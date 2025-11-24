ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ యూజర్లకు మెట్రో షాక్- ఐఫోన్ ఉంటేనే డిస్కౌంట్- లేదంటే లేదు!
మెట్రోలో వింత పరిస్థితి- ఐఫోన్ ఉంటేనే దివ్యాంగులకు ట్రావెల్ డిస్కౌంట్
Published : November 24, 2025 at 7:16 PM IST
Mumbai Metro Disabled Concession : ముంబయి మెట్రోలో వింత పరిస్థితి నెలకొంది. ఐఫోన్ ఉన్న దివ్యాంగ ప్రయాణికులు మాత్రమే ముంబయి మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ (ఎంఎంఆర్సీ) ఆదివారం ప్రకటించిన 25 శాతం ట్రావెల్ డిస్కౌంట్ పొందగలరు. ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఉన్న వినియోగదారులు ఈ రాయితీని పొందలేరు. అదేంటీ ఐఫోన్ ఉన్నవారికే ముంబయి మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిందా? మిగతా యూజర్లకు ఎందుకు మొండి చెయ్యి ఎదురైంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఈ నిర్ణయంపై భిన్నాభిప్రాయాలు
దివ్యాంగ ప్రయాణికులు కోసం ముంబయి మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ ఆదివారం ప్రత్యేక రాయితీలను ప్రకటించింది. దివ్యాంగ ప్రయాణికులకు 25 శాతం రాయితీ ట్రిప్ పాస్లను మెట్రో కనెక్ట్-3 యాప్ ద్వారా పొందే అవకాశాన్ని కల్పించింది. అయితే, ఈ సేవ ప్రస్తుతం ఐఫోన్ (ఐఓఎస్) వినియోగదారులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. దీంతో అందరూ ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. ఈ నిర్ణయంపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
'సాఫ్ట్ వేర్ అప్డేట్ అందుబాటులోకి లేకపోవడం వల్లే'
ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులకు అవసరమైన సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ను గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ఇంకా ఆమోదించలేదని ముంబయి మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్ వైదేహీ మోర్ తెలిపారు. ఆ యాప్ అప్డేట్ను గూగుల్ప్లే స్టోర్ ఆమోదించిన తర్వాత ఈ సౌకర్యం ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులో ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
అయితే ముంబయి మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ నిర్ణయంపై దివ్యాంగ ప్రయాణికులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు, ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లను ఉపయోగించే దివ్యాంగుల పరిస్థితి ఏంటని దివ్యాంగ హక్కుల కోసం పోరాడే మీడియా ప్రొఫెషనల్ దీపక్ కైటాకే ముంబయి మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ను ప్రశ్నించారు. ఈ నిర్ణయాన్ని అసమంజసమైనదిగా అభివర్ణించారు. ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం ప్రకటించే ముందు ఆలోచించి ఉండాలని అభిప్రాయపడ్డారు. ఒకవేళ యాప్లో ఏదైనా సాంకేతిక సమస్య ఉంటే, ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించే ముందు ప్రభుత్వం ఈ ఇష్యూను పరిష్కరించాల్సిందని పేర్కొన్నారు.
ఉచిత ప్రయాణం కోసం డిమాండ్
మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (MSRTC), లోకల్ ట్రైన్స్, బృహన్ ముంబయి ఎలక్ట్రిక్ సప్లై అండ్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ అండర్ టేకింగ్ బస్సుల్లో (బెస్ట్) ప్రయాణించేటప్పుడు దివ్యాంగులకు ఛార్జీలో 50 శాతం రాయితీ ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ముంబయి మెట్రోలో దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రయాణాన్ని అందించాలని డిమాండ్ ఉంది. దివ్యాంగ హక్కుల కోసం పోరాడే దీపక్ కైటాకే వంటివారు ఈ సమస్యను లేవనెత్తుతున్నారు. ముంబయి మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ రైళ్లలో ప్రయాణించేటప్పుడు దివ్యాంగులు చాలా సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారని కైటాకే ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో దివ్యాంగులు ప్రయాణ సమయాల్లో వారికి తోడుగా మరొకర్ని తెచ్చుకుంటున్నారని తెలిపారు.
"ముంబయి మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ స్టేషన్లు, రైళ్లలో వీల్ఛైర్ ర్యాంప్లు, వాయిస్ యాక్టివేటెడ్ సూచనలు, బ్రెయిలీ సంకేతాలు, ప్రయారిటీ ఎంట్రీస్ వంటి ప్రాథమిక సేవలు లేవు. అందువల్ల నాలాంటి వాళ్లు మెట్రో స్టేషన్ల చుట్టూ సాయం కోసం తిరగాల్సి వస్తోంది. ఈ సవాళ్లన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని దివ్యాంగులకు ఉచితంగా మెట్రో ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించాలి" అని దివ్యాంగుడు, వారి హక్కుల కోసం పోరాడుతున్న దీపక్ కైటాకే తెలిపారు.
ముంబయి మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్కు దీపక్ కైటాకే చేసిన విజ్ఞప్తిపై కేంద్ర సామాజిక న్యాయ శాఖ సహాయ మంత్రి రాందాస్ అథవాలే స్పందించారు. ఈ విషయంపై జోక్యం చేసుకుని మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్కు లేఖ రాశారు. దివ్యాంగులకు ఉచితంగా మెట్రో ప్రయాణ అవకాశాన్ని కల్పించాలని లేఖలో కోరారు. "ముంబయి మెట్రో దివ్యాంగులకు అనుకూలమైన, సురక్షితమైన ప్రయాణం అందించే రవాణా సౌకర్యం. సకాలంలో ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దివ్యాంగుల కోసం అనే సంక్షేమ పథకాలును తీసుకొచ్చింది. దివ్యాంగులకు ఉచితంగా మెట్రో ప్రయాణాన్ని కల్పించాలి" అని సీఎం ఫడణవీస్ను కేంద్ర మంత్రి రాందాస్ అథవాలే లేఖలో అభ్యర్థించారు.