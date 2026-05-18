మండే ఎండల నుంచి రక్షణ కావాలా? 'ఆయుష్' చిట్కాలతో కేంద్రం అడ్వైజరీ

సహజ పానీయాలు, శ్వాస పద్ధతులు, యోగాసనాల సిఫారసు- మధ్యాహ్నం ఇళ్ల బయటికి వెళ్లకపోవడం శ్రేయస్కరమని సూచన- వేడి ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కల్పించే శీతలీ ప్రాణాయామం- వడగాలులు వీస్తున్న వేళ కేంద్ర సర్కారు అడ్వైజరీ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 18, 2026 at 10:08 PM IST

Heat Wave Safety Tips 2026 : దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు గరిష్ఠ స్థాయులకు చేరాయి. వడగాలులు దడ పుట్టిస్తున్నాయి. ఈనేపథ్యంలో ప్రజలకు వేడి ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కల్పించే, ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి రక్షణ కల్పించే చల్లటి పానీయాలు, శ్వాస పద్ధతులు, యోగాసనాలను సూచిస్తూ భారత సర్కారు ఒక అడ్వైజరీని జారీ చేసింది. కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ పరిధిలోని డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ (డీజీహెచ్‌ఎస్)‌కు చెందిన ఆయుష్ విభాగం, ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ సంయుక్తంగా ఈ సమగ్ర ప్రజారోగ్య సలహాలను విడుదల చేశాయి. సాధారణ ప్రజలతో పాటు సామూహిక సమావేశాలు, క్రీడా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేవారికి ఈ టిప్స్ దోహదపడతాయని తెలిపాయి.

కేంద్రం అడ్వైజరీ : వేసవి వేడిని ఎదుర్కొనే టిప్స్

  • మధ్యాహ్నం వేళలో మండుటెండలో ఇళ్ల బయటికి వెళ్లకపోవడం శ్రేయస్కరం.
  • ప్రజలంతా రోజూ తప్పకుండా తగినన్ని మంచినీళ్లను తాగాలి.
  • వేసవి కాలంలో దోసకాయ, పుచ్చకాయ, నిమ్మకాయ, కర్బూజా, బూడిద గుమ్మడికాయ, టమాటాలు వంటి దాహాన్ని తీర్చే, చల్లదనాన్నిచ్చే ఆహార పదార్థాలను రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి.
  • కాలానుగుణంగా లభించే పండ్లు, ఎలక్ట్రోలైట్లు అధికంగా ఉండే ద్రవాలను తాగాలి.
  • తేలికపాటి కాటన్ దుస్తులను ధరించాలి.
  • వడగాలులు వీచే సమయంలో శిశువులు, పిల్లలు, గర్భిణులు, వృద్ధులు, కార్మికులు, గుండె జబ్బులు కలిగిన వారు, అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారు, ఇతర దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్నవారు పర్యవేక్షణలో ఉండాలి.
  • తల తిరగడం, తలనొప్పి, వికారం, మానసిక స్థితిలో మార్పులు, అధిక శరీర ఉష్ణోగ్రత, డీహైడ్రేషన్, మూర్ఛ, స్పృహ కోల్పోవడం వంటి వేడి సంబంధిత అనారోగ్య లక్షణాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
  • వడదెబ్బను తక్షణ వైద్య సహాయం అవసరమయ్యే వైద్య అత్యవసర పరిస్థితిగా గుర్తించారు. అందుకే తీవ్రమైన సందర్భాల్లో 108 లేదా 102 అత్యవసర హెల్ప్‌లైన్‌లకు కాల్ చేయాలి.
  • భారత వాతావరణ శాఖ జారీ చేసే వాతావరణ అప్‌డేట్‌లను క్రమం తప్పకుండా ఫాలో కావాలి. అవసరమైన జాగ్రత్త చర్యలను పాటించాలి.

ఈ సహజ పానీయాలు, లేపనాలతో సేఫ్టీ

  • మండే ఎండలు, వడగాలుల నుంచి రక్షణ కోసం ఏం చేయాలనే దానిపై వివిధ ఆయుష్ వ్యవస్థల నుంచి సంప్రదాయ ఆరోగ్య సూచనలను కూడా కేంద్ర సర్కారు అడ్వైజరీలో పొందుపరిచారు.
  • తీవ్రమైన వేడి, ఉక్కపోత ఉన్న సమయంలో శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరగకుండా నియంత్రించడానికి మజ్జిగ, కొబ్బరి నీళ్లు, నిమ్మరసం, పచ్చి మామిడి షర్బత్, చింతపండు రసం వంటివి తాగాలి. వడదెబ్బ, డీహైడ్రేషన్ నుంచి శరీరాన్ని రక్షించడంలో ఇవి అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి.
  • వడదెబ్బ, డీహైడ్రేషన్‌ను నివారించడానికి యునానీ విధానం మూలికా లేపనాలను సిఫార్సు చేసింది. ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే రోజుల్లో ఈ లేపనాలను ముఖానికి, చర్మానికి రాసుకోవాలని సూచించింది.
  • కోడిగుడ్డు తెల్లసొన, పర్స్‌లేన్ గింజల మిశ్రమాన్ని ముఖానికి లేపనంగా రాసుకుంటే, ఎండ తీవ్రత నుంచి రక్షణ లభిస్తుందని తెలిపింది.
  • తాజా గులాబీ రేకులను నూరి ఆ లేపనాన్ని నుదుటిపై రాస్తే వేడి వల్ల వచ్చే తలనొప్పి త్వరగా తగ్గుతుందని పేర్కొంది.
  • భారీ ఉక్కపోత ఉన్న సమయాల్లో పాటించాల్సిన ముందుజాగ్రత్త చర్యలను హోమియోపతి విభాగం సూచించింది.
    శరీరంపై వేడి ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి శీతలీ ప్రాణాయామం వంటి శ్వాస పద్ధతులను పాటించాలి. ఇది అత్యంత ప్రభావవంతమైన, శాస్త్రీయమైన శ్వాస పద్ధతి అని సిద్ధ, యోగా విభాగాలు చెబుతున్నాయి.

పని ప్రదేశాలు, బహిరంగ సమావేశాల్లో ఏం చేయాలి?

  • పని ప్రదేశాలు, బహిరంగ సమావేశ స్థలాలు, ఆరుబయట పనులు చేసే కార్మికులను ఉద్దేశించి ప్రత్యేక జాగ్రత్త చర్యలను కేంద్ర సర్కారు అడ్వైజరీలో సూచించారు.
  • ఆరుబయట పనులు చేసే కార్మికులతో పాటు బహిరంగ సమావేశాల్లో పాల్గొనే ప్రజానీకం కోసం నీడ ఉన్న విశ్రాంతి ప్రదేశాలను ఏర్పాటు చేచయాలి. నీళ్లు తాగేందుకు వారికి క్రమం తప్పకుండా విరామాలు ఇవ్వాలి.
  • ప్రస్తుత వేడి వాతావరణ పరిస్థితుల ప్రతికూల ప్రభావం కార్మికులు, ఉద్యోగులపై పడకుండా పని ప్రదేశాల్లో సంస్థలు కనీస ఏర్పాట్లు చేయాలి.
  • వడదెబ్బ లక్షణాలపై కార్మికులు, ఉద్యోగులకు సంస్థలు అవగాహన కల్పించాలి.

