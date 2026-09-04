'ధర్తీపకడ్' ఇక లేరు- 280కుపైగా ఎన్నికల్లో పోటీ- ఒక్కసారి కూడా దక్కని విజయం
ఇందిరా గాంధీ నుంచి వాజ్పేయీ వరకు ప్రముఖ నేతలకు ప్రత్యర్థిగా బరిలోకి- రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లోనూ నామినేషన్- మొత్తం 280కుపైగా పోటీలు- సామాజిక సేవతోనూ ప్రత్యేక గుర్తింపు
Published : September 4, 2026 at 7:13 PM IST
Dharti Pakad Passed Away : ఎన్నికలు వస్తే చాలు, అభ్యర్థులంతా గెలుపే లక్ష్యంగా ప్రచారం చేస్తారు. ప్రత్యర్థులను ఓడించి అధికారం దక్కించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తారు. కానీ ఓ వ్యక్తి మాత్రం ఎన్నికలను ప్రజలను చైతన్యపరిచే వేదికగా మార్చుకున్నారు. ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా 280కుపైగా సార్లు ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు. దేశంలోనే కాదు, విదేశాల్లోనూ అరుదైన రికార్డుగా నిలిచేలా ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. గెలుపు మాత్రం ఆయనకు దక్కలేదు. అయినా పోటీ చేయడం మాత్రం ఆపలేదు. ఆయనే బిహార్కు చెందిన నాగర్మల్ బజోరియా. స్థానికంగా 'ధర్తీపకడ్'గా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆయన 97 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూశారు.
లాహోర్ నుంచి భాగల్పుర్కు
నాగర్మల్ బజోరియా 1930లో లాహోర్లో జన్మించారు. ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతం పాకిస్థాన్లో ఉంది. దేశ విభజనకు ముందు కుటుంబంతో కలిసి బిహార్లోని భాగల్పుర్కు వచ్చి స్థిరపడ్డారు. అక్కడే వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు. వ్యాపారంతో పాటు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లోనూ చురుగ్గా పాల్గొనేవారు. పేద కుటుంబాలకు అండగా నిలవడం, ఆర్థికంగా వెనకబడిన యువతుల వివాహాలకు సహాయం చేయడం, అవసరమైన ప్రాంతాల్లో తాగునీటి కోసం ట్యూబ్వెల్స్ ఏర్పాటు చేయడం వంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. అయితే ఆయన జీవితంలో ఎన్నికలు ఒక భాగంగా మారిపోయాయి. ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో సాధారణ పౌరుడి పాత్ర కూడా ముఖ్యమేనని నమ్మిన ఆయన, ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడాన్ని ప్రజలను చైతన్యపరిచే మార్గంగా ఎంచుకున్నారు.
1960లో మొదలైన ప్రయాణం
30 ఏళ్ల వయసులో భాగల్పుర్ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడంతో నాగర్మల్ రాజకీయ ప్రయాణం మొదలైంది. ఆ తర్వాత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నుంచి అసెంబ్లీ, లోక్సభ ఎన్నికల వరకు వివిధ ఎన్నికల్లో నామినేషన్లు దాఖలు చేస్తూ వచ్చారు. ఒక దశలో దేశ అత్యున్నత పదవులైన రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లోనూ పోటీ చేశారు. 1969లో అప్పటి రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి వీవీ గిరికి ప్రత్యర్థిగా రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో నామినేషన్ దాఖలు చేయడం ఆయన ఎన్నికల ప్రయాణంలో కీలక ఘట్టంగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత కూడా రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో పలుమార్లు పోటీ చేశారు. మొత్తం 18 సార్లు ఈ రెండు పదవుల కోసం బరిలో నిలిచినట్లు సమాచారం.
దిగ్గజ నేతలకూ ప్రత్యర్థే
నాగర్మల్ బజోరియా ఎన్నికల ప్రస్థానంలో పలువురు ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు ప్రత్యర్థులుగా నిలిచారు. మాజీ ప్రధానులు ఇందిరా గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీతోపాటు సంజయ్ గాంధీ, ఎల్కే ఆడ్వాణీ, ప్రణబ్ ముఖర్జీ వంటి నేతలపై ఆయన పోటీ చేశారు. ఇందిరా గాంధీపై ఆమె నియోజకవర్గమైన రాయ్బరేలీలో, రాజీవ్ గాంధీపై అమేథీలోనూ పోటీకి దిగారు. ఎంతటి రాజకీయ దిగ్గజం ఎదురుగా ఉన్నా తన నామినేషన్ను మాత్రం ఉపసంహరించుకునేవారు కాదు. ఎన్నికల ఫలితాలు తనకు అనుకూలంగా లేకపోయినా తదుపరి ఎన్నికల్లో మళ్లీ నామినేషన్ వేయడం ఆయనకు అలవాటుగా మారింది.
ఎన్ని ఎన్నికలు?
