- ఐదో ప్రయత్నంలో సక్సెస్

ఎటువంటి కోచింగ్ లేకుండా యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్- సివిల్స్‌లో 847వ ర్యాంకు సాధించిన హరియాణాకు చెందిన దివ్యాంగుడు నితీశ్

UPSC Topper Nitish Kumar
UPSC Topper Nitish Kumar (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 9, 2026 at 7:38 PM IST

3 Min Read
Divyang UPSC Topper Nitish Kumar : ఆయనొక దివ్యాంగుడు. సరిగ్గా నడవలేరు. తల్లి సాయంతో స్కూల్‌కు వెళ్లారు. జీవితంలో అంతలా ఇబ్బందులు పడిన హరియాణాకు చెందిన నితీశ్ కుమార్ అనే దివ్యాంగుడు ఇటీవల విడుదలైన యూపీఎస్సీ ఫలితాల్లో సత్తా చాటారు. సివిల్స్ ఫలితాల్లో 847వ ర్యాంకును సాధించారు. తన కుటుంబానికి, ఊరికి కీర్తి తెచ్చిపెట్టారు. జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలనే బలమైన కోరిక, సంకల్పం ఉంటే ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా విజయం వరిస్తుందని నిరూపించారు.

ఐదో ప్రయత్నంలో సక్సెస్
మహేంద్రగఢ్ జిల్లాలోని ఖటోటి కాలా గ్రామానికి చెందిన నితీశ్ కుమార్ పుట్టుక నుంచి దివ్యాంగుడు. సరిగ్గా నడవలేరు. కానీ జీవితంపై ఆశలను ఆయన ఎప్పుడూ వదులుకోలేదు. నాలుగుసార్లు సివిల్స్ సాధించేందుకు ప్రయత్నించి విఫలమయ్యారు. ఐదో ప్రయత్నంలో సక్సెస్ అయ్యారు. దీనితో నితీశ్ కుమార్‌పై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

నా కృషి ఫలించింది: నితీశ్ కుమార్
తన ఐదో ప్రయత్నంలో సివిల్స్ పరీక్షలో విజయం సాధించానని నితీశ్ కుమార్ తెలిపారు. ఈసారి దేవుని దయ తనపై ఉందని పేర్కొన్నారు. "నా కృషి ఫలించింది. నేను ఎప్పుడూ నమ్మకాన్ని, ఆశను వదులుకోలేదు. నిరంతరం విజయం కోసం ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాను. చివరికి సివిల్స్‌లో 847వ ర్యాంక్‌ సాధించాను. అందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను లా చదవాలనుకున్నాను. అయితే స్కూల్‌లో ఓ కార్యక్రమానికి డిప్యూటీ కమిషనర్‌ అతిథిగా వచ్చారు. అప్పుడే సివిల్స్‌పై నాకు ఆసక్తి కలిగి, యూపీఎస్సీకి సిద్ధం కావాలని నిర్ణయించుకున్నాను" అని నితీశ్ కుమార్ వెల్లడించారు.

"యూపీఎస్సీ పరీక్ష కోసం ఎటువంటి కోచింగ్ తీసుకోలేదు. ఇంటి దగ్గరే ప్రిపేర్ అయ్యాను. నేను ప్రతిరోజూ 10-11 గంటలు చదివాను. రాత్రి 10-11 మధ్యలో నిద్రపోయేవాడ్ని. మళ్లీ ఉదయాన్నే నిద్రలేచేవాడ్ని. నా తల్లి నాకు ఇన్సిప్రేషన్ (ప్రేరణ). ఆమె నా కోసం చాలా కష్టపడ్డారు. నేను ఎల్లప్పుడూ ఆమె ప్రేమ, మద్దతును పొందాను. నా తల్లి కృషి, పోరాటానికి ప్రతిఫలం తీసుకురావాలని, కుటుంబానికి కీర్తి తీసుకురావాలని కష్టపడ్డాను."
- నితీశ్ కుమార్, సివిల్స్ ర్యాంకర్

'గుడ్‌న్యూస్ నా సోదురుడితో మొదట షేర్ చేసుకున్నాను'
యూపీఎస్సీ ఫలితాల రోజున తన అనుభవాన్ని వివరిస్తూ నితీశ్ కుమార్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. "సివిల్స్ ఫలితాలు విడుదల గురించి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ద్వారా తెలుసుకున్నాను. ఆ రోజు శివ చాలీసా, శివ రుద్రాష్టకం జపించాను. కంప్యూటర్‌లో ఫలితాలను చూశాను. నా రోల్ నంబర్‌ను ఎంపికైనవారి జాబితాలో ఉంది. నా కష్టానికి ఫలితం దక్కిందని అప్పుడు అనిపించింది. మొదట ఈ శుభవార్తను నా సోదరుడితో పంచుకున్నాను. ఆ తర్వాత నా తల్లికి ఫోన్ చేశాను. అప్పుడు ఆమె పొలంలో ఉంది. ఈ శుభవార్త విని సంతోషించింది. అలాగే కుటుంబం మొత్తం ఆనందంలో తేలిపోయారు" అని నితీశ్ పేర్కొన్నారు.

అలాంటివారిని చదువుకు దూరం చేయవద్దు: నితీశ్ తల్లి
తన కుమారుడి విజయం పట్ల నితీశ్ తల్లి కేలా దేవి భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. నితీశ్‌ను చిన్నప్పుడు ఎత్తుకుని స్కూల్‌కు తీసుకెళ్లి, మళ్లీ ఇంటికి తెచ్చేదానినని పేర్కొన్నారు. సివిల్స్‌కు నితీశ్ ఎంపిక కావడం తనకు చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. శారీరక వైకల్యం ఉన్న పిల్లలను తల్లిదండ్రులు చదువుకు దూరం చేయవద్దని ఆమె విజ్ఞప్తి చేశారు. దివ్యాంగులైన పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు పూర్తి మద్దతుగా నిలవాలని కోరారు.

"మా ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రమే. కానీ మేము మా కొడుకు నితీశ్‌ చదువుకు ఎటువంటి ఆటంకాన్ని కలగనివ్వలేదు. అతను ఇంటి దగ్గరే ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా ప్రిపేర్ అయ్యారు. ఎప్పుడూ కోచింగ్ తీసుకోలేదు. నితీశ్ కుమార్ కృషి, దృఢ సంకల్పం ఈ విజయానికి ప్రధాన కారణం" అని నితీశ్ తండ్రి శ్రద్ధానంద్ తెలిపారు. కాగా నితీశ్ సివిల్స్‌లో ర్యాంకు సాధించడం పట్ల ఆయన స్వగ్రామం, సమీప గ్రామాల ప్రజలు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. నితీశ్‌ను అభినందించడానికి ప్రజలు నిరంతరం ఆయన ఇంటికి తరలివస్తున్నారు. నితీశ్ తమ గ్రామానికి కీర్తి తెచ్చి పెట్టాడని ఖటోటి కాలా వాసులు సంబరపడిపోతున్నారు. నితీశ్ విజయం యువతకు స్ఫూర్తిదాయకమని కొనియాడారు.

యూపీఎస్సీ టాపర్ నితీశ్​ కుమార్​ (ETV Bharat)

