జీవితాన్ని మార్చేసిన చిన్ననాటి ప్రమాదం- దృఢ సంకల్పంతో ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించిన దివ్యాంగుడు

33,000 వోల్టుల హై-టెన్షన్ లైన్ తగలడంతో కుడి చేతిని కోల్పోయి- ఎవరెస్ట్​తో పాటు పారాగ్లైడింగ్, పారాసైలింగ్, సైక్లింగ్, జెట్ స్కీయింగ్, బంజీ స్వింగ్ వంటి సాహసాలు చేసిన జైపుర్​ యువకుడు

Disabled Man Climbs Everest (ETV Bharat)
Published : May 11, 2026 at 11:42 AM IST

Disabled Man Climbs Everest : ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించడం అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంత కఠినమైన సాహస యాత్రల్లో ఒకటి. పూర్తిగా మంచుతో కప్పుకుపోయిన మార్గాలు, ప్రాణాలకు ప్రమాదంగా మారే వాతావరణ పరిస్థితులు వీటిని ఎదుర్కొంటూ శిఖరాన్ని చేరుకోవడం సామాన్య విషయం కాదు. అలాంటి ఎవరెస్ట్‌ను చేతులు, కాళ్లు సక్రమంగా ఉన్నవారు అధిరోహించడమే కష్టం. కానీ ఒక చేయి లేకపోయినా అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేశాడు రాజస్థాన్​కు చెందిన ఓ యువకుడు. తన ఆత్మవిశ్వాసం, పట్టుదల ముందు ప్రపంచంలో ఎత్తైన ఎవరెస్ట్ శిఖరం కూడా చిన్నగా అనిపించింది అతడికి. అందుకే విజయంతంగా ఆ శిఖరాన్ని చేరుకుని అక్కడ భారత త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేశాడు. అలాగే తన సాహస యాత్రలో ఎదురైన కష్టాలు, విజయానికి దారితీసిన అనుభవాలను అతడు ఈటీవీ భారత్‌తో పంచుకున్నాడు.

జీవితాన్ని మార్చిన ప్రమాదం
దీపేంద్ర సింహ్ అనే యువకుడు జైపుర్​లో నివశిస్తున్నాడు.​ 2008 డిసెంబర్​ 14న దీపేంద్ర స్కూల్​కు సెలవులు కావడంతో ఇతర పిల్లలతో కలిసి ఆడుకోవడానికి ఓ నిర్మాణంలో ఉన్న ఇంటి వద్దకు వెళ్లాడు. అక్కడ పైనుంచి 33,000 వోల్టుల హై-టెన్షన్ లైన్ వెళుతోందన్న విషయం ఎవరూ గమనించలేదు. దాంతో అకస్మాత్తుగా, దీపేంద్ర కుడి చేయి ఆ తీగకు తగిలింది. అలా పెద్ద శబ్దం వచ్చి, కాలిన గాయాలతో అతను కుప్పకూలిపోయాడు. ఆసుపత్రిలో మూడు నెలల పాటు మృత్యువుతో పోరాడిన తర్వాత, అతడి ప్రాణాలను కాపాడటానికి వైద్యులు తన కుడి చేతిని తొలగించాల్సి వచ్చింది.

ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించిన దీపేంద్ర, అతడి బృందం (ETV Bharat)

