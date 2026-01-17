ETV Bharat / bharat

ఇండిగోకు 22కోట్ల 20 లక్షల రూపాయల జరిమానా- డీజీసీఏ

గత డిసెంబర్‌లో భారీ సంఖ్యలో విమాన సర్వీసులు రద్దు- దర్యాప్తు జరిపిన డీజీసీఏ

January 17, 2026

DGCA Penalty On Indigo : దేశీయ విమానయాన సంస్థ ఇండిగోకు డైరెక్టరేట్‌ జనరల్‌ ఆఫ్‌ సివిల్‌ ఏవియేషన్‌ డీజీసీఏ 22కోట్ల 20 లక్షల రూపాయల జరిమానా విధించింది. గత డిసెంబర్‌లో భారీ సంఖ్యలో విమాన సర్వీసులు రద్దుకావడంపై దర్యాప్తు జరిపిన డీజీసీఏ ఈ మేరకు చర్యలు తీసుకుంది. వందలాది విమాన సర్వీసులకు అంతరాయం నేపథ్యంలో నలుగురు సభ్యులతో కమిటీ ఏర్పాటు చేయగా నివేదిక ఆధారంగా జరిమానా విధించింది. డిసెంబర్‌ మొదటి వారంలో 2 వేల 507 విమానాలు రద్దు కాగా, 18వందల 52 సర్వీసులు ఆలస్యంగా నడిచినట్లు కమిటీ గుర్తించింది.

