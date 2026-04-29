కూలీలతో వెళ్తున్న ట్రక్కు బోల్తా- చిన్నారులు సహా 14 మంది మృతి
మరో 13 మందికి పైగా తీవ్ర గాయాలు- ప్రమాద సమయంలో ట్రక్కులో 35 మంది కూలీలు
Road Accident in Madhya Pradesh (ETV Bharat)
Published : April 29, 2026 at 11:03 PM IST
Road Accident in Madhya Pradesh : మధ్యప్రదేశ్ ధార్ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కూలీలతో వెళ్తున్న ఒక ట్రక్కు అకస్మాత్తుగా అదుపు తప్పి బోల్తా పడడంతో 14 మంది మరణించారు. మృతుల్లో ఇద్దరు చిన్నారులు కూడా ఉన్నారు. కాగా, మరో 13 మందికి పైగా తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ప్రమాద సమయంలో ట్రక్కులో 30-35 మంది కూలీలు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాద సమచారం అందుకున్న పోలీసులు హుటాహటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.