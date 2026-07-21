"అప్పుడు ధన్ఖడ్ను దించేశారు- ఇప్పుడు 'నీట్' నిరసనలను అణచివేస్తున్నారు"- మోదీ సర్కార్పై జైరాం రమేశ్ ఫైర్
రైతుల కోసం మాట్లాడినందుకే మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ధన్ఖడ్ చేత బలవంతంగా రాజీనామా చేయించారంటూ జైరాం రమేశ్ ఆరోపణలు
Published : July 21, 2026 at 1:51 PM IST
Congress On Dhankhar Resignation : నీట్ పేపర్ లీకేజీలపై విద్యార్థులు నిరసనలు చేపడుతున్న నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి మోదీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. గతంలో రైతుల దుస్థితిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్ఖడ్ చేత బలవంతంగా రాజీనామా చేయించారని, ఇప్పుడు పేపర్ లీకేజీలపై నిరసనలు చేస్తున్న యువతను, విద్యార్థులను అణచివేస్తున్నారని ఆరోపించారు.
"జగదీప్ ధన్ఖడ్ను ప్రధాని మోదీ అత్యంత ఘనంగా ఉపరాష్ట్రపతి పదవిలో కూర్చోబెట్టారు. అయితే ఆ తర్వాత రైతుల దుస్థితిపై పదేపదే ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, వారి పట్ల మోదీ సర్కార్ ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తోందని జగదీప్ ధన్ఖడ్ విమర్శించారు. దీనితో సరిగ్గా ఏడాది క్రితం ఆయనను, హఠాత్తుగా, బలవంతంగా రాజీనామా చేయించారు. ఇప్పుడు నీట్-యూజీ 2026 పేపర్ లీకేజీపై విద్యార్థులు, యువత ఎదుర్కొంటున్న అత్యవసర సమస్యల విషయంలోనూ అలాంటి నిర్లక్ష్యమే స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది" అని జైరాం రమేశ్ ఎక్స్ వేదికగా విమర్శలు గుప్పించారు.
It was exactly a year ago today that the-then Vice President of India and Chairman of the Rajya Sabha was forcibly made to resign just three years into his five year tenure. He was appointed with great fanfare by the Prime Minister but was suddenly made to exit because he…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 21, 2026