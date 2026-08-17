మోదీ కామెంట్స్ ఎఫెక్ట్- 'దిమాగీ నక్సల్ జనతా పార్టీ' పేరుతో సోషల్ మీడియాలో కొత్త అకౌంట్
మోదీ దిమాగీ నక్సల్ వ్యాఖ్యల తర్వాత ఎక్స్లో కొత్త అకౌంట్- @DNJP_India పేరుతో కార్యకలాపాలు- 13 ఖాతాలను ఫాలో అవుతున్న అకౌంట్
Published : August 17, 2026 at 10:52 AM IST
Dimagi Naxal Janta Party X Account : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగంలో చేసిన దిమాగీ నక్సల్ వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా దుమారం రేపుతున్న వేళ, సోషల్ మీడియాలో కొత్త అకౌంట్ చర్చనీయాంశంగా మారింది. దిమాగీ నక్సల్ జనతా పార్టీ (@DNJP_India) పేరుతో ఉన్న ఆ కొత్త అకౌంట్, మోదీ వ్యాఖ్యలపై వ్యంగ్యంగా స్పందిస్తూ పోస్టులు పెడుతోంది. అయితే ఆ అకౌంట్ను ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారని మాత్రం ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు.
అయితే అకౌంట్ మొదలుపెట్టిన వెంటనే పెట్టిన పోస్టుల్లో స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు భగత్ సింగ్ను ప్రస్తావించడం హాట్ టాపిక్గా మారింది. "మేం భగత్ సింగ్ అనుచరులం. మా అకౌంట్లను సస్పెండ్ చేయడానికి లేదా మమ్మల్ని దేశ వ్యతిరేకులుగా ముద్ర వేయడానికి ప్రయత్నిస్తే, వారు భగత్సింగ్ను అవమానిస్తున్నారని గుర్తుంచకోండి" అంటూ పోస్ట్ పెట్టింది. మరో పోస్ట్లో తమకు నిధులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయన్న అంశాన్ని వ్యంగ్యంగా ప్రస్తావించింది. తమకు ప్రధాని కేర్స్ ఫండ్ నుంచి నిధులు వస్తున్నాయని, నిధులపై సమాచారం కావాలంటే ఆ ఫండ్పై ఆడిట్ కోరవచ్చంటూ పేర్కొంది. @DNJP_Indiaను ఫాలో అవ్వాలని కోరింది.
We are Followers of Bhagat Singh…— Dimagi Naxal Janta Party (@DNJP_India) August 16, 2026
If THEY try to suspend our accounts or label us Anti-Nationals..
Just know- They are disrespecting Bhagat Singh. pic.twitter.com/DdzMCcsVIV
రాహుల్, కేజ్రీవాల్ సహా!
దిమాగీ నక్సల్ జనతా పార్టీ అకౌంట్ పలువురు రాజకీయ, సామాజిక ప్రముఖలను ఫాలో అవుతోంది. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేత, దిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్, సమాజ్వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేశ్ యాదవ్, యూట్యూబర్ ధ్రువ్ రాఠీ, కమెడియన్ కునాల్ కమ్రా, నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్, ఫ్యాక్ట్ చెకర్ మహమ్మద్ జుబైర్ తదితరులు ఉన్నారు. పొలిటకల్ కంటెంట్ క్రియేటర్లు, యూట్యూబర్లు, సెటైరికల్ అకౌంట్స్ను కూడా ఫాలో అవుతోంది. ప్రస్తుతం ఆ అకౌంట్ 13 ఖాతాలను ఫాలో అవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అదే సమయంలో యాక్టర్ ప్రకాశ్ రాజ్ చేసిన ఓ పోస్ట్ను కూడా దిమాగీ నక్సల్ జనతా పార్టీ రీట్వీట్ చేసింది. 'దిమాగీ బనో, బేవకూఫ్ నహీ, సవాల్ కరో, గులామీ నహీ' అంటూ ప్రకాశ్ రాజ్ చేసిన కామెంట్స్ను షేర్ చేసింది. అంటే 'తెలివిగా ఉండండి, మూర్ఖులుగా కాదు. ప్రశ్నించడండి కానీ బానిసలుగా ఉండకండి' అనే అర్థంలో ఆ పోస్ట్ ఉంది. మోదీ వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో దిమాగీ నక్సల్ పార్టీ అకౌంట్ ప్రకాశ్రాజ్ పోస్ట్ను రీట్వీట్ చేయడం సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసింది.
