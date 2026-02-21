ఫామ్హౌస్లో ధోనీ ఆర్గానిక్ సాగు- 38ఎకరాల్లో టమాటా పంట - మార్కెట్లో మంచి గిరాకీ
ఫామ్హౌస్లో ధోనీ పండిస్తున్న పంటలు - రసాయన మందులు వాడకుండా సేంద్రీయ పద్ధతుల్లో పండించిన టమాటాలు - 38 ఎకరాల్లో కేవలం టమాటా సాగు చేయడం విశేషం
Published : February 21, 2026 at 2:14 PM IST
MS Dhoni Organic Tomatoes : మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది హెలికాప్టర్ షాట్లు, మెరుపు వేగంతో చేసే స్టంపింగ్లు. అయితే క్రికెట్ మైదానంలో టీమ్ఇండియాను విజయపథంలో నడిపించిన ఈ మాజీ కెప్టెన్, ఇప్పుడు సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో తన మార్క్ చూపిస్తున్నారు. రాంచీ సమీపంలోని తన సొంత గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసుకున్న భారీ ఫామ్హౌస్లో ధోనీ పండిస్తున్న పంటలు ఇప్పుడు సరికొత్త చర్చకు దారితీస్తున్నాయి.
పర్యావరణానికి మేలు చేసే పద్ధతుల్లో సాగు చేస్తూ, స్వచ్ఛమైన ఆహారాన్ని ప్రజలకు అందించాలనే ధోనీ ఆలోచన ఇప్పుడు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తోంది. కేవలం అభిరుచి కోసమే కాకుండా, ఒక నిపుణుడైన రైతులాగా ధోనీ వ్యవసాయం చేస్తున్న తీరు చూస్తుంటే ఎవరైనా ముక్కున వేలేసుకోవాల్సిందే. అసలు ఈ సీజన్లో ధోనీ పొలంలో పండిన ఆ ప్రత్యేకమైన పంట విశేషాలేంటో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
ప్రస్తుతం ఈ పంట మార్కెట్లోకి రావడం మొదలవ్వడంతో అటు వ్యాపారులు, ఇటు వినియోగదారులు ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. ధోనీ పొలంలో పండిన టమాటాలను కొనేందుకుస్థానిక ప్రజలు ఎంతో ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. వాతావరణం కూడా అనుకూలించడంతో ఈసారి దిగుబడి ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా వచ్చిందని అక్కడ పని చేసే సిబ్బంది సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రాంచీలోని హోల్ సేల్, రిటైల్ మార్కెట్లలో ధోనీ ఫామ్ టమాటాల కోసం వ్యాపారులు పోటీ పడుతున్నారు. కేవలం రాంచీ వాసులే కాకుండా ఇతర నగరాల నుంచి వచ్చే వ్యాపారులు కూడా ఈ సేంద్రీయ టమాటాలను కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. నాణ్యమైన పంటను అందిస్తే మార్కెట్లో ఎప్పుడూ ఆదరణ ఉంటుందని ధోనీ మరోసారి నిరూపించారు.
ఇలాంటి పద్ధతుల వల్ల టమాటాలకు సహజమైన రుచి రావడమే కాకుండా, ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉంటాయని ఫామ్ కేర్ టేకర్ చెబుతున్నారు. ఈ సీజన్లో టమాటా సాగుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించామని, రసాయనాలు లేని పద్ధతుల్లో పంటను సిద్ధం చేయడం వల్లే మార్కెట్ నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోందని ఆయన వివరించారు.
అయినప్పటికీ, ఈ సీజన్లో మాత్రం టమాటా పంట హైలెట్ గా నిలిచింది. మార్కెట్లో ఇతర కూరగాయల కంటే ధోనీ పండించిన టమాటాల గురించే ఎక్కువ చర్చ జరుగుతోంది. తక్కువ కాలంలోనే ఎక్కువ మందికి చేరువైన ఈ ఆర్గానిక్ టమాటాలు ధోనీ ఫామ్హౌస్ను మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచేలా చేశాయి.