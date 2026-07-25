ETV Bharat / bharat

'మేం సాధించాం- ఇది విద్యార్థుల విజయం'- ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాపై సీజేపీ హర్షం

ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామాపై స్పందించిన సీజేపీ

CJP On Dharmendra Pradhan Resign
CJP On Dharmendra Pradhan Resign (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 25, 2026 at 3:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CJP On Dharmendra Pradhan Resign : విద్యార్థుల ఆందోళన నేపథ్యంలో కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామా చేయడంపై కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) హర్షం వ్యక్తం చేసింది. ఈ పోరాటంలో విద్యార్థులు విజయం సాధించారని సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే తెలిపారు. ఇదే ప్రజాస్వామ్యమని తెలిపారు. తాము చెప్పిన వాటిల్లో రాజీనామా డిమాండ్‌ నెరవేరిందని, మిగతావి నెరవేరే వరకు వేచి ఉంటామని అన్నారు.

TAGGED:

CJP ON DHARMENDRA PRADHAN RESIGN
CJP ON DHARMENDRA PRADHAN RESIGN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.