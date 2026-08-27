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ప్రతిభకు వైకల్యం అడ్డు కాదు- పండగ వేళ ఈ పిల్లలు చేసిన రాఖీలు వెరీ స్పెషల్- ధర చాలా తక్కువే!

బర్నాలాలో వినలేని, మాట్లాడలేని పిల్లల చేతుల్లో రూపుదిద్దుకున్న ప్రేమబంధం- వైకల్యం ఉన్నా వేలల్లో రాఖీలు తయారు చేసి ప్రత్యేకంగా నిలిచిన చిన్నారులు- రూ. 2-4 కే విక్రయం!

RAKSHA BANDHAN 2026
రాఖీలు తయారుచేస్తున్న చిన్నారులు (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2026 at 11:05 PM IST

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Differently Abled Children Rakhis : రాఖీ పండగ వచ్చిందంటే మార్కెట్లో రంగురంగుల రాఖీలు దర్శనమిస్తాయి. ఒక్కో రాఖీ ధర ప్రతిఏటా పెరుగుతూపోతూనే ఉంది. కానీ పంజాబ్‌ బర్నాలాలో మాత్రం కొంత మంది దివ్యాంగ చిన్నారులు తమ చేతులతో తయారు చేస్తున్న రాఖీలు కేవలం రూ. 2 నుంచి 4 కే అందుబాటులో ఉన్నాయి. వినిపించకపోయినా, మాట్లాడలేకపోయినా కూడా తమ చేతుల్లోని అద్భుత నైపుణ్యం నుంచి పుట్టుకొచ్చిన అందమైన రాఖీలతో ఈ పిల్లలు పండగకు కొత్త అర్థాన్ని తీసుకొస్తున్నారు.

సొంతంగా వేల రాఖీలు తయారీ
బర్నాలాలోని ప్రత్యేక పిల్లల పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులు రక్షా బంధన్ కోసం ప్రత్యేకంగా రాఖీలు తయారు చేస్తున్నారు. రంగు రంగులుగా, సంప్రదాయ డిజైన్లతో వందలాది రాఖీలను ఇప్పటికే సిద్ధం చేశారు. మరిన్ని రాఖీలను తయారు చేసే పనిలో ప్రస్తుతం పిల్లలు బిజీగా ఉన్నారు. పిల్లలు తమ చేతులతోనే రాఖీలకు అవసరమైన వస్తువుల్ని సిద్ధం చేసుకొని, వాటిని అందంగా అలంకరిస్తున్నారు. రాఖీలు తయారు చేస్తూ పిల్లలు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటున్నారని పాఠశాల సిబ్బంది కూడా తెలిపారు.

రాఖీ తయారీ వెనుక అసలు ఉద్దేశం ఇదే
ఈ వినికిడి లోపం, దృష్టి లోపం ఉన్న పిల్లలతో రాఖీలు తయారు చేయించడం వెనుక కేవలం పండగ కోసం రాఖీలు సిద్ధం చేయడమే లక్ష్యం కాదు. వారిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచడం, తమలో ఉన్న నైపుణ్యాన్ని గుర్తించేలా చేయడం, భవిష్యత్తులో ఉపాధి దిశగా అడుగులు వేయడానికి ప్రోత్సహించడం కూడా ఈ కార్యక్రమంలో భాగమని ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు. పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు దీప్తి శర్మ మాట్లాడుతూ- 'ఇలా ప్రత్యేక అవసరాలు ఉన్న పిల్లలను సమాజానికి దూరంగా చూడటం సరైన ఆలోచన కాదు.' అని చెప్పారు. వారు కూడా సమాజంలో మనలా ముఖ్యమైన భాగమేనని, వారిలో ప్రతిభకు ఎలాంటి కొరత లేదని అన్నారు. ఉపాధ్యాయుల మాటలు, సైగలు, సూచనల్ని అర్థం చేసుకుంటూ పిల్లలు తమ భావాలను కళ ద్వారా వ్యక్తం చేస్తున్నారని తెలిపారు. వినలేక, మాట్లాడలేకపోయినా తమలోని ప్రతిభను మాత్రం అద్భుతంగా చూపిస్తున్నారని అన్నారు.

రూ. 2 నుంచి 4 కే రాఖీలు
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో రాఖీల ధరలు పెరిగిపోయాయి. సాధారణంగా రూ. 40 లేదా 50 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ధరకు రాఖీలు లభిస్తున్న పరిస్థితుల్లో, ఈ పిల్లలు తయారు చేసిన రాఖీలను మాత్రం కేవలం రూ. 2 నుంచి 4 కే అందించాలని నిర్ణయించారు. దీంతో సాధారణ కుటుంబాలు కూడా తక్కువ ధరకే ఈ రాఖీలను కొనుగోలు చేయొచ్చు. అంతేకాదు, ఈ రాఖీలను కొనడం ద్వారా పిల్లల కష్టాన్ని కూడా ప్రోత్సహించినట్లవుతుంది. ఇంకా పిల్లలు తయారుచేసిన రాఖీలను కేవలం విక్రయించడానికే కాకుండా, అవసరమైన కొనలేని కుటుంబాలకు కూడా అందించనున్నారు. పండగ రోజున ప్రతి ఇంట్లోనూ అన్నాచెల్లెళ్లు, అక్కాతమ్ముళ్ల మధ్య ప్రేమను పంచేలా ఈ రాఖీలు ఉపయోగపడతాయని పాఠశాల సిబ్బంది చెబుతున్నారు.

పిల్లల శ్రమను ప్రోత్సహించాలి
స్కూల్ టీచర్ సందీప్ కౌర్ మాట్లాడుతూ- సాధారణ విద్యార్థులతో పాటు ప్రత్యేక అవసరాలు ఉన్న పిల్లలకు కూడా చదువుతో పాటు వివిధ నైపుణ్యాలను నేర్పిస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. రాఖీలు తయారు చేయడం ద్వారా పిల్లల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందని, భవిష్యత్తులో తమ నైపుణ్యాలతో ఉపాధి పొందే దిశగా ఇది ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు. పిల్లలు ఇప్పటికే వేలాది రాఖీలు తయారు చేశారని, స్కూల్ సిబ్బంది, ఇతరులు వాటిని కొనుగోలు చేసి తమ ఇళ్లకు తీసుకెళ్లాలని ఆమె కోరారు. ఇలా చేయడం ద్వారా పిల్లల కష్టాన్ని ప్రోత్సహించినట్లు అవుతుందని చెప్పారు.

ఈ పిల్లలు తయారు చేస్తున్న రాఖీలు కేవలం అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధానికి గుర్తుగా నిలవడం మాత్రమే కాదు, ప్రతిభకు శారీరక సామర్థ్యాలు అడ్డంకి కాదని చెప్పే సందేశాన్ని కూడా ఇస్తున్నాయి. తమ చేతులతో వేల రాఖీలు తయారు చేస్తున్న చిన్నారులు తమ ప్రత్యేక నైపుణ్యాలతో అనేక కుటుంబాలకు ప్రేమను, ఆనందాన్ని పంచుతున్నారు. మరోవైపు తమలోని నైపుణ్యాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ భవిష్యత్తులో స్వయంగా ఎదగడానికి కూడా ఈ ప్రయత్నం వారికి ఒక మంచి అవకాశంగా మారుతోంది. మార్కెట్లో ఖరీదైన రాఖీల మధ్య రూ. 2-4 కే లభించే ఈ రాఖీ వెనుక ఉన్న పిల్లల కష్టం, ఆత్మవిశ్వాసం, ప్రతిభే అసలైన ప్రత్యేకత.

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