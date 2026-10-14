మరో కొత్త ఆందోళనకు పిలుపునిచ్చిన CJP- నగరాల్లో 'తిరంగ మార్చ్' నిర్వహించాలన్న దీప్కే
దిల్లీకి రాలేని వారు తమ నగరాల్లో 'తిరంగ మార్చ్' నిర్వహించి, మువ్వెన్నెల జెండా మనందరికి గర్వకారణమని చాటిచెప్పాలని అభిజీత్ కోరారు. త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేయడం నేరం కాదని చూపిద్దామని పిలుపునిచ్చారు.
Published : October 14, 2026 at 8:06 PM IST
CJP Calls For Protesters : జంతర్మంతర్ వద్ద కేవలం త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసినందుకే కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) సభ్యులు సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకాలను జైలులో పెట్టారని సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో నిరసనకారులకు మరో పిలుపునిచ్చారు. జాతీయ జెండాను ఎగురవేయడానికి శుక్రవారం దిల్లీలోని వ్యాపార కేంద్రమైన కన్నాట్ ప్లేస్లోని సెంట్రల్ పార్క్ వద్దకు తరలిరావాలని సూచించారు. దిల్లీకి రాలేని వారు తమ నగరాల్లో 'తిరంగ మార్చ్' నిర్వహించి, మువ్వెన్నెల జెండా మనందరికి గర్వకారణమని చాటిచెప్పాలని కోరారు.
"సౌరవ్, ఆశుతోష్ కేవలం త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసినందుకే జైలులో పెట్టారు. త్రివర్ణ పతాకాన్ని ప్రేమించే దేశభక్తులందరూ అక్టోబర్ 16న సాయంత్రం 5 గంటలకు కన్నాట్ ప్లేస్లోని సెంట్రల్ పార్క్కు జాతీయ జెండాతో రావాలని నేను కోరుతున్నా. త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేయడం నేరం కాదని మనం చూపిద్దాం. ఈ పిలుపునిచ్చిన తర్వాత నన్ను కూడా జైల్లో పెట్టే అవకాశం ఉంది. అయితే త్రివర్ణ పతాకం నా ప్రాణం. దాన్ని ఎగురవేయడానికి నేను భయపడను."
- అభిజీత్ దీప్కే, సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు
త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేయడమే వారు చేసిన తప్పా?
అంతకుముందు కూడా సీజేపీ నాయకులు సౌరవ్ దాస్, ఆశుతోష్ రంకాకు ఐదు రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించడంపై అభిజీత్ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. జంతర్మంతర్ వద్ద త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేయడమే వారు చేసిన తప్పా? అని ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వ చర్యలను పిరికిపంద వ్యూహాలుగా అభివర్ణించారు. అసమ్మతి స్వరాలను అణచివేయాలనే ఉద్దేశం ప్రభుత్వానికి ఉంటే, పరోక్ష చర్యలకు బదులుగా ఎమర్జెన్సీని అధికారికంగా ప్రకటించే ధైర్యం చూపాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని ఉద్దేశించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సీఈసీ రాజీనామా, ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియకు సంబంధించి గత కొద్దిరోజులుగా జరుగుతున్న నిరసనలు, అలర్ల నేపథ్యంలో జంతర్ మంతర్ను ధర్నా వేదికగా డీనోటిఫై చేస్తూ దిల్లీ పోలీసులు ప్రకటన విడుదల చేశారు. అయినప్పటికీ, అనుమతి లేకుండా ప్రవేశించిన కేసులో సీజేపీ నేతలు సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రంకాలను ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ ఐదు రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపారు. అయితే, జంతర్మంతర్ వద్ద నిషేధాజ్ఞలను ఉల్లంఘించి, బారికేడ్లను దాటుకుంటూ ప్రవేశించినందుకు వారిపై ట్రెస్పాసింగ్, ప్రభుత్వ విధులకు ఆటంకం కలిగించడం వంటి సెక్షన్ల కింద పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు.
Trianga Hamari Jaan Hai, Trianga Hamari Shaan Hai!— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 14, 2026
సీజేపీకి అమెరికా నుంచి నిధులు
ఇదిలా ఉండగా, సీజేపీకి అమెరికా నుంచి నిధులు అందుతున్నాయని సింగర్ మేరీ మిల్బెన్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. సీజేపీ విద్రోహ స్ఫూర్తికి వ్యతిరేకంగా భారత్లోని యువత శాంతియుతంగా నిరసన తెలియజేయాలని పిలుపునిచ్చారు. అభిజీత్ దీప్కేకు అమెరికా నుంచి కొంతమంది దాతలు నిధులు సమకురుస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈ దాతలంతా ప్రధాని మోదీకి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్న వాళ్లని పేర్కొన్నారు. ఈ దాతలు ప్రపంచస్థాయి సంప్రదాయ నేతలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటారని, ఆయా దేశాలకు చెందిన అమెరికాలో చదువుకున్న వ్యక్తులను ఎంచుకుని, వారిని తీవ్రవాద భావజాలం వైపు మళ్లించి తిరిగి స్వదేశానికి పంపుతారని మేరీ మిల్బెన్ ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టారు. స్వదేశంలో అలజడి, విధ్వంసాలు సృష్టించేందుకు నిధులు అందిస్తారని వివరించారు. ఇలాంటి కుట్రలు ఇప్పటివరకు ఎక్కడా విజయవంతం కాలేదని, కానీ ఆయా దేశాల అభివృద్ధికి, పరిపాలనకు తీవ్ర విఘాతం కలిగించాయని మేరీ మిల్బెన్ చెప్పారు. ఆఫ్రికన్- అమెరికన్ అయిన సింగర్ మేరీ మిల్బెన్కు భారతలో విశేష ప్రజాదరణ ఉంది. జాతీయ గీతం 'జనగణమన' తో పాటు అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన భక్తి గీతం 'ఓం జై జగదీశ్ హరే' లను ఆమె అద్భుతంగా ఆలపించి భారత ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకున్నారు.
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