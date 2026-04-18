చేతుల్లో చలనం లేకున్న చదువులో భేష్​- 10 పరీక్షల్లో 100శాతం మార్కులు

పదో తరగతి పరీక్షల్లో లక్షిత్​ పరమార్ ప్రతిభ- ప్రతి సబెక్టులో 100కి 100 మార్కులు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 18, 2026 at 10:36 AM IST

Handicaped Boy Scores 100 Percent : రాజస్థాన్​లోని సరస్సుల నగరం ఉదయపుర్​కు చెందిన లక్షిత్​ పరమార్​ తన అద్భుత ప్రతిభతో అందర్ని గర్వపడేలా చేశాడు. రాజస్థాన్​ మధ్యమిక విద్యా మండసి(RBSE) 10వ తరగతి దివ్యాంగ విభాగ ఫలితాల్లో 100కి 100 మార్కులు సాధించి అరుదైన రికార్డ్​ సృష్టించాడు. రెండు చేతులు సరిగా పనిచేయకపోయినా పట్టుగదల, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఈ విజయాన్ని సాధించగలిగాడు.

స్వియ ఆధ్యయనమే విజయ రహస్యం
లక్షిత్​ తన ప్రాథమిక విద్యను హ్యాపీ హోమ్​ స్కూల్​, పురోహిత్​కి మాదడిలో పూర్తి చేశాడు. రోజుకు 5-6 గంటలు చదువుతూ క్రమశిక్షణతో ముందుకు సాగాడు. దీర్ఘకాలం కూర్చోలేని పరిస్థితి కారణంగా పడుకుని చదివేవాడు. తన విజయానికి ప్రధాన కారణం సెల్ఫ్​ స్టడీ డిసెప్లీన్​ అని చెబుతున్నాడు.

కుటుంబ సహకారం
లక్షిత్​ తండ్రి దినేశ్​ పరమార్​ ఒక గిష్ట్​ షాప్​ నడుపుతున్నాడు. ఆర్థిక పరిస్థితుసు సాధారణంగా ఉన్నప్పటికీ, తన కొడుకి చదువులో ఎటువంటి లోటు రానీయలేదు. ప్రతిరోడూ అతన్ని చేతుల్లో ఎత్తుకుని స్కూల్​కు తీసుకెళ్లడం, తిరిగి తీసుకురావడం ఆయనకు నిత్యకృత్యం. లక్షిత్​ రెండు సోదరీమణులు- దీయా(9వ తరగతి), రిషా(2వ తరగతి) కూడా చదువుతున్నారు.

