డిజిటల్ ఇండియాకు 11 ఏళ్లు- 2 కోట్ల నుంచి 24 వేల కోట్లకు యూపీఐ లావాదేవీలు- ప్రపంచంలోనే నంబర్ 1 పేమెంట్ సిస్టమ్
జులై 1 నాటికి విజయవంతంగా 11 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంటున్న డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమం- యూపీఐ లావాదేవీల్లో రికార్డ్- 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 24 వేల కోట్లకుపైగా డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్
Published : June 30, 2026 at 8:26 PM IST
Digital India Completes 11 Years : ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించిన డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమం జులై 1 తో 11 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంటోంది. ఈ పదకొండు సంవత్సరాల్లో భారత్ డిజిటల్ రంగంలో గణనీయమైన పురోగతి సాధించింది. ముఖ్యంగా యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ (UPI) ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రియల్ టైమ్ డిజిటల్ చెల్లింపుల వ్యవస్థగా గుర్తింపు పొందింది. అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (IMF- ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్) దీనిని గుర్తించింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో చూస్తే యూపీఐ ద్వారా రికార్డు స్థాయిలో 24162 కోట్లకుపైగా లావాదేవీలు నమోదైనట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. 2016-17లో యూపీఐ ద్వారా కేవలం 2 కోట్ల లావాదేవీలు మాత్రమే జరగ్గా ఆ సంఖ్య పదేళ్లలోనే 24 వేల కోట్లకుపైగా చేరడం భారత డిజిటల్ విప్లవానికి నిదర్శనం అని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
డిజిలాకర్తో డాక్యుమెంట్స్ భద్రం
డిజిటల్ సేవల విస్తరణలో డిజీలాకర్ (DigiLocker) కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. 2026 మార్చి నాటికి ఇందులో ఏకంగా 850 కోట్లకుపైగా డిజిటల్ పత్రాల్ని (డిజిటల్ డాక్యుమెంట్స్) సురక్షితంగా భద్రపరిచారు. విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్థులు, సాధారణ ప్రజలు కూడా తమ సర్టిఫికెట్లు, ఇతర ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్లను డిజిటల్ రూపంలో సేఫ్గా నిల్వ చేసుకోవడంతో పాటు అవసరమైనప్పుడు సులభంగా వినియోగించుకుంటున్నారు. అదే విధంగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సేవల్ని ఒకే వేదికపై అందించే ఉమంగ్ యాప్ను (UMANG) ప్రస్తుతం సుమారు 12 కోట్ల మంది ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ యాప్ ద్వారా ఎన్నో ప్రభుత్వ సేవలు మొబైల్ ఫోన్లోనే అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
దేశీయంగానే 48 శాతం మొబైల్ ఫోన్స్ తయారీ
మరోవైపు డిజిటల్ ఇండియా ప్రభావం తయారీ రంగంలోనూ కనిపిస్తోంది. 2014లో భారత్లో వినియోగించే మొత్తం మొబైల్ ఫోన్లలో 74 శాతం వరకు విదేశాల నుంచి దిగుమతి అయ్యేవి. ఇది 2025 కు వచ్చే సరికి పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. 2025 నాటికి దేశంలో వినియోగించే మొబైల్ ఫోన్లలో దాదాపుగా 48 శాతం వరకు దేశంలోనే తయారవుతుండటం విశేషం.
చిప్ తయారీ- ఏఐలో ముందడుగు
సెమీకండక్టర్ రంగంలోనూ స్వయం సమృద్ధి సాధించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు సుమారు 12 సెమీకండక్టర్ ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపింది. వీటి ద్వారా దేశంలోనే చిప్ తయారీని ప్రోత్సహించి ప్రపంచ టెక్నాలజీ రంగంలో భారత్ స్థాయిని మరింత పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కృత్రిమ మేధస్సు రంగంలోనూ భారత్ వేగంగా ముందుకు సాగుతోందని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ప్రజలకు ఉపయోగపడే సాంకేతిక పరిష్కారాల్ని అభివృద్ధి చేసే దేశంగా భారత్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందడమే లక్ష్యంగా చర్యలు కొనసాగుతున్నట్లు పేర్కొంది.
విదేశాల్లోనూ యూపీఐ సేవలు
ఇంకా భారత డిజిటల్ వ్యవస్థలకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఆదరణ పెరుగుతోంది. 2026 ఫిబ్రవరి నాటికి డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల వేదిక ఇండియా స్టాక్ (India Stack), డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (DPI) వ్యవస్థలపై 24 దేశాలతో భారత్ అవగాహనా ఒప్పందాలు (MOU) కుదుర్చుకుంది. డిజిటల్ ఐడెంటిటీ, పేమెంట్స్, డేటా మార్పిడి, ప్రభుత్వ సేవల డిజిటలైజేషన్ వంటి రంగాల్లో ఈ సహకారం కొనసాగుతోంది. ఇదే విధంగా యూఏఈ, సింగపూర్, ఫ్రాన్స్, మారిషస్, శ్రీలంక సహా 8 దేశాల్లో ఇప్పటికే యూపీఐ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీంతో విదేశాల్లో కూడా భారతీయులు, పర్యటకులు సులభంగా డిజిటల్ చెల్లింపులు చేసే అవకాశం లభిస్తోంది.
దేశవ్యాప్తంగా పౌరులకు సాంకేతికతను మరింత చేరువ చేసేందుకు, ఇ- గవర్నెన్స్ను ప్రోత్సహించేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2015, జులై 1న ఈ డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. డిజిటల్ ఇండియాకు ఊతం ఇచ్చిన వాటిల్లో ప్రధానంగా యూపీఐ విషయానికి వస్తే ఫోన్పే, గూగుల్పే, భీమ్, పేటీఎం వంటి యాప్స్ ద్వారా టీ బంకుల నుంచి పెద్ద షోరూమ్స్ వరకు నగదు రహిత లావాదేవీలు సాధ్యమయ్యాయి. డిజిలాకర్ ద్వారా ఆధార్, పాన్ కార్డు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఇతర సర్టిఫికెట్లను మొబైల్లోనే డిజిటల్గా దాచుకుంటున్నారు. ఉమంగ్ యాప్ ద్వారా వందలాది సేవలు (పీఎఫ్, గ్యాస్, బుకింగ్, పెన్షన్ మొదలైనవి) ఒకే యాప్ ద్వారా పొందుతున్నారు.
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