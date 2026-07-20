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మందులు మర్చిపోయే బాధ తప్పింది!- విద్యార్థుల అద్భుత ఆవిష్కరణ- స్మార్ట్ బాటిల్ 'PillSip' ప్రత్యేకతలివే

ఝార్ఖండ్ ధన్‌బాద్ విద్యార్థుల స్మార్ట్ మెడిసిన్ బాటిల్ ఆవిష్కరణ- సమయానికి మందులు వేసుకోకుంటే అలర్ట్- వృద్ధులు, షుగర్, బీపీ, గుండెజబ్బుల రోగులకు ఉపయోగకరం

PillSip Smart Medicine Dispenser
ధన్‌బాద్ విద్యార్థుల అద్భుత ఆవిష్కరణ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 20, 2026 at 9:07 PM IST

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PillSip Smart Medicine Dispenser : నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో చాలా మందికి సమయానికి మందులు (మెడిసిన్) వేసుకోవడం పెద్ద సవాలుగా మారింది. ముఖ్యంగా మధుమేహం (షుగర్/డయాబెటిస్), బీపీ, పక్షవాతం, గుండె జబ్బులున్న రోగులు లేదా శస్త్రచికిత్స అనంతరం కోలుకుంటున్న వారు మందుల్ని, డాక్టర్లు సూచించిన సమయానికి క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒక్కోసారి మతిమరుపు వల్లనో, వయసు పైబడం వల్లనో మందులు వేసుకోవడం మర్చిపోతుంటారు. ఇక సమయానికి మెడిసిన్ తీసుకోకుంటే ఆరోగ్య పరిస్థితి మరింత క్షీణించడమో, లేదా ఆస్పత్రిలో మళ్లీ చేరాల్సి వచ్చే ప్రమాదం రావొచ్చు. అందుకే ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా ఝార్ఖండ్ ధన్‌బాద్‌కు చెందిన పాఠశాల విద్యార్థులు ఒక అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ చేశారు. చౌకైన, వినూత్నమైన పరికరాన్ని కనుగొన్నారు.

కేవలం రూ. 1500 ఖర్చుతో పనిచేసే 'PillSip S.A.M.V.I.T' అనే స్మార్ట్ మెడిసిన్ రిమైండర్, డిస్పెన్సర్‌ను అభివృద్ధి చేశారు. ధన్‌బాద్‌లోని కోయలా నగర్‌ డీఏవీ పబ్లిక్ స్కూల్‌కు చెందిన పదో తరగతి విద్యార్థులు ఆదిత్య వర్మ, ప్రతీక్ శ్రీవాత్సవ, యతన్ వీర్ ఈ స్మార్ట్ పరికరం తయారు చేశారు. అక్కడి ల్యాబ్ ఇంఛార్జ్ ఉపాధ్యాయుడు బీకే సింగ్ మార్గనిర్దేశకుడిగా వ్యవహరించగా, ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్ పేటెంట్ పొందే ప్రక్రియలో ఉంది.

PillSip Smart Medicine Dispenser
ధన్‌బాద్ విద్యార్థుల అద్భుత ఆవిష్కరణ (ETV Bharat)

ఈ స్మార్ట్ డివైస్ ఎందుకు అవసరం?
వివిధ పరిశోధనల ప్రకారం- ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 50 శాతం మంది రోగులు, డాక్టర్లు సూచించిన సమయానికి మందులు వేసుకోవడం లేదు. వృద్ధాప్యం, ఒంటరితనం, శారీరక వైకల్యం వంటి కారణాల వల్ల మెడిసిన్ తీసుకోవడం మర్చిపోవడం వల్ల మళ్లీ రోగులు ఆస్పత్రి పాలయ్యే అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న విదేశీ స్మార్ట్ మెడిసిన్ డిస్పెన్సర్లు చాలా ఖరీదైనవిగా ఉన్నాయి. ఇంకా ఒక్కొక్కటి రూ. 15 వేల నుంచి రూ. 50 వేల వరకు పలుకుతున్నాయి. ఇవి చాలా వరకు భారతీయ పరిస్థితులకు, ఇక్కడి భాషలకు అనుకూలంగా లేవు. అందుకే సామాన్యులకు సైతం అందుబాటులో ఉండేలా, ఇక్కడి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఇప్పుడు విద్యార్థులు సరికొత్త బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ పరికరాన్ని డిజైన్ చేశారు.

PillSip Smart Medicine Dispenser
ధన్‌బాద్ విద్యార్థుల అద్భుత ఆవిష్కరణ (ETV Bharat)

PillSip ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఈ స్మార్ట్ బాటిల్ స్టేట్ మెషీన్ లాజిక్ టెక్నాలజీ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. సాధారణ సమయంలో ఈ పరికరం డిస్‌ప్లేపై ప్రస్తుత టైమ్, టెంపరేచర్, బ్యాటరీ వివరాల్ని చూయిస్తుంది. మందులు వేసుకోవాల్సిన సమయం రాగానే ఇందులో ఉండే బజర్ (అలారం) మోగుతుంది. అలానే OLED స్క్రీన్‌పైన ఏ మందు తీసుకోవాలో చూయిస్తుంది. ఒకవేళ రోగి 2 నిమిషాల వరకు స్పందించకపోతే ఇది మిస్డ్ మోడ్‌లోకి వెళ్లి రోగిని అలర్ట్ చేసేందుకు మళ్లీ అలారం మోగిస్తుంది. రోగి బాటిల్‌పై ఉన్న టచ్ సెన్సార్‌ను తాకగానే, మోటార్ సహాయంతో మందుల ట్రే ఆటోమేటిక్‌గా తెరుచుకుంటుంది. మందులు తీసుకున్నాక మళ్లీ టచ్ చేస్తే ట్రే మూసుకుపోతుంది. చివరగా డన్ మోడ్‌లో మందులు వేసుకోవడం పూర్తయినట్లు రికార్డ్ చేసుకొని సాధారణ స్థితికి వస్తుంది.

PillSip Smart Medicine Dispenser
ధన్‌బాద్ విద్యార్థుల అద్భుత ఆవిష్కరణ (ETV Bharat)

గుర్తుంచుకోవడానికి వీలుగా రంగుల కంటైనర్లు
చదువురాని వారు, వృద్ధులు సైతం సులభంగా గుర్తించేందుకు ఈ పరికరంలో ప్రత్యేకంగా కలర్ కోడింగ్ కంటైనర్ సిస్టమ్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. ఏ సమయంలో ఏ మందు తీసుకోవాలో రంగుల ద్వారా ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. ఉదయం 5 నుంచి 8 గంటల వరకు పసుపు రంగు కంటైనర్ ఉంటుంది. ఉదయం 8 నుంచి 11 గంటల వరకు ఎరుపు రంగు కంటైనర్, మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు తెలుగు రంగు, రాత్రి 8 నుంచి 11 గంటల వరకు నలుపు రంగు కంటైనర్లను కేటాయించారు.

PillSip Smart Medicine Dispenser
ధన్‌బాద్ విద్యార్థుల అద్భుత ఆవిష్కరణ (ETV Bharat)

ఈ స్మార్ట్ పరికరం పూర్తి హార్డ్‌వేర్ ఖర్చు కేవలం రూ. 1500 మాత్రమే కావడం విశేషం. స్థానికంగా ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ విడిభాగాలతో రూపొందించారు. ఇది అందుబాటులోకి వస్తే రోగులకు ఖరీదైన హోం నర్సింగ్ సేవల అవసరం, ఖర్చు తగ్గనుంది. అంతేకాకుండా రోగులు సమయానికి మందులు వేసుకోవడం ద్వారా ఆస్పత్రుల్లో మళ్లీ చేరాల్సిన పరిస్థితులు కూడా తప్పుతాయని, తద్వారా కుటుంబ సభ్యుల ఆందోళన కూడా తగ్గుతుందని భావిస్తున్నారు.

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