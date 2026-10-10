దిల్లీ అష్ట దిగ్బంధనం: జంతర్ మంతర్ నిరసనలకు 'అజింక్య' నాయకత్వం- ఆకాశవాణి భవన్ వద్ద రాళ్ల దాడి
దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద సీజేపీ తలపెట్టిన నిరసనలకు ఇకపై అజింక్య శిందే నాయకత్వం వహిస్తారని అభిజీత్ దీప్కే ప్రకటించారు. తాము నిర్బంధంలో ఉన్నంత కాలం ఆయనే దీనికి నాయక్వం వహిస్తారని స్పష్టం చేశారు.
Published : October 10, 2026 at 2:14 PM IST
Ajinkya Shinde To Lead CJP Protest : జంతర్ మంతర్ 2.0 నిరసనలకు ఇకపై అజింక్య శిందే నాయకత్వం వహిస్తారని సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే శనివారం ప్రకటించారు. తాము పోలీసుల నిర్బంధంలో ఉన్నంత కాలం కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా జరిగే నిరసనలు, సీజేపీ ఇన్ఛార్జ్ అజింక్య శిందే నాయకత్వంలోనే జరుగుతాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. "నన్ను అరెస్టు చేస్తారని ముందే ఊహించాను. అందుకే శుక్రవారం రాత్రి అజింక్య శిందే ఈ నిరసనలకు నాయకత్వం వహిస్తాడని స్వయంగా చెబుతూ ఓ వీడియో రికార్డు చేశాను. అందుకే ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్లు అజింక్య శిందేను అనుసరించాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను" అని అభిజీత్ దీప్కే ఎక్స్ వేదికగా శనివారం తెలిపారు.
పోలీసుల నిర్బంధంలో దీప్కే
ముంబయి నుంచి దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్కు వెళ్తున్న అభిజీత్ దీప్కేను శనివారం విమానంలోనే పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆయనతో పాటు సీజేపీ నేతలు సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రంకా పోలీసుల అదుపులోనే ఉన్నారు. వీరిని విమానాశ్రయం నుంచి నేరుగా ఓ అజ్ఞాత ప్రాంతానికి తరలించారు.