సైకిల్‌పై ప్రతిరోజూ 14 కిలోమీటర్లు
ప్రమాదం జరిగిన మొదటి కొన్ని సంవత్సరాలు దీప్రేంద్రకు చాలా కష్టంగా గడిచిందని తెలిపాడు. ఎప్పుడూ కోపంగా ఉంటూ, స్నేహితులతో మాట్లాడకుండా, ఒంటిరిగానే ఉండేవాడని అన్నాడు. అలా తన కుడి చేయి ఇక లేదన్న విషయాన్ని జీర్ణించుకోవడానికి అతడికి చాలా సమయం పట్టిందని చెప్పాడు. అతడికి ఒక చేయి లేకపోవడం కారణంగా తన కుటుంబానికి భారంగా మారుతున్నాడని ప్రతి క్షణం బాధపడేవాడని వాపోయాడు. అయితే దీపేంద్రకు చిన్నప్పటి నుంచే కంప్యూటర్లు, టెక్నాలజీ అంటే ఆసక్తి ఉండేదని అన్నాడు. అతడు సైన్స్, గణితాన్ని సబ్జెక్టులుగా ఎంచుకుని, 10వ, 12వ తరగతులను అత్యుత్తమ మార్కులతో ఉత్తీర్ణుడయ్యాడని తెలిపాడు. ఆ తర్వాత కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్‌లో చేరాడని అన్నాడు. అతని కళాశాల ఇంటి నుంచి సుమారు 7 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండేదని చెప్పాడు. విశేషమేమిటంటే, అతను ప్రతిరోజూ సుమారు 14 కిలోమీటర్ల దూరం సైకిల్‌పై కాలేజీకి వెళ్లేవాడని తెలిపాడు.

సాహసయాత్రలకు ముందడుగు
దీపేంద్ర సాహసయాత్రలకు ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండేవాడని అన్నాడు. తరచూ పారాగ్లైడింగ్, పారాసైలింగ్, సైక్లింగ్, జెట్ స్కీయింగ్, బంజీ స్వింగ్ వంటి ఉత్కంఠభరితమైన సాహసాలు చేసేవాడని చెప్పాడు. అంతేకాకుండా, అతడు 228 మీటర్ల ఎత్తైన బంజీ స్వింగ్‌ను కూడా చేశాడని తెలిపాడు. అతడికి సాహసం అనేది కేవలం ఒక ఉత్సాహం మాత్రమే కాదు, అది తన సామర్థ్యాలను పరీక్షించుకునేందుకు ఒక మార్గమని అన్నాడు. జీవితం అంటే ప్రతిరోజూ మనకు మనం ఒక కొత్త సవాలును ఇచ్చుకోవడమే అని దీపేంద్ర చెప్పాడు.

దీపేంద్ర సింహ్ (ETV Bharat)

అత్యంత కష్టతరమైన ఎవరెస్ట్ ట్రెక్కింగ్​
ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ ట్రెక్‌ను ప్రపంచంలోనే అత్యంత కష్టతరమైన, ప్రతిష్టాత్మకమైన ట్రెక్‌లలో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు. ఈ ట్రెక్ నేపాల్‌లోని అత్యంత ప్రమాదకరమైన హిమాలయ ప్రాంతాల గుండా సాగుతుంది. దీపేంద్ర, అతడి బృందం ప్రతిరోజూ 8 నుంచి 10 కిలోమీటర్ల కష్టతరమైన ఎత్తును అధిరోహించాల్సి వచ్చేదని చెప్పాడు. ఎత్తు పెరిగేకొద్దీ, ఆక్సిజన్ స్థాయిలు తగ్గుతాయని తెలిపాడు. తీవ్రమైన చలి, మంచు గాలులు, మారుతున్న వాతావరణం ప్రతిరోజూ కొత్త సవాళ్లను తెచ్చిపెట్టాయని అన్నాడు. ఇది కేవలం శారీరక బలానికే కాకుండా మానసిక బలానికి కూడా ఒక పరీక్ష అని దీపేంద్ర వివరించాడు. కొన్నిసార్లు పరిస్థితులు అత్యంత కష్టంగా మారాయని, కానీ తాము ఎప్పుడూ ధైర్యం కోల్పోలేదని వెల్లడించాడు. ఏ కలను అయినా నెరవేర్చుకోవాలంటే, శారీరకంగానే కాకుండా మానసికంగా కూడా బలంగా ఉండాలని అన్నాడు.

దీపేంద్ర సింహ్ (ETV Bharat)

