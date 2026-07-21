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"అప్పుడు ధన్​ఖడ్​ను దించేశారు- ఇప్పుడు 'నీట్​' నిరసనలను అణచివేస్తున్నారు"- మోదీ సర్కార్​పై జైరాం రమేశ్​ ఫైర్​

రైతుల కోసం మాట్లాడినందుకే మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ధన్​ఖడ్​ చేత బలవంతంగా రాజీనామా చేయించారంటూ జైరాం రమేశ్​ ఆరోపణలు

Jairam Ramesh
Jairam Ramesh (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 21, 2026 at 1:51 PM IST

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Congress On Dhankhar Resignation : నీట్ పేపర్​ లీకేజీలపై విద్యార్థులు నిరసనలు చేపడుతున్న నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి మోదీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. గతంలో రైతుల దుస్థితిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్​ ధన్​ఖడ్ చేత బలవంతంగా రాజీనామా చేయించారని, ఇప్పుడు పేపర్ లీకేజీలపై నిరసనలు చేస్తున్న యువతను, విద్యార్థులను అణచివేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ​

"జగదీప్​ ధన్​ఖడ్​ను ప్రధాని మోదీ అత్యంత ఘనంగా ఉపరాష్ట్రపతి పదవిలో కూర్చోబెట్టారు. అయితే ఆ తర్వాత రైతుల దుస్థితిపై పదేపదే ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, వారి పట్ల మోదీ సర్కార్​ ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తోందని జగదీప్​ ధన్​ఖడ్​ విమర్శించారు. దీనితో సరిగ్గా ఏడాది క్రితం ఆయనను, హఠాత్తుగా, బలవంతంగా రాజీనామా చేయించారు. ఇప్పుడు నీట్​-యూజీ 2026 పేపర్ లీకేజీపై విద్యార్థులు, యువత ఎదుర్కొంటున్న అత్యవసర సమస్యల విషయంలోనూ అలాంటి నిర్లక్ష్యమే స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది" అని జైరాం రమేశ్​ ఎక్స్​ వేదికగా విమర్శలు గుప్పించారు.

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JAIRAM ON DHANKHAR RESIGNATION
CONGRESS ON DHANKHAR RESIGNATION

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