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దేశంలో ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా సర్కార్ స్కూళ్ల  దుస్థితి మారలేదు: జాతీయ స్థాయి ప్రచారంలో అభిజీత్ దీప్కే​

బ్యానర్ల కోసం పెట్టిన ఖర్చును స్కూళ్లకోసం పెడితే బాగుండేది వ్యాఖ్యానించిన దీప్కే- గ్రామీణ బడుల్లో కనీస మౌలిక సదుపాయాలు లేవని మండిపాటు- ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల ఫీజులకు కళ్లెం వేయాలని డిమాండ్

Dipke Launches School Thik Karo Campaign
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2026 at 2:57 PM IST

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Dipke Launches School Thik Karo Campaign : దేశంలో ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా ప్రభుత్వ పాఠశాలల దుస్థితి మాత్రం మారలేదని 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే ఆరోపించారు. పంద్రాగస్టు వేడుకల వేళ మహారాష్ట్రలోని హింగోలిలో పాఠశాలలను బాగుచేయండనే జాతీయస్థాయి ప్రచారానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడంలో అన్నిపార్టీలు పూర్తిగా విఫలమయ్యాయని దీప్కే విమర్శించారు. ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా విద్యా వ్యవస్థను గాలికి వదిలేశాయని దుయ్యబట్టారు. ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం కారణంగా పేద విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

మహారాష్ట్ర-హింగోలి జిల్లాలోని తన సొంతూరు సంతుక్ పింప్రిలో జెండా పండుగలో పాల్గొన్న అభిజీత్ దిప్కే అక్కడే ఉన్న జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలను సందర్శించారు. స్కూల్లో కనీస వసతులు లేకపోవడాన్ని, మరుగుదొడ్లలో నీటి సదుపాయం లేని పరిస్థితిని పరిశీలించారు. అక్కడి నుంచే పాఠశాలలను బాగు చేయండనే ప్రచారాన్ని దీప్కే ప్రారంభించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్నాయా లేదా అని తనిఖీ చేయటానికి ఒక చెక్‌లిస్ట్ ఫామ్‌ను రూపొందించామని, దేశంలోని అన్ని స్కూళ్ల నుంచి డేటా సేకరిస్తామన్నారు.

'ప్రైవేటు స్కూళ్ల మేలు కోసం ప్రభుత్వ బడులను మూసివేస్తున్నారు'
ప్రైవేటు స్కూళ్లకు మేలు చేసేందుకే ప్రభుత్వ బడులను మూసివేస్తున్నారని దీప్కే ఆరోపించారు. పదేళ్లలో దేశవ్యాప్తంగా 94 వేలకుపైచిలుకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు మూతపడ్డాయని, కొత్త బడులు తెరవాల్సిన చోట ఉన్నవాటిని మూసేస్తే దేశం ఎలా బాగుపడుతుందన్నారు. ప్రైవేటు స్కూళ్లలో లక్షల్లో ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నారని, పేదపిల్లలు ఎలా చదువుకుంటారని ప్రశ్నించారు. సమాన అవకాశాలు లభించేంత వరకు, దేశం అభివృద్ధి చెందుతోందని చెప్పలేమన్నారు. కొన్ని చోట్ల పాఠశాలకు వెళ్లడానికి మంచి రోడ్లు కూడా లేవని అన్నారు.

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో దారుణమైన పరిస్థితులు
మరోవైపు, దేశంలోని ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లోనూ పరిస్థితులు దారుణంగా ఉన్నాయన్నారు. రోగులు నేలపై పడుకుంటున్నారని, సీటీస్కాన్ కోసం వారాల తరబడి వేచిచూడాల్సిన దుస్థితి నెలకొందని మండిపడ్డారు. దీనిపై త్వరలో ఉద్యమిస్తామన్నారు. దేశ రాజకీయాలను పట్టణాలకే పరిమితం కానివ్వబోమని, గ్రామీణ యువత నిర్ణయాత్మక పాత్ర పోషించటమే లక్ష్యంగా సీజేపీ పనిచేస్తుందని దీప్కే తెలిపారు.

'తిరంగా ర్యాలీ'కి చేసిన ఖర్చుపై దీప్కే ప్రశ్నలు
ఛత్రపతి శంభాజీనగర్‌లో సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్ సమక్షంలో జరిగిన 'తిరంగా ర్యాలీ'కి చేసిన ఖర్చుపై దీప్కే ప్రశ్నలు సంధించారు. ప్రతి 40-50 అడుగులకు ఓ బ్యానర్ ఏర్పాటు చేశారని, ఆ డబ్బు ఎక్కడిదని ప్రశ్నించారు. ఆ ప్రజాధనాన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలలు, విద్యార్థుల కోసం ఖర్చు చేసి ఉంటే ఎంతో బాగుండేదన్నారు. పార్లమెంటుకు కొత్త భవనం, ప్రధానికి కొత్త నివాసం నిర్మించుకున్నాం కానీ, గ్రామాల్లో పాఠశాలలను ఎందుకు నిర్మించలేకపోతున్నామని దీప్కే ప్రశ్నించారు. రైతులు, కార్మికుల పిల్లలను దేశ భవిష్యత్తుగా భావించడం లేదా అని సూటిగా ప్రశ్నించారు. నేటికీ గ్రామీణ విద్యార్థులు పాఠశాలలకు వెళ్లాలంటే కిలోమీటర్లకొద్దీ నడవాల్సి వస్తోందని, అక్కడ కనీసం తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు వంటి కనీస వసతులు కూడా ఉండటం లేదని ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు.

'ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల ఫీజులకు కళ్లెం వేయాలి'
మరోవైపు, పాఠశాల కిటికీలు పగిలిపోయి ఉన్నాయని, వాటికి డిప్యూటీ సీఎం ఏక్‌నాథ్ షిండే బ్యానర్లు కట్టి ఉన్నాయని దీప్కే పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు, పాఠశాలను తనిఖీ చేయడానికి తాను అక్కడికి చేరుకునే కొద్దిసేపటి ముందే మరుగుదొడ్డిని శుభ్రం చేసినట్లు అనిపించిందని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. పాఠశాలల్లో కనీస వసతులపై తల్లిదండ్రులు సోషల్ ఆడిట్ నిర్వహించాలని, సంస్థలను మెరుగుపరిచే బాధ్యతను సర్పంచులు తీసుకోవాలని దీప్కే కోరారు. ప్రభుత్వ బడులను గాలికి వదిలేసి ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు మేలు చేస్తున్నారని ఆరోపించిన ఆయన ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల ఫీజులకు కళ్లెం వేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

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