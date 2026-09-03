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'ఇది కోట్లాది మంది మనోభావాలతో ముడిపడింది- వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి'- శుద్ధీకరణపై నడ్డాకు ఖర్గే లేఖ

రాజ్యసభలో బీజేపీ నేత జేపీ నడ్డాకు కాంగ్రెస్‌ నేత మల్లికార్జున ఖర్గే లేఖ- శుద్ధీకరణ అంశం కోట్లాది మంది మనోభావాలతో ముడిపడిన అంశంగా అభివర్ణన

Kharge Haldwani Purification
కాంగ్రెస్‌ నేత మల్లికార్జున ఖర్గే ((ANI))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 3, 2026 at 10:58 AM IST

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Kharge Haldwani Purification : రాజ్యసభలో బీజేపీ నేత జేపీ నడ్డాకు కాంగ్రెస్‌ నేత, అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే లేఖ రాశారు. ఉత్తరాఖండ్​ హల్ద్వానీలో జరిగిన 'శుద్ధీకరణ' ఘటనలో పాల్గొన్న వారిపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ మేరకు డిమాండ్​ చేశారు. వెంటనే వారిపై ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు అయ్యేలా చూడాలని ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామిని ఆదేశించాలని నడ్డాను కోరారు. రాజ్యసభలో ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తినప్పుడు, విచారణ అనంతరం దోషులుగా తేలిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని నడ్డా ఇచ్చిన హామీని ఖర్గే ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. శుద్ధీకరణ అంశం కేవలం తన వ్యక్తిగతమో, కాంగ్రెస్‌కు సంబంధించనదో కాదన్నారు. ఇది కోట్లాది మంది మనోభావాలతో ముడిపడిన అంశంగా అభివర్ణించారు.

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KHARGE HALDWANI PURIFICATION
KHARGE HALDWANI PURIFICATION

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