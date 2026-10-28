డిజిటల్ అరెస్ట్ అనేది ఓ దారుణమైన దోపిడీ- సైబర్ నేరగాళ్లను కఠినంగా శిక్షించాలి: సుప్రీంకోర్టు
డిజిటల్ అరెస్ట్లకు పాల్పడుతున్న సైబర్ నేరగాళ్లపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. సైబర్ నేరగాళ్లపై ఉక్కుపాదం మోపాలని, నిర్దాక్షిణ్యంగా శిక్షించాలని వ్యాఖ్యానించింది.
Published : October 28, 2026 at 2:34 PM IST
SC On Digital Arrest : డిజిటల్ అరెస్టుల పేరుతో ప్రజలను దోపిడీ చేస్తున్నవారిపై ఉక్కుపాదం మోపాలని, వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. డిజిటల్ అరెస్టులపై దేశవ్యాప్తంగా నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్లను ఒకచోటకు చేర్చాలన్న నిందితుల పటిషన్ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది. నిందితుల సౌలభ్యం కోసం బాధితులను ఇబ్బంది పెట్టలేమని తేల్చిచెప్పింది. ఈ డిజిటల్ అరెస్ట్ స్కామ్స్పై స్వతంత్ర దర్యాప్తు కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేసింది.
భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ వి.మోహన త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్పై బుధవారం విచారణ చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా సీజేఐ సూర్యకాంత్ డిజిటల్ అరెస్టు స్కామ్లపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బలహీనమైన, పదవీ విరమణ చేసిన సీనియర్ సిటిజన్లను లక్ష్యంగా చేసుకొని డిజిటల్ అరెస్టులకు పాల్పడుతున్న వారిపై, వారి వెనుకున్న సూత్రధారులపై ఆయన మండిపడ్డారు. డిజిటల్ అరెస్టు అనేది సాధారణం దోపిడీ కంటే చాలా దారుణమైనదని అభివర్ణించారు. "దోపిడీ అనేది అత్యంత సాధారణ నేరం. కానీ డిజిటల్ అరెస్టు స్కామ్లు ద్వారా జరిగేది అంతకంటే చాలా పెద్దది. మోసగాళ్లు వీడియో కాల్స్ ద్వారా ఈ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. వీళ్లు ఏమాత్రం దయ లేని నేరస్థులు. అందుకే వారిని శిక్షించే విషయంలో కూడా అదే విధమైన కఠిన పద్ధతి ఉండాలి. అంతేకాకుండా విచారణకు ముందే వారిని శిక్షించడానికి చట్టంలో ఏమైనా అవకాశం ఉంటే, దానిని కూడా అనుసరించాలి" అని సీజేఐ అన్నారు.
నిందితుల పిటిషన్!
బుధవారం సుప్రీంకోర్టు ముందు హాజరైన పిటిషనర్లలో కొందరు, సైబర్ క్రైమ్ కేసులో నిందితులుగా ఉండడం గమనార్హం. అయితే వారి తరఫున హాజరైన న్యాయవాది భిన్నమైన వాదన వినిపించారు. తమ పిటిషనర్లు కూడా సైబర్ దాడుల బాధితులేనని అన్నారు. పిటిషనర్లకు తెలియకుండా, వారి బ్యాంకు ఖాతాలను 'మ్యూల్ అకౌంట్స్'గా సైబర్ నేరగాళ్లు ఉపయోగించారని చెప్పారు. అంతేకాదు తాను కూడా ఈ డిజిటల్ స్కామ్ బాధితుడినేనని ఆయన చెప్పారు. తనకు జరిగిన మోసాన్ని తెలుసుకున్న వెంటనే తాను స్వయంగా జమ్మూకశ్మీర్ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశానని సదరు న్యాయవాది పేర్కొన్నారు.
ఈ కేసుకు సంబంధించి నిధుల స్వీకరణ, మళ్లింపుపై దిల్లీలోని మందిర్ మార్గ్ సైబర్ పోలీసులు ఇప్పటికే దర్యాప్తు చేపట్టారని సదరు న్యాయవాది పేర్కొన్నారు. అందువల్ల ఇతర రాష్ట్రాల్లో నమోదైన కేసులను ఒక్కచోటకే చేర్చాలని అభ్యర్థించారు. దీనిపై స్పందించిన సుప్రీంకోర్టు, నిందితుల సౌలభ్యం కోసం బాధితుల హక్కులను కాలరాయలేమని అన్నారు. అలాగే స్వతంత్ర దర్యాప్తు కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేసింది. పిటిషనర్ల అభ్యర్థనను కొట్టివేసింది.
"బాధితులు ఎక్కడైతే బాధితులు అయ్యారో, దర్యాప్తు కూడా అక్కడే జరగాలి. బాధితులను ఒక చోట చేర్చడం కుదరదు. నిందితుల సౌకర్యం కోసం బాధితులను ఇబ్బందిపెట్టలేం. ఈ వ్యవస్థీకృత నేర కార్యకలాపాల్లో పెద్దవారు ఉన్నారని మీరు అంటున్నారు. వారి మాటలకు మీరు ప్రభావితం అయ్యారని చెబుతున్నారు. అందుకోసం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బాధితులను దిల్లీకి లాక్కురావాలా?" అని జస్టిస్ బాగ్చీ ప్రశ్నించారు. అంతేకాదు వివిధ రాష్ట్రాల్లో డిజిటల్ అరెస్టు కేసులపై జరుగుతున్న దర్యాప్తును అడ్డుకోవడానికి దీనిని ఒక సాధనంగా ఉపయోగించవద్దని జస్టిస్ బాగ్చీ పిటిషనర్లను గట్టిగా హెచ్చరించారు. "నేడు ఈ డిజిటల్ అరెస్టులపై ఈ దేశవ్యాప్తంగా, వివిధ రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్న దర్యాప్తులను పట్టాలు తప్పించడానికి మిమ్మల్ని నేరగాళ్లు ఒక ఎరగా వాడుకుంటున్నారు. అయితే మేము ఈ ఎరను మింగబోము" అని ఆయన అన్నారు. దీనితో సదరు పిటిషనర్లు తమ పటిషన్ను ఉపసంహరించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
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