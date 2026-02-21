ETV Bharat / bharat

ఫామ్‌హౌస్​లో ధోనీ ఆర్గానిక్ సాగు- 38ఎకరాల్లో టమాటా పంట - మార్కెట్​లో మంచి గిరాకీ

ఫామ్‌హౌస్‌లో ధోనీ పండిస్తున్న పంటలు - రసాయన మందులు వాడకుండా సేంద్రీయ పద్ధతుల్లో పండించిన టమాటాలు - 38 ఎకరాల్లో కేవలం టమాటా సాగు చేయడం విశేషం

MS Dhoni Organic Tomatoes
Published : February 21, 2026 at 2:14 PM IST

MS Dhoni Organic Tomatoes : మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది హెలికాప్టర్ షాట్లు, మెరుపు వేగంతో చేసే స్టంపింగ్​లు. అయితే క్రికెట్ మైదానంలో టీమ్ఇండియాను విజయపథంలో నడిపించిన ఈ మాజీ కెప్టెన్, ఇప్పుడు సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో తన మార్క్ చూపిస్తున్నారు. రాంచీ సమీపంలోని తన సొంత గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసుకున్న భారీ ఫామ్‌హౌస్​లో ధోనీ పండిస్తున్న పంటలు ఇప్పుడు సరికొత్త చర్చకు దారితీస్తున్నాయి.

పర్యావరణానికి మేలు చేసే పద్ధతుల్లో సాగు చేస్తూ, స్వచ్ఛమైన ఆహారాన్ని ప్రజలకు అందించాలనే ధోనీ ఆలోచన ఇప్పుడు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తోంది. కేవలం అభిరుచి కోసమే కాకుండా, ఒక నిపుణుడైన రైతులాగా ధోనీ వ్యవసాయం చేస్తున్న తీరు చూస్తుంటే ఎవరైనా ముక్కున వేలేసుకోవాల్సిందే. అసలు ఈ సీజన్​లో ధోనీ పొలంలో పండిన ఆ ప్రత్యేకమైన పంట విశేషాలేంటో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.

ధోనీ ఫామ్‌హౌస్​లో ఆర్గానిక్ టమాటాలు
సేంద్రీయ విధానంలో
ఝార్ఖండ్ రాజధాని రాంచీ సమీపంలోని సాంబో గ్రామంలో ఉన్న ధోనీ ఫామ్‌హౌస్ ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. మొత్తం 43 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ ఫామ్‌హౌస్​లో, ఈ సీజన్​లో ఏకంగా 38 ఎకరాల్లో కేవలం టమాటా పంటనే సాగు చేస్తున్నారు. ఆధునిక విధానాలను జోడించి పూర్తిగా సేంద్రీయ పద్ధతుల్లో ఈ సాగు చేపట్టడం విశేషం.
ధోనీ ఫామ్‌హౌస్​లో ఆర్గానిక్ టమాటాలు

ప్రస్తుతం ఈ పంట మార్కెట్లోకి రావడం మొదలవ్వడంతో అటు వ్యాపారులు, ఇటు వినియోగదారులు ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. ధోనీ పొలంలో పండిన టమాటాలను కొనేందుకుస్థానిక ప్రజలు ఎంతో ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. వాతావరణం కూడా అనుకూలించడంతో ఈసారి దిగుబడి ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా వచ్చిందని అక్కడ పని చేసే సిబ్బంది సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ధోనీ ఫామ్‌హౌస్​లో ఆర్గానిక్ టమాటాలు
నాలుగు రకాల టమాటాలు - మార్కెట్​లో పెరిగిన భారీ డిమాండ్ఈసారి ధోనీ ఫామ్‌హౌస్​లో కేవలం ఒకే రకానికి పరిమితం కాకుండా విభిన్న రకాల టమాటాలను సాగు చేశారు. ఇందులో ఎర్రటి టమాటాలు, దేశీ రకాలు, చెర్రీ టమాటాలతో పాటు హైబ్రిడ్ రకాలు కూడా ఉన్నాయి. వీటి సైజు, రుచి నాణ్యత మార్కెట్​లో లభించే ఇతర టమాటాల కంటే మెరుగ్గా ఉండటంతో వీటికి ఫుల్ డిమాండ్ ఏర్పడింది.
ధోనీ ఫామ్‌హౌస్​లో ఆర్గానిక్ టమాటాలు

రాంచీలోని హోల్ సేల్, రిటైల్ మార్కెట్లలో ధోనీ ఫామ్ టమాటాల కోసం వ్యాపారులు పోటీ పడుతున్నారు. కేవలం రాంచీ వాసులే కాకుండా ఇతర నగరాల నుంచి వచ్చే వ్యాపారులు కూడా ఈ సేంద్రీయ టమాటాలను కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. నాణ్యమైన పంటను అందిస్తే మార్కెట్​లో ఎప్పుడూ ఆదరణ ఉంటుందని ధోనీ మరోసారి నిరూపించారు.

ధోనీ ఫామ్‌హౌస్​లో ఆర్గానిక్ టమాటాలు
రసాయనాలు లేని వ్యవసాయంధోనీ ఫామ్‌హౌస్​లో పండే పంటల ప్రత్యేకత ఏంటంటే, అక్కడ రసాయన ఎరువులు లేదా పురుగుమందులు అస్సలు వాడరు. సహజమైన ఆవు పేడ, సేంద్రీయ పదార్థాల మిశ్రమాన్ని ఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు. పురుగుల నివారణ కోసం కూడా ప్రాచీన పద్ధతులను, ప్రకృతి సిద్ధమైన ద్రావణాలను మాత్రమే వాడుతున్నారు.

ఇలాంటి పద్ధతుల వల్ల టమాటాలకు సహజమైన రుచి రావడమే కాకుండా, ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉంటాయని ఫామ్ కేర్ టేకర్ చెబుతున్నారు. ఈ సీజన్​లో టమాటా సాగుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించామని, రసాయనాలు లేని పద్ధతుల్లో పంటను సిద్ధం చేయడం వల్లే మార్కెట్ నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోందని ఆయన వివరించారు.

ధోనీ ఫామ్‌హౌస్​లో ఆర్గానిక్ టమాటాలు
ఇంకా ఎన్నో రకాల కూరగాయలు, పండ్లుధోనీ ఫామ్‌హౌస్​లో కేవలం టమాటాలు మాత్రమే కాదు, ఏడాది పొడవునా రకరకాల కూరగాయలు, పండ్లను పండిస్తారు. క్యాబేజీ, బఠానీలు, బ్రోకలీ, గుమ్మడికాయ, బెండకాయ, వంకాయ వంటి కూరగాయలతో పాటు స్ట్రాబెర్రీ సాగు కూడా నిరంతరం కొనసాగుతుంది. పండ్ల విషయానికి వస్తే పైనాపిల్, మామిడి, జామ, పప్పాయ వంటి రకాలను కూడా సాగు చేస్తున్నారు.
ధోనీ ఫామ్‌హౌస్​లో ఆర్గానిక్ టమాటాలు

అయినప్పటికీ, ఈ సీజన్​లో మాత్రం టమాటా పంట హైలెట్ గా నిలిచింది. మార్కెట్​లో ఇతర కూరగాయల కంటే ధోనీ పండించిన టమాటాల గురించే ఎక్కువ చర్చ జరుగుతోంది. తక్కువ కాలంలోనే ఎక్కువ మందికి చేరువైన ఈ ఆర్గానిక్ టమాటాలు ధోనీ ఫామ్‌హౌస్‌ను మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచేలా చేశాయి.

ధోనీ ఫామ్‌హౌస్​లో ఆర్గానిక్ టమాటాలు
నిపుణులు ఏమంటున్నారు?వ్యవసాయ రంగ నిపుణుడు రాజీవ్ కుమార్ పరిహార్ ధోనీ పండిస్తున్న టమాటాలపై మాట్లాడారు. ధోనీ చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నం స్థానిక రైతులకు ఒక కొత్త మార్గాన్ని చూపుతోందన్నారు. ఆధునిక ఆలోచనలను ప్రకృతి సిద్ధమైన వ్యవసాయంతో జత చేస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించవచ్చని ధోనీ నిరూపించారని ఆయన కొనియాడారు. శాస్త్రీయంగా, సేంద్రీయంగా సాగు చేస్తే స్థానిక కూరగాయల ఉత్పత్తి కొత్త పుంతలు తొక్కుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇక ధోనీ ఫామ్​లో వచ్చిన ఈ మంచి దిగుబడి మళ్లీ ఫామ్‌హౌస్‌ను హైలెట్ చేయడమే కాకుండా, యువతను వ్యవసాయం వైపు ఆకర్షించేలా చేస్తోంది. ఒక గొప్ప క్రీడాకారుడు రైతుగా మారి ఇలాంటి విజయాలు సాధించడం నిజంగా స్ఫూర్తిదాయకం అని నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపించారు.
ధోనీ ఫామ్‌హౌస్​లో ఆర్గానిక్ టమాటాలు