ఇన్స్టాలో లక్షకుపైగా ఫాలోవర్లు
అదే సమయంలో ఇన్స్ట్రాగ్రామ్లో కూడా దిమాగీ నక్సల్ పార్టీ అకౌంట్ వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ ఖాతాకు కేవలం ఒక్క రోజులోనే 1.6 లక్షలకుపైగా ఫాలోవర్లు వచ్చినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఆ అకౌంట్లో 62 పోస్టులు ఉండగా, సుమారు 35 ఖాతాలను ఫాలో అవుతోంది. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫో ప్రకారం, ఆ అకౌంట్ ఈ నెలలోనే ప్రారంభమైంది. అకౌంట్ యూజర్ నేమ్ను ఒక్కసారి మార్చినట్లు లాగ్లో కనిపిస్తోంది. అయితే దీన్ని ఎవరు నడుపుతున్నారన్న విషయాన్ని మాత్రం వెల్లడించలేదు.
అయితే ఆ పరిణామాలన్నీ ప్రధానమంత్రి మోదీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగంలో దిమాగీ నక్సల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించిన తర్వాత చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం. దేశంలో నక్సలిజంపై ప్రభుత్వం సాధించిన విజయాలను ప్రస్తావించిన మోదీ, అడవుల్లో ఉన్న నక్సల్స్ను నిర్మూలించడంలో విజయం సాధించిమాని చెప్పారు. అయితే సాయుధ నక్సల్స్ తగ్గిపోయినా, దిమాగీ నక్సల్స్ ఇంకా చుట్టూ ఉన్నారని వ్యాఖ్యానించారు. గతంలో మావోయిస్టు భావజాలం ఉన్న వ్యక్తులు అధికార వ్యవస్థలోని కీలక ప్రాంతాల్లో ప్రభావం చూపారని మోదీ అన్నారు. ప్రభుత్వ కమిటీల్లో సలహాదారులుగా పనిచేసి, ప్రభుత్వ విధానాలపై ప్రభావం చూపారని పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలే ప్రస్తుతం రాజకీయ దుమారానికి కారణమయ్యాయి.
మోదీ కామెంట్స్పై రిజిజు క్లారిటీ
కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, మాజీ కేంద్ర మంత్రి పి.చిదంబరం మోదీ వ్యాఖ్యలపై స్పందిస్తూ తాను దిమాగీ నక్సల్ అని చెప్పుకోవడానికి గర్వపడుతున్నానని అన్నారు. పలువురు ప్రతిపక్ష నేతలు, సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు మోదీ వ్యాఖ్యలను ప్రశ్నించారు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు వివరణ ఇచ్చారు. మోదీ ప్రతిపక్ష నేతలను ప్రత్యేకంగా దిమాగీ నక్సల్స్గా పేర్కొనలేదని చెప్పారు. మావోయిస్టులకు మద్దతు ఇచ్చేవారు, భారత రాజ్యాంగాన్ని తిరస్కరించేవారు, వేర్పాటువాదులకు మద్దతు ఇచ్చేవారు, ఆర్టికల్ 370కు అనుకూలంగా మాట్లాడేవారు లేదా ఈశాన్య భారతాన్ని దేశంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలతో కలిపే చికెన్ నెక్ను విడదీయాలని మాట్లాడేవారిని ఉద్దేశించే ఈ పదాన్ని ఉపయోగించినట్లు రిజిజు తెలిపారు.
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