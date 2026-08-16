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ప్రధాని చేసిన మేధో నక్సల్స్‌ వ్యాఖ్యలు విపక్షాలను ఉద్దేశించి కాదు: కిరణ్ రిజిజు

నక్సల్స్‌కు మద్దతిచ్చేవారిని, రాజ్యాంగాన్ని తిరస్కరించేవారినే అన్నట్లు వెల్లడి- ఈ మేరకు ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసిన కేంద్ర మంత్రి కిరణ్‌ రిజిజు- మోదీపై కాంగ్రెస్ సీనియర్​ నేత విమర్శలు

Kiren Rijiju Clarity On Dimag Naxal
పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలశాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2026 at 2:40 PM IST

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Kiren Rijiju Clarity On Dimag Naxal : పంద్రాగస్టు ప్రసంగంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన మేధో నక్సల్స్‌ వ్యాఖ్యలు విపక్షాలను ఉద్దేశించి కాదని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలశాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు వివరణ ఇచ్చారు. మావోయిస్టులకు మద్దతిచ్చేవారిని, రాజ్యాంగాన్ని తిరస్కరించేవారిని ఉద్దేశించి మోదీ, అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేశారని రిజిజు చెప్పారు. వేర్పాటువాదుల పక్షాన నిలిచేవారు, ఆర్టికల్‌ 370కి మద్దతిచ్చేవారు, ఈశాన్య భారతంలో చికెన్‌ నెక్‌ను వేరు చేయాలని పిలుపు ఇచ్చేవారినే అలా అన్నారని కేంద్ర మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు కిరణ్ రిజిజు తన ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు.

సాయుధ నక్సల్స్‌ను నిర్మూలించినప్పటికీ మేధో నక్సల్స్ ముప్పు ఇంకా పొంచి ఉందని ఎర్రకోట ప్రసంగంలో ప్రధాని మోదీ శనివారం చెప్పారు. ఆయన వ్యాఖ్యలను కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్​ తప్పుబట్టారు. మేధో నక్సల్స్‌ అనే పదం ఎక్కడాలేదన్నారు. రెండు, మూడేళ్ల క్రితం రాజకీయ ప్రత్యర్థులను అర్బన్ నక్సల్స్ అనే పదంతో ప్రధాని విమర్శించేవారిని ఆయన చెప్పారు. మేధో నక్సల్స్‌ అనే పదం కూడా అలాంటిదేనని అన్నారు. కుల గణన కోసం డిమాండ్ చేసే వారి ఆలోచనలు అర్బన్‌ నక్సల్స్ మాదిరిగా ఉన్నాయని, గతంలో ప్రధాని విమర్శించినట్లు జైరాం రమేష్ పేర్కొన్నారు. ఏడాది తర్వాత కులగణనకు ఆయన ఆదేశించారని చెప్పారు. ప్రత్యర్థులను తొలుత విమర్శించడం, తర్వాత వారి డిమాండ్లను అంగీకరించడం ప్రధానికి అలవాటేనని ఆయన అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే మేధో నక్సల్స్‌ వ్యాఖ్యలపై కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజుజు వివరణ ఇచ్చారు.

అసలు మోదీ ఏమన్నారు?
దేశంలో నక్సల్​ ప్రభావం తగ్గినప్పటికీ, అలాంటి భావజాలం కలిగిన వారు ఇంకా సమాజంలో ఉన్నారని మోదీ వ్యాఖ్యానించారు. ఆ ప్రభావం వివిధ సంస్థలను, కార్యకలాపాలను ప్రభావితం చేసిందని తెలిపారు. అలాంటి వారిని గుర్తించి ఏరిపారేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఆరోపించారు. ఎందుకంటే వాళ్లు, అవకాశాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారని, దేశాన్ని తప్పుడు మార్గంలోకి లాగడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. అనంతరం వికసిత్​ భారత్ కోసం యువత ఏకతాటిపైకి తీసుకువచ్చారని అన్నారు. అడవుల్లోని సాయుధ నక్సల్స్‌ను నిర్మూలించి, ఆ సంక్షోభం నుంచి దేశాన్ని విముక్తి చేయడంలో ప్రభుత్వం విజయం సాధించిందని పేర్కొన్నారు.

మోదీ వ్యాఖ్యలకు ఘాటుగా స్పందించిన సీజేపీ
మరోవైపు, మోదీ మేధో నక్సల్స్ వ్యాఖ్యలపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ కూడా ఘాటుగా స్పందించింది. ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించినంత మాత్రాన చదువుకొన్న యువతపై ప్రధాని అటువంటి ముద్ర వేయడం తగదని సీజేపీ ముఖ్య అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్‌దాస్‌ మండిపడ్డారు. మీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారనే కారణంతోనే ఇలా అంటారా?' అని ప్రశ్నించారు. "ప్రధానమంత్రి, ఇలాంటి నిందలు పనిచేయవు. చదువుకున్న యువత మీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించగానే అంత మాట అనడం, పూర్తిగా దురహంకారానికి నిదర్శనం. విద్యార్థుల సమస్యలు పరిష్కరించడంలో పూర్తి అసమర్థత" అని వ్యాఖ్యానించారు. 'గంటలు మోగుతున్నాయి. మేల్కొలుపు మొదలైంది' అని సౌరవ్ దాస్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడం సహజమైన ప్రక్రియ అని, ప్రశ్నించే వారిని భయపెట్టడం లేదా ఒక ముద్ర వేయడం సరికాదన్నారు. ఇప్పటివరకు మౌనంగా ఉండాలని చెప్పిన ఒక తరం ప్రస్తుతం తనకు అందుబాటులో ఉన్న వేదికలను కనుగొంటోందని తెలిపారు. ఏదీ మారదని చెప్పిన తరం, ఇప్పుడు మార్పు సాధ్యమేనని నమ్మడం ప్రారంభించిందని అన్నారు. దేశంలో శాంతియుత నిరసనల యుగం మొదలైందని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రజలు తమ సమస్యలపై ప్రశాంతంగా నిరసన తెలిపేందుకు ముందుకు వస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ప్రజల్లో నెలకొన్న భయం బంధనాల నుంచి విముక్తం కావడంతో, బహుశా పన్నెండేళ్ల తర్వాత ఇది దేశ ప్రజలు జరుపుకొంటున్న అసలైన స్వాతంత్య్ర దినోత్సవమని సౌరవ్‌ మరో ఎక్స్​ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.

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