VIP విమాన ప్రయాణాలపై కఠిన నిబంధనలు- డీజీసీఏ తాజా ఆదేశాలు

ఎన్నికల సమయంలో పెరిగిన భద్రతా సమస్యల నేపథ్యంలో కీలక నిర్ణయం- కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రముఖుల ప్రయాణాలకు ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలు- భద్రత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ లేదని డీజీసీఏ స్పష్టం

DGCA On VIPs Flight Journeys
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 28, 2026 at 4:04 PM IST

DGCA On VIPs Flight Journeys : దేశంలో వీఐపీ విమాన ప్రయాణాల భద్రతపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది డైరెక్టరేట్‌ జనరల్‌ ఆఫ్‌ సివిల్‌ ఏవియేషన్‌ (డీజీసీఏ). కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రముఖులు ప్రయాణించే విమానాల కోసం కఠిన నిబంధనలు అమలు చేయాలని తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 2026 మార్చి 27వ తేదీతో విడుదలైన ఆ ఆదేశాలు గతంలో అమల్లో ఉన్న పలు సర్క్యులర్లను పూర్తిగా భర్తీ చేస్తున్నాయి.

ఎన్నికల సమయంలో జరిగే విమాన ప్రయాణాల్లో తరచూ భద్రతా లోపాలు బయటపడుతున్న నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు డీజీసీఏ తెలిపింది. ముఖ్యంగా తాత్కాలిక హెలిప్యాడ్లు, చిన్న ఎయిర్‌స్ట్రిప్‌ల వద్ద జరిగే ఘటనలు ప్రమాదకరంగా మారుతున్నాయని గుర్తించింది. ఇటీవల అమల్లోకి వచ్చిన భారతీయ వాయుయాన్ అధినియం 2024 చట్టంలోని సెక్షన్ 4 కింద కొత్త న్యాయపరమైన విధానాలను కూడా ప్రకటించారు. ఈ చట్టం ద్వారా విమాన భద్రతపై మరింత కట్టుదిట్టమైన నియంత్రణ సాధ్యమవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఎవరికి వర్తిస్తాయి ఈ నిబంధనలు?
డీజీసీఏ స్పష్టంగా డిగ్నిటరీలు అనే వర్గాన్ని నిర్వచించింది. ఈ జాబితాలో లోక్‌సభ స్పీకర్, రాజ్యసభ ఉపాధ్యక్షుడు, కేంద్ర కేబినెట్ మంత్రులు, సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి, రాష్ట్ర గవర్నర్లు, ముఖ్యమంత్రులు, రాష్ట్ర మంత్రులు, అలాగే ఎస్‌పీజీ భద్రత కలిగిన వ్యక్తులు (జెడ్ ప్లస్ కేటగిరీ) ఉన్నారు. ఈ విధంగా స్పష్టమైన నిర్వచనం ఇవ్వడం ద్వారా అన్ని వీఐపీ ప్రయాణాలకు ఒకే విధమైన భద్రతా ప్రమాణాలు అమలు చేయాలనే ఉద్దేశ్యం ఉందని డీజీసీఏ తెలిపింది.

ప్రధాన మార్పులు ఏమిటి?
కొత్త ఆదేశాల్లో ప్రధానంగా భద్రతను కేంద్రీకరించి పలు కీలక అంశాలను చేర్చారు.

  1. ఆపరేషనల్ కంట్రోల్ పెంపు: విమాన ప్రయాణానికి ముందు పూర్తి స్థాయి ప్రణాళిక, వాతావరణ పరిస్థితుల పరిశీలన, విమానం పనితీరుకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి చేశారు.
  2. తాత్కాలిక హెలిప్యాడ్లపై నియంత్రణ: ఎన్నికల సమయంలో తరచూ ఉపయోగించే తాత్కాలిక హెలిప్యాడ్లు, ఎయిర్‌స్ట్రిప్‌లను హై రిస్క్ ప్రాంతాలుగా గుర్తించారు. వీటి వినియోగానికి ముందుగా కఠిన అనుమతులు అవసరం.
  3. పైలట్లు, ఆపరేటర్ల బాధ్యత: విమాన ఆపరేటర్లు, పైలట్లు భద్రతా నిబంధనలు పూర్తిగా పాటించాల్సిందే. ఏ చిన్న తప్పిదం జరిగినా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
  4. అందరికీ ఒకే ప్రమాణాలు: ప్రభుత్వ సంస్థలు, పీఎస్‌యూలు, ప్రైవేట్ చార్టర్ కంపెనీలు- ఎవరు విమానం నడిపినా ఒకే భద్రతా ప్రమాణాలు వర్తిస్తాయి.

పాత సర్క్యులర్లకు గుడ్‌బై
డీజీసీఏ గతంలో జారీ చేసిన పలు భద్రతా సర్క్యులర్లను కొత్త ఆదేశాలు రద్దు చేస్తున్నాయి. 1981లో జారీ చేసిన ఎయిర్ సేఫ్టీ సర్క్యులర్, 2014 ఎన్నికల సర్క్యులర్ వంటి పాత మార్గదర్శకాలు ఇక అమల్లో ఉండవు. ఈ నిర్ణయం ద్వారా పాత, విభిన్న నిబంధనలను ఒకే విధానంలోకి తీసుకువచ్చి స్పష్టత కల్పించినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.

ప్రతిస్పందన నుంచి నివారణ వైపు
ఇప్పటి వరకు ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత చర్యలు తీసుకునే విధానం ఉండేది. కానీ కొత్తగా తీసుకొచ్చిన ఈ మార్గదర్శకాలు ముందుగానే ప్రమాదాలను నివారించే దిశగా రూపొందాయి. విమాన ప్రయాణాల సమయంలో వీఐపీలకు ప్రత్యేక మినహాయింపులు ఉండవని, భద్రత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని డీజీసీఏ స్పష్టం చేసింది.

ఎన్నికల ప్రచారాలపై ప్రభావం
ఈ కొత్త నిబంధనలు ఎన్నికల ప్రచారాలపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశముంది. రాజకీయ నాయకులు ఒకే రోజులో అనేక ప్రదేశాలకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితుల్లో, విమాన ప్రయాణాల షెడ్యూల్‌లను మరింత జాగ్రత్తగా రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని హై రిస్క్ ప్రాంతాల్లో ల్యాండింగ్‌కు అనుమతి రాకపోవచ్చు. అలాగే వాతావరణం లేదా భద్రతా కారణాల వల