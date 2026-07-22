నీట్పై చర్చకు సిద్ధం- కాంగ్రెస్కు రాజకీయాలు తప్ప ఏదీ ముఖ్యం కాదు: ధర్మేంద్ర ప్రధాన్
నీట్ అంశంపై పార్లమెంట్లో సమగ్ర చర్చకు ప్రభుత్వం సిద్ధమన్న కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి- విద్యార్థులను రాజకీయ పావులుగా వాడుకుంటున్నారని రాహుల్ గాంధీపై విమర్శలు- పీఎం నివాసం వద్ద కాంగ్రెస్ ధర్నాపై స్పందించిన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్
By PTI
Published : July 22, 2026 at 7:18 AM IST
Dharmendra Pradhan On Congress : నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీకేజీకి సంబంధించిన సమస్యలపై పార్లమెంట్లో సమగ్రంగా చర్చించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉందని కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ స్పష్టం చేశారు. విద్యార్థుల సమస్యలకు పరిష్కారం చూపడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని, చర్చకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని చెప్పారు. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం ప్రజాస్వామ్య చర్చ కంటే రాజకీయ ప్రదర్శనకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని విమర్శించారు. ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ విద్యార్థులను రాజకీయ పావులుగా ఉపయోగించుకుంటున్నారని ఆరోపించారు.
పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల సందర్భంగా నీట్ పేపర్ లీక్ అంశంపై నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న విద్యార్థులపై పోలీసుల చర్యకు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నివాసం వద్ద ధర్నా చేపట్టింది. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీతో పాటు పలువురు సీనియర్ నాయకులు పాల్గొన్నారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఘటనపై స్పందించిన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కాంగ్రెస్పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
LoP Shri @RahulGandhi and @INCIndia continue to shamelessly exploit students as political tools to manufacture disruption during the Monsoon Session of Parliament.— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) July 21, 2026
Shri @RahulGandhi and @INCIndia chose to stage a dharna outside the Hon'ble Prime Minister's residence , causing…
'అంతరాయం కలిగించే ప్రయత్నం'
తన 'ఎక్స్' ఖాతాలో చేసిన పోస్టులో, పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరుగుతున్న సమయంలో కావాలనే అంతరాయం కలిగించే ప్రయత్నం జరుగుతోందని ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పేర్కొన్నారు. రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ విద్యార్థులను రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. ప్రజలకు అసౌకర్యం కలిగిస్తూ, భద్రతా నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తూ ప్రధానమంత్రి నివాసం వద్ద ధర్నా నిర్వహించడం బాధ్యతాయుత రాజకీయాలకు నిదర్శనం కాదని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రభుత్వం నీట్ అంశంపై పార్లమెంట్లో విస్తృత చర్చకు సిద్ధంగా ఉందని ఇప్పటికే స్పష్టం చేసినప్పటికీ, కాంగ్రెస్ ఆ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోకుండా రాజకీయ ప్రదర్శననే ఎంచుకుందని ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ అన్నారు. విద్యార్థుల సమస్యలను పరిష్కరించడం కాంగ్రెస్ లక్ష్యం కాదని, రాజకీయ లబ్ధి పొందడమే వారి ఉద్దేశమని ఆరోపించారు. సభలో చర్చించేందుకు అన్ని మార్గాలు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, ఘర్షణాత్మక పరిస్థితులు సృష్టించడమే కాంగ్రెస్ వ్యూహంగా కనిపిస్తోందని పేర్కొన్నారు.
'విద్యార్థుల కంటే రాజకీయాలే ముఖ్యం'
రాహుల్ గాంధీకి విద్యార్థుల సంక్షేమం కంటే రాజకీయాలే ముఖ్యమని ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ విమర్శించారు. చర్చకు ప్రభుత్వం తలుపులు తెరిచి ఉంచినప్పటికీ, కాంగ్రెస్ మాత్రం నిరసనలు, ఆందోళనల ద్వారా రాజకీయ వాతావరణాన్ని వేడెక్కించే ప్రయత్నం చేస్తోందన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో చర్చ ద్వారానే పరిష్కారాలు లభిస్తాయని, వీధి రాజకీయాల ద్వారా విద్యార్థుల సమస్యలు తీరవని వ్యాఖ్యానించారు. నీట్ పరీక్షకు సంబంధించిన ప్రతి అంశాన్ని పార్లమెంట్లో చర్చించి, విద్యార్థుల ఆందోళనలను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం నూటికి నూరు శాతం కట్టుబడి ఉందని ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ స్పష్టం చేశారు. భారత విద్యార్థులు రాజకీయ ప్రచారంలో ప్రదర్శన వస్తువులుగా కాకుండా గౌరవప్రదమైన స్థానానికి అర్హులని చెప్పారు. వారికి గందరగోళం కంటే స్పష్టత, నినాదాల కంటే పరిష్కారాలు, రాజకీయ ఆటంకాల కంటే బాధ్యతాయుతమైన నిర్ణయాలు అవసరమని పేర్కొన్నారు.
విద్యార్థులకు కేవలం హామీలు ఇవ్వడం కాకుండా, సమాధానాలు, సంస్కరణలు, జవాబుదారీతనం అందించడమే కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తెలిపారు. విద్యా వ్యవస్థపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో విశ్వాసం పెంచే దిశగా అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. నీట్ పరీక్ష నిర్వహణలో తలెత్తిన సమస్యలపై ప్రభుత్వం సీరియస్గా ఉందని, అవసరమైన సంస్కరణలను అమలు చేస్తామని పేర్కొన్నారు.
వాంగ్చుక్ను పరామర్శించిన కేంద్ర మంత్రులు
ఇదిలా ఉండగా సీజేపీ ఆందోళనలకు మద్దతుగా చేపట్టిన నిరవధిక నిరాహార దీక్షను సామాజిక కార్యకర్త సోనం వాంగ్చుక్ ఆస్పత్రిలో కొనసాగిస్తున్నారు. దిల్లీ హైకోర్టు అనుమతితో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి నుంచి ఆయన్ను మేదాంత ఆస్పత్రికి తరలించారు. గతరాత్రి సఫ్దర్జంగ్ ఆస్పత్రి నుంచి అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రతనడుమ గురుగ్రామ్లోని మేదాంత ఆస్పత్రికి తీసుకొచ్చారు. ఆయనను వెంటనే ఐసీయూలో చేర్చి, చికిత్స అందిస్తున్నారు. తోటి ఆందోళనకారులు నచ్చజెప్పడంతో తొలుత దీక్ష విరమించేందుకు అంగీకరించిన వాంగ్చుక్, సోమవారం లాఠీఛార్జికి నిరసనగా కొనసాగించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. దాంతో సోనమ్ వాంగ్చుక్ను కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి జేపీ నడ్డా, కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ మంగళవారం గురుగ్రామ్లోని మేదాంత ఆసుపత్రిలో కలిసి, పరామర్శించారు. ఆసుపత్రిలో ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని కేంద్ర మంత్రులు అడిగి తెలుసుకుని, వైద్యులతో మాట్లాడినట్లు సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ప్రధాని నివాసం ముందు కాంగ్రెస్ ధర్నాలో ఉద్రిక్తతలు- రాహుల్ గాంధీ ముక్కు నుంచి రక్తం!
వాంగ్చుక్కు హైకోర్టులో ఊరట- మెదాంతా ఆస్పత్రికి తరలించేందుకు అనుమతి- అభ్యంతరం లేదన్న కేంద్రం