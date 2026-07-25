'మేం సాధించాం- ఇది విద్యార్థుల విజయం'- ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాపై సీజేపీ హర్షం
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాపై స్పందించిన సీజేపీ
Published : July 25, 2026 at 3:00 PM IST
CJP On Dharmendra Pradhan Resign : విద్యార్థుల ఆందోళన నేపథ్యంలో కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయడంపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) హర్షం వ్యక్తం చేసింది. ఈ పోరాటంలో విద్యార్థులు విజయం సాధించారని సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే తెలిపారు. ఇదే ప్రజాస్వామ్యమని తెలిపారు. తాము చెప్పిన వాటిల్లో రాజీనామా డిమాండ్ నెరవేరిందని, మిగతావి నెరవేరే వరకు వేచి ఉంటామని అన్నారు.
#WATCH | Delhi: On the resignation of Union education minister Dharmendra Pradhan, Founding President of Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke says, "There's no need to be afraid. This is democracy. He has resigned, but we have two more demands. We won't go like this. Dharmendra… pic.twitter.com/K8xiZ0NInO— ANI (@ANI) July 25, 2026