నాగర్మల్ ఎన్ని ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారన్న విషయంలో వివిధ నివేదికల్లో స్వల్పంగా తేడాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొన్ని కథనాలు ఆయన 281 సార్లు పోటీ చేశారని పేర్కొనగా, మరికొన్ని 284 వరకు ఎన్నికల్లో బరిలో నిలిచారని చెబుతున్నాయి. మొత్తంగా చూస్తే 280కుపైగా ఎన్నికల్లో పాల్గొన్న వ్యక్తిగా ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. చివరి దశలోనూ ఎన్నికలపై ఆయన ఆసక్తి తగ్గలేదు. 2019 వరకు నామినేషన్లు దాఖలు చేసినట్లు సమాచారం. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లోనూ పోటీ చేయాలని ఆయన భావించారు. పాట్నా సాహిబ్, రాయ్బరేలీ నుంచి బరిలో దిగాలని అనుకున్నప్పటికీ వయసు, అనారోగ్య సమస్యలు అడ్డుగా నిలిచాయి.
గంటతో ప్రచారం- గాడిదలతో ర్యాలీ
నాగర్మల్ ఎన్నికల ప్రచార శైలి కూడా అందరినీ ఆకట్టుకునేది. చేతిలో గంట పట్టుకుని దానిని మోగిస్తూ ప్రజలను కలిసేవారు. ప్రజాస్వామ్యంపై అవగాహన కల్పించాలని కోరేవారు. 2005 బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో అవినీతికి వ్యతిరేకంగా వినూత్నంగా ప్రచారం చేశారు. గాడిదలతో ర్యాలీ నిర్వహించి వాటి మెడకు అవినీతి వ్యతిరేక నినాదాలతో కూడిన ప్లకార్డులు కట్టారు. గాంధీ కాలాన్ని గుర్తు చేసే పాత తరహా చేతి గడియారం ధరించడం కూడా ఆయన ప్రత్యేకతల్లో ఒకటిగా ఉండేది. ప్రచార సమయంలో వినూత్న పద్ధతులను ఉపయోగించడం ద్వారా స్థానికుల దృష్టిని ఆకర్షించేవారు.
'ఓడిపోయేది ప్రజలే'
ఎన్నికల్లో వరుసగా ఓడిపోయినా నాగర్మల్ మాత్రం తనను తాను ఓడిపోయిన వ్యక్తిగా భావించేవారు కాదు. 'నేను ఎన్నికల్లో ఓడిపోవడం లేదు. ప్రజలే ప్రతిసారీ ఓడిపోతున్నారు' అనేది ఆయన తరచూ చెప్పే మాట. ఎన్నికలు కేవలం అధికారం కోసం కాకుండా ప్రజల సమస్యలను చర్చించేందుకు, ఓటర్లలో రాజకీయ చైతన్యం పెంచేందుకు ఉపయోగపడాలని ఆయన భావించేవారు. తాను గెలవడం కంటే ఒక సాధారణ పౌరుడు కూడా దేశ ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో భాగం కావచ్చని చూపించడమే తన ఉద్దేశమని కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు.
సామాజిక సేవలోనూ ముందంజ
ఎన్నికలతో నాగర్మల్ పేరు దేశవ్యాప్తంగా తెలిసినా ఆయన జీవితం కేవలం రాజకీయ పోటీలకే పరిమితం కాలేదు. ఆర్థికంగా వెనకబడిన కుటుంబాలకు సహాయం చేసేవారు. పేద యువతుల వివాహాలకు అండగా నిలిచేవారు. నిరుపేదల కోసం సామూహిక వివాహాలు నిర్వహించి సాధారణంగా, కట్నం లేకుండా వివాహాలు జరగాలని ప్రోత్సహించారు. తాగునీటి సమస్య ఉన్న ప్రాంతాల్లో సొంత ఖర్చుతో ట్యూబ్వెల్స్ ఏర్పాటు చేసిన సందర్భాలూ ఉన్నాయి.
ప్రజాస్వామ్య ప్రయాణానికి ముగింపు
దీర్ఘకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న నాగర్మల్ బజోరియా గురువారం పట్నాలోని ఓ ఆసుపత్రిలో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 97 ఏళ్లు. అనంతరం భౌతికకాయాన్ని భాగల్పుర్కు తీసుకువచ్చారు. శుక్రవారం అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. ఎన్నికల్లో ఒక్కసారి కూడా విజయం సాధించకపోయినా ఇన్నిసార్లు ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో పాల్గొన్న వ్యక్తిగా నాగర్మల్ బజోరియా పేరు ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోయింది. పదవుల కోసం కాకుండా ఎన్నికలను ప్రజల సమస్యలను చర్చించే వేదికగా మార్చాలన్న ఆయన ఆలోచన, వినూత్న ప్రచార పద్ధతులు, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు భాగల్పుర్ ప్రజల జ్ఞాపకాల్లో నిలిచిపోనున్నాయి.
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