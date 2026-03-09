పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలపై చర్చకు విపక్షాలు పట్టు- నినాదాల మధ్యే జైశంకర్ వివరణ
ఇరాన్ యుద్ధ పరిస్థితులపై ఉభయల్లో మాట్లాడిన జైశంకర్
Published : March 9, 2026 at 12:26 PM IST
Jai Shankar On Middle East Crisis : పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు తీవ్ర ఆందోళనలు కలిగిస్తున్నాయని, యుద్ధ పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేస్తున్నామని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ తెలిపారు. చర్చలు, దౌత్యపరంగా సమస్య పరిష్కారమవుతుందని భారత్ నమ్ముతుందని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ యుద్ధం, తదితర పరిణామాలపై పార్లమెంట్లోని రెండు సభల్లోనూ జైశంకర్ ఈ మేరకు కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ ప్రకటనకు ముందు చర్చ చేపట్టాలని విపక్ష సభ్యులు పట్టు బట్టాయి. నినాదాల మధ్యే ప్రకటన చేస్తున్న జైశంకర్ వివరించారు.
పశ్చిమాసియాలోని పరిస్థితులను ప్రధాని మోదీ పర్యవేక్షిస్తున్నారని సంబంధిత శాఖలన్నింటికీ తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారని జైశంకర్ తెలిపారు. శాంతికి ఎలాంటి విఘాతం కలిగినా ప్రపంచం మెుత్తం ప్రభావం ఉంటుందని జైశంకర్ చెప్పారు.