వరదలు, నీటి ముంపు నుంచి పంటలకు రక్షణ- AI ఆధారిత స్మార్ట్ సిస్టమ్ను అభివృద్ధి చేసిన స్కూల్ స్టూడెంట్స్
అద్భుత ఆవిష్కరణ చేసిన పాఠశాల విద్యార్థులు- వరదలు, నీటి ముంపు పంటలను కాపాడేందుకు కీలక నిర్ణయం- 'స్మార్ట్ క్రాప్ సర్వైవల్ సిస్టమ్'ను స్టూడెంట్స్ డెవలప్
Published : July 27, 2026 at 10:34 PM IST
Students Develops Smart Crop Survival System : దేశంలో కోట్లాది మంది వ్యవసాయం చేస్తూ తమ జీవనాన్ని సాగిస్తున్నారు. అయితే ప్రతి ఏటా వరదలు, అకాల వర్షాల కారణంగా పంటలు నీట మునిగి కర్షకులు భారీ నష్టాలను చవిచూస్తున్నారు. పొలాల్లో నీరు నిలవడం వల్ల వరి, మొక్కజొన్న, కూరగాయల వంటి పంటలు కేవలం కొన్ని గంటల్లోనే నాశనమవుతున్నాయి. అన్నదాత నెలలపాటు శ్రమించి సాగు చేస్తే ఆఖరికి పంట నీళ్లపాలవుతోంది. ఈ క్రమంలో వరదలు, నీటి ముంపు నుంచి పంటలను రక్షించడానికి ఝార్ఖండ్కు చెందిన స్కూల్ విద్యార్థులు అద్భుత ఆవిష్కరణ చేశారు. ఏఐ ఆధారిత 'స్మార్ట్ క్రాప్ సర్వైవల్ సిస్టమ్'ను రూపొందించారు. ఈ స్టోరీలో ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? ఈ సిస్టమ్ వల్ల రైతులకు కలిగి ప్రయోజనాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
ధన్బాద్లోని డీఏవీ పబ్లిక్ స్కూల్కు చెందిన పదో తరగతి విద్యార్థిని అంకితా శ్రీవాస్తవ, రౌనక్ (9వ తరగతి), అనన్యలతో కలిసి అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ ఇన్ఛార్జ్ ఉపాధ్యాయుడు బీకే సింగ్ మార్గదర్శకత్వంలో ఈ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేసింది. ఈ స్మార్ట్ సిస్టమ్ ఏఐ, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ (ఐఓటీ), డిజిటల్ ట్విన్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్, స్మార్ట్ ఆటోమేషన్ను ఉపయోగించి ఎలాంటి మానవ ప్రమేయం లేకుండా పొలాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తుంది. వరదలు, నీటి ముంపు పరిస్థితులను విశ్లేషిస్తుంది. పొలంలో నీటి మట్టం ప్రమాదకర స్థాయికి చేరితే నీటిని బయటకు పంపే ప్రక్రియను వెంటనే ప్రారంభిస్తుంది. అలాగే క్షణాల్లో రైతు మొబైల్ ఫోన్కు ఒక వార్నింగ్ పంపుతుంది. పొలంలో అమర్చిన నాలుగు పంపులూ వాటంతట అవే పనిచేయడం ప్రారంభిస్తాయి.
పొలాన్ని జోన్లుగా విభజించి
ఈ స్మార్ట్ సిస్టమ్ మొత్తం పొలాన్ని నాలుగు విభిన్న జోన్లుగా విభజిస్తుంది. ప్రతి జోన్లో ఒక సెన్సార్ ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో నీరు చేరితే ఆ ప్రాంతంలోని జలాన్ని బయటకు పంపేందుకు పంపు ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవుతుంది. దీంతో పంట దెబ్బతినకుండా, మునిగిపోకుండా ఉంటుంది. ఒకవేళ పొలమంతటా నీరు భారీ స్థాయిలో ఉంటే దాన్ని తోడివేయడానికి నాలుగు పంపులూ ఏకకాలంలో పనిచేస్తాయి. ఈ మొత్తం వ్యవస్థను ఆర్డుయినో యూనో మాస్టర్ కంట్రోలర్ నియంత్రిస్తుంది. ఇది సెన్సార్లు పంపిన డేటాను సేకరించి విశ్లేషిస్తుంది. అప్పుడు ఏ పంపులను ఎప్పుడు పనిచేయించాలో కచ్చితంగా నిర్ణయిస్తుంది. దీనికి రెండు వేర్వేరు నోడ్ఎమ్సీయు గేట్వేలు అనుసంధానించి ఉంటాయి. మొదటిది క్లౌడ్, మొబైల్ యాప్కు డేటాను పంపుతుంది. రెండోది కేవలం అత్యవసర హెచ్చరికలను పంపుతుంది. ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఫెయిల్ అయినా నోటిఫికేషన్ వ్యవస్థ చురుకుగా ఉండేలా ఇది చూస్తుంది. ఈ వ్యవస్థలో ESP32 ఆధారిత కెమెరా కూడా ఉంది. దీని ద్వారా రైతులు తమ మొబైల్ ఫోన్లలో పొలంలోని ప్రత్యక్ష వీడియో ఫీడ్లను చూడవచ్చు.
రైతులకు ప్రయోజనకరంగా ప్రాజెక్ట్
ఈ స్మార్ట్ సిస్టమ్ తయారీలో ఆర్డుయినో యూనో, నోడ్ఎమ్సీయు, ఈఎస్పి32 కెమెరా, సెన్సార్లు, రిలే మాడ్యూల్స్, నీటి పంపులు, డాట్-మ్యాట్రిక్స్ డిస్ప్లేలు, క్లౌడ్ సర్వర్లు, బ్లింక్ ఐఓటీ ప్లాట్ఫామ్ వంటి భాగాలను ఉపయోగించారు. అన్ని పరికరాలు ఒకదానికొకటి అనుసంధానించి ఉంటాయి. నిరంతరం రియల్ టైమ్లో డేటాను మార్పిడి చేసుకుంటాయి. దీంతో రైతులకు 'స్మార్ట్ క్రాప్ సర్వైవల్ సిస్టమ్' చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ప్రాజెక్ట్ను అభివృద్ధి చేసిన విద్యార్థులను పలువురు ప్రశంసిస్తున్నారు.
ఈ సాంకేతికతతో రైతులకు ఉపయోగాలేంటి?
'స్మార్ట్ క్రాప్ సర్వైవల్ సిస్టమ్' రైతుల కోసం డిజిటల్ సంరక్షకుడిగా పనిచేస్తుంది. ఇది సకాలంలో నీటి పారుదలను నిర్ధారిస్తుంది. విపత్తులు, వర్షాల సమయంలో పంట నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. విద్యుత్తును ఆదా చేస్తుంది. పంట ఉత్పాదకతను పెంచుతుంది. రైతులు ఎల్లప్పుడూ పొలంలో భౌతికంగా ఉండకుండా తమ పంటలను పర్యవేక్షించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. అకాల వర్షాలు, తుపానుల సమయంలో ఈ సిస్టమ్ రైతు పంటను సురక్షితంగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
600 ఏళ్ల ఖుర్జా కళకు 'జెన్-జీ' మెరుగులు- అంతర్జాతీయ స్థాయికి చారిత్రక హస్తకళ