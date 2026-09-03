'ఇది కోట్లాది మంది మనోభావాలతో ముడిపడింది- వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి'- శుద్ధీకరణపై నడ్డాకు ఖర్గే లేఖ
రాజ్యసభలో బీజేపీ నేత జేపీ నడ్డాకు కాంగ్రెస్ నేత మల్లికార్జున ఖర్గే లేఖ- శుద్ధీకరణ అంశం కోట్లాది మంది మనోభావాలతో ముడిపడిన అంశంగా అభివర్ణన
Published : September 3, 2026 at 10:58 AM IST
Kharge Haldwani Purification : రాజ్యసభలో బీజేపీ నేత జేపీ నడ్డాకు కాంగ్రెస్ నేత, అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే లేఖ రాశారు. ఉత్తరాఖండ్ హల్ద్వానీలో జరిగిన 'శుద్ధీకరణ' ఘటనలో పాల్గొన్న వారిపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ మేరకు డిమాండ్ చేశారు. వెంటనే వారిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు అయ్యేలా చూడాలని ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామిని ఆదేశించాలని నడ్డాను కోరారు. రాజ్యసభలో ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తినప్పుడు, విచారణ అనంతరం దోషులుగా తేలిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని నడ్డా ఇచ్చిన హామీని ఖర్గే ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. శుద్ధీకరణ అంశం కేవలం తన వ్యక్తిగతమో, కాంగ్రెస్కు సంబంధించనదో కాదన్నారు. ఇది కోట్లాది మంది మనోభావాలతో ముడిపడిన అంశంగా అభివర్ణించారు.
राज्यसभा में नेता सदन श्री @JPNadda को पत्र लिखकर हल्द्वानी में मेरी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में कराए गए शुद्धीकरण (purification) के गंभीर मामले में उनके द्वारा सदन में दिए गए आश्वासन की मैंने याद दिलाई है और आग्रह किया है कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 3, 2026
24 दिन बीत जाने… pic.twitter.com/QWtFACaSg6