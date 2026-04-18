చేతుల్లో చలనం లేకున్న చదువులో భేష్- 10 పరీక్షల్లో 100శాతం మార్కులు
పదో తరగతి పరీక్షల్లో లక్షిత్ పరమార్ ప్రతిభ- ప్రతి సబెక్టులో 100కి 100 మార్కులు
Published : April 18, 2026 at 10:36 AM IST
Handicaped Boy Scores 100 Percent : రాజస్థాన్లోని సరస్సుల నగరం ఉదయపుర్కు చెందిన లక్షిత్ పరమార్ తన అద్భుత ప్రతిభతో అందర్ని గర్వపడేలా చేశాడు. రాజస్థాన్ మధ్యమిక విద్యా మండసి(RBSE) 10వ తరగతి దివ్యాంగ విభాగ ఫలితాల్లో 100కి 100 మార్కులు సాధించి అరుదైన రికార్డ్ సృష్టించాడు. రెండు చేతులు సరిగా పనిచేయకపోయినా పట్టుగదల, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఈ విజయాన్ని సాధించగలిగాడు.
స్వియ ఆధ్యయనమే విజయ రహస్యం
లక్షిత్ తన ప్రాథమిక విద్యను హ్యాపీ హోమ్ స్కూల్, పురోహిత్కి మాదడిలో పూర్తి చేశాడు. రోజుకు 5-6 గంటలు చదువుతూ క్రమశిక్షణతో ముందుకు సాగాడు. దీర్ఘకాలం కూర్చోలేని పరిస్థితి కారణంగా పడుకుని చదివేవాడు. తన విజయానికి ప్రధాన కారణం సెల్ఫ్ స్టడీ డిసెప్లీన్ అని చెబుతున్నాడు.
కుటుంబ సహకారం
లక్షిత్ తండ్రి దినేశ్ పరమార్ ఒక గిష్ట్ షాప్ నడుపుతున్నాడు. ఆర్థిక పరిస్థితుసు సాధారణంగా ఉన్నప్పటికీ, తన కొడుకి చదువులో ఎటువంటి లోటు రానీయలేదు. ప్రతిరోడూ అతన్ని చేతుల్లో ఎత్తుకుని స్కూల్కు తీసుకెళ్లడం, తిరిగి తీసుకురావడం ఆయనకు నిత్యకృత్యం. లక్షిత్ రెండు సోదరీమణులు- దీయా(9వ తరగతి), రిషా(2వ తరగతి) కూడా చదువుతున్నారు.