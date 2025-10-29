ధన్ఖడ్ రాజీనామాకు 100రోజులు- అయినా ఫేర్వెల్ ఇవ్వలేదు: జైరాం రమేశ్
మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్ఖడ్ మౌనంగా ఉన్నారు- రాజీనామా చేసి నేటికి 100 రోజులు పూర్తి అయినా కనీసం వీడ్కోలు కార్యక్రమం పెట్టలేదు- కాంగ్రెస్ నేత జైరాం రమేశ్ విమర్శలు
Published : October 29, 2025 at 12:25 PM IST
Congress Questions Dhankhar Silence : మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్ఖడ్ తన పదవికి రాజీనామా చేసి 100 రోజులు పూర్తయిన సందర్భంగా కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ధన్ఖడ్ గత 100 రోజులుగా పూర్తి మౌనంగా ఉన్నారని, ఆయనకు కనీసం వీడ్కోలు కార్యక్రమం నిర్వహించాలని పేర్కొన్నారు.
It has been exactly 100 days since an unprecedented event in Indian political history took place. Suddenly and shockingly, in the late hours of the night on July 21st, the Vice President of India Shri Jagdeep Dhankar resigned. That he was forced to do so - even though he sang the…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 29, 2025
"హఠాత్తుగా ఆశ్చర్యకరంగా జులై 21 అర్ధరాత్రి సమయంలో అప్పటి ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్ఖడ్ రాజీనామా చేశారు. ఆయన ప్రధాని మోదీని నిత్యం ప్రశంసిస్తున్నప్పటికీ చివరికి రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది. భారత రాజకీయ చరిత్రలో అపూర్వమైన ఘటన (ధన్ఖడ్ రాజీనామా) జరిగి సరిగ్గా 100 రోజులు పూర్తి అయ్యింది. అప్పటి నుంచి ఆయన మౌనంగా ఉంటున్నారు. కనీసం బయట కనిపించడం లేదు. ఏదిఏమైనప్పటికీ ఇంతకు ముందటి ఉపరాష్ట్రపతులు లాగానే ఆయన కూడా వీడ్కోలు కార్యక్రమానికి అర్హుడు."
- జైరాం రమేశ్, కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎక్స్ పోస్టు
ఆయన మా స్నేహితుడు కాదు!
"మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి, మాజీ రాజ్యసభ ఛైర్మన్ అయిన జగదీప్ ధన్ఖడ్ ప్రతిపక్షానికి గొప్ప స్నేహితుడేమీ కాదు. ఆయన ప్రతిపక్షాన్ని నిరంతరం, అన్యాయంగా వేధించేవాడు. అయినప్పటికీ ప్రజాస్వామ్య సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా, ఆయన కూడా ఇంతకు ముందటి ఉపరాష్ట్రపతుల మాదిరిగానే సరైన వీడ్కోలుకు అర్హుడు అని ప్రతిపక్షం చెబుతోంది. కానీ అది ఇప్పటికీ జరగలేదు" అని జైరాం రమేశ్ అన్నారు.
ఆరోగ్య సమస్యలు కాదు ఇంకేదో ఉంది!
ధన్ఖడ్ ఆరోగ్య సమస్యలు అనే కారణం చెప్పి, ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి రాజీనామా చేశారు. అయితే ఇది అసలు కారణం కాదని, ఇంకేదో బలమైన కారణం ఉందని కాంగ్రెస్ అంటోంది. ధన్ఖడ్ను ఆ పదవిలో కూర్చోబెట్టిన మోదీ ప్రభుత్వమే, ఆయన రాజీనామా వెనుకున్న కారణాలను చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తోంది.
జగదీప్ ధన్ఖడ్ జులై 21న తన పదవికి హఠాత్తుగా రాజీనామా చేశారు. రాజ్యసభ ఛైర్మన్గా ఉన్న ఆయన పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల మొదటి రోజునే రాజీనామా చేయడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. వాస్తవానికి ఆయన ఆరోగ్య కారణాలు చెబుతూ తన రాజీనామా లేఖను రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముకు పంపారు. ఆమె కూడా ధన్ఖడ్ రాజీనామాను వెంటనే అంగీకరించారు.
రాజ్యసభ ఛైర్మన్గా ఉన్న సమయంలో ధన్ఖడ్కు ప్రతిపక్ష పార్టీలతో అనేక సార్లు వాగ్వాదాలు జరిగాయి. దీనితో ఆయనను అభిశంసించడానికి విపక్షాలు అన్నీ ఒక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టాయి. స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఒక ఉపరాష్ట్రపతిని తొలగించడం కోసం తీర్మానం చేయడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం. అయితే ఈ తీర్మానాన్ని రాజ్యసభ డిప్యూటీ ఛైర్మన్ హరివంశ్ తిరస్కరించారు.
ఇకపై మోదీ- ట్రంప్ను కౌగిలించుకోకపోవచ్చు!
భారత్-పాక్ మధ్య చెలరేగిన ఘర్షణలను ఆపానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పదేపదే చెబుతున్న నేపథ్యంలో, కాంగ్రెస్ పార్టీ బుధవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై తీవ్ర విమర్శలు చేసింది.
अब तक उन्होंने यह बात 54 बार कही है। उन्होंने यह बात अमेरिका, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और ब्रिटेन में कही है। उन्होंने यह बात उड़ान के दौरान भी कही है और ज़मीन पर भी।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 29, 2025
और अब, राष्ट्रपति ट्रंप ने कल शाम जापान में व्यापारिक नेताओं को संबोधित करते हुए यह बात एक बार फिर दोहराई।
कोई… pic.twitter.com/fK2jRpfY7D
"యుద్ధం ఆపకపోతే వాణిజ్య ఒప్పందం చేసుకోమని చెప్పి భారత్-పాక్ సైనిక ఘర్షణలను ఆపానని ట్రంప్ పదేపదే చెబుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఇలా 54 సార్లు చెప్పారు. అమెరికా, ఖతార్, సౌదీ అరేబియా, ఈజిప్టు, యూకేలలో, చివరికి యూఎన్లోనూ పునరుద్ఘాటించారు. నిన్న జపాన్లోనూ ఇదే మాట చెప్పారు. దీనితో మోదీ ఇకపై తన స్నేహితుడు ట్రంప్ను కౌగిలించుకోవడానికి ఇష్టపడకపోవడంలో ఆశ్చర్యం లేదు" అని కాంగ్రెస్ నేత జైరాం రమేశ్ ఎక్స్ వేదికగా విమర్శలు గుప్పించారు.
'ఆయన వల్లే కాంగ్రెస్ ఈ స్థితికి'- రాహుల్ మిస్సింగ్ పోస్టర్తో బీజేపీ విమర్శలు