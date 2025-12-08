ETV Bharat / bharat

ఇండిగో సంక్షోభం- CEO, COOకు డీజీసీఏ సమన్లు జారీ చేసే అవకాశం!

ఇండిగో విమాన సర్వీసుల అంతరాయంపై డీజీసీఏ ప్యానల్​ దర్యాప్తు- బుధవారం ఇండిగో సీఈఓ, సీఓఓలకు సమన్లు జారీ చేసే అవకాశం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 8, 2025 at 8:24 PM IST

DGCA Panel Summon Indigo CEO : ఇండిగో సంక్షోభంపై డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్​ (డీజీసీఏ) నియమించిన ప్యానెల్ ముమ్మరంగా దర్యాప్తు చేస్తోంది.​ ఇందులో భాగంగా బుధవారం ఇండిగో ఎయిర్​లైన్స్​ సీఈఓ పీటర్ ఎల్బర్స్​, చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్​ ఇసిడ్రే పోర్క్వెరాస్​లకు సమన్లు జారీ చేసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.

డీజీసీఏ నియమించిన ఈ ప్యానల్​లో డీజీ సంజయ్​ బ్రహ్మనే, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ అమిత్ గుప్తా, సీనియర్ ఫ్లైట్ ఆపరేషన్స్ ఇన్​స్పెక్టర్​ కపిల్​ మాంగ్లిక్​, ఎఫ్​ఓఐ లోకేశ్ రాంపాల్​లు ఉన్నారు. నలుగురు సభ్యులు కలిగిన ఈ ప్యానల్​, విమానయాన సంస్థల మ్యాన్​పవర్​ ప్లానింగ్​, రోస్టరింగ్ వ్యవస్థ హెచ్చుతగ్గులు, పైలట్​ల డ్యూటీ టైమ్​, విశ్రాంతిలకు సంబంధించిన నిబంధనలను విమానయాన సంస్థలు అమలు చేస్తున్నాయా, లేదా అనే అంశాలను పరిశీలించనుంది. అలాగే ఈ విమానయాన సంస్థ సవరించిన ఎఫ్​డీటీఎల్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా పని చేస్తుందో లేదో సమీక్షిస్తుంది. ముఖ్యంగా విమాన సర్వీసుల ప్రణాళిక వైఫల్యానికి ఎవరు జవాబుదారీ, బాధ్యత వహించాలో నిర్ధరణ చేస్తుంది.

షోకాజ్ నోటీసులకు రిప్లై
'ఇండిగో గత శుక్రవారం తన మొత్తం 2,300 రోజువారీ విమాన సర్వీసుల్లో ఏకంగా 1600 ఫ్లైట్స్​ను రద్దు చేసింది. అయితే మ్యాన్​పవర్ ప్లానింగ్, రోస్టరింగ్​ సంసిద్ధత లేకపోవడమే ఇందుకు కారణమని' డీజీసీఏ తెలిపింది. దీనిపై 15 రోజుల్లోపు తన నివేదికను సమర్పించాలని ప్యానల్​ను ఆదేశించింది.

వాస్తవానికి డీజీసీఏ ఇప్పటికే ఎల్బర్స్​, పోర్క్వెరాస్​ ఇద్దరికీ షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది. సోమవారం సాయంత్రం 6 గంటల్లోగా సమాధానం ఇవ్వాలని స్పష్టం చేసింది. దీనితో తాజాగా వారిద్దరూ డీజీసీఏ నోటీసులకు సమాధానాలు ఇచ్చారని ఇండిగో తెలిపింది. డీజీసీఏ కూడా దీనిని ధ్రువీకరించింది. 'ఇండిగో ప్రయాణికులకు కలిగిన అసౌకర్యానికి క్షమాపణలు చెప్పింది. కస్టమర్లకు కలిగిన అసౌకర్యానికి, కష్టానికి తీవ్రంగా చింతిస్తున్నామని తెలిపింది' అని వెల్లడించింది.

సంక్షోభానికి కారణాలు ఇవే!
దేశీయ విమానయాన సంస్థలకు వర్తించే కొత్త నిబంధనలు ఈ ఏడాది జులై 1, నవంబర్ 1న రెండు దశల్లో అమల్లోకి వచ్చాయి. అయితే ఇండిగో సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడడంతో ఈ నిబంధనల నుంచి దానికి ఫిబ్రవరి 10 వరకు సడలింపు ఇచ్చారు.

కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, పైలట్​ల వారపు విశ్రాంతి సమయాన్ని 48 గంటలకు పెంచారు. రాత్రి పని సమయాన్ని పెంచారు. రాత్రి ల్యాండింగ్ గతంలో 6 ఉంటే, దానిని ఇప్పుడు 2కి తగ్గించారు. ఈ నిబంధనలను ఇండిగో, టాటా గ్రూప్ యాజమాన్యంలోని ఎయిర్ ఇండియా సహా దేశీయ విమానయాన సంస్థలు అన్నీ మొదట్లో వ్యతిరేకించాయి. కానీ చివరకు వాటిని దశలవారీగా అమలు చేయడానికి అంగీకరించాయి.

ప్రయాణికుల అవస్థలు
గతకొద్ది రోజులుగా అకస్మాత్తుగా ఇండిగో విమాన సర్వీసులు రద్దు అవుతుండటంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు. వారు తమ గమ్యస్థానాలకు సకాలంలో చేరుకోలేక అవస్థలు పడుతున్నారు. కొందరైతే వ్యయప్రయాసలకోర్చి రైళ్లు, ప్రైవేటు వాహనాల్లో సుదూర గమ్యస్థానాలకు బయలుదేరుతున్నారు. ఒక విమాన సర్వీసును అకస్మాత్తుగా రద్దు చేసినప్పుడు, మరొక విమాన సర్వీసును బుక్ చేసుకునే అవకాశాన్ని తమకు వెంటనే కల్పించాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. విమాన సర్వీసును రద్దు చేసి రీఫండ్ ఇచ్చి, చేతులు దులుపుకుంటే ఎలా? అని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

