SIRను రద్దు చేయండి- ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడండి: సీజేపీ

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Dipke Fight Against CEC : ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియకు వ్యతిరేకంగా కొచ్చిలో తలపెట్టనున్న 'జంతర్ మంతర్ ఎట్ కొచ్చి' నిరసనలో పాల్గొనడానికి శనివారం అభిజీత్ దీప్కే కేరళకు చేరుకున్నారు.
Published : November 7, 2026 at 6:17 PM IST
దేశంలో స్వతంత్ర, నిష్పక్షపాత ఎన్నికల వ్యవస్థ ఏర్పడే వరకు, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా తమ పోరాటం ఆగదని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే మరోసారి స్పష్టం చేశారు. ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియకు వ్యతిరేకంగా కొచ్చిలో తలపెట్టనున్న 'జంతర్ మంతర్ ఎట్ కొచ్చి' నిరసనలో పాల్గొనడానికి శనివారం ఆయన కేరళకు చేరుకున్నారు. నిరసనలో పాల్గొనాల్సిందిగా స్థానిక నిర్వాహకులతో పాటు ప్రముఖ నటుడు, సామాజిక కార్యకర్త ప్రకాశ్ రాజ్ తనను ఆహ్వానించారని చెప్పారు. వారి పిలుపు మేరకే తాను కొచ్చికి వచ్చినట్లు దీప్కే స్పష్టం చేశారు. విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.
"ఇది ప్రజల నిరసన, నిర్వాహకులు, ప్రకాశ్ రాజ్ ఆహ్వానం మేరకు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. ముందుగానే చెప్పినట్లుగా భారతదేశంలో స్వతంత్ర, నిష్పక్షపాత ఎన్నికల వ్యవస్థ ఏర్పడే వరకు జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా పోరాటం కొనసాగుతుంది. వీరు తలపెట్టిన ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ కారణంగా సుమారు 13 కోట్లకు పైగా ఓటర్లను ఎన్నికల జాబితా నుంచి తొలగించారు. ఓటర్లను తొలగించని రాష్ట్రం ఒక్కటి కూడా లేదు."
- అభిజీత్ దీప్కే, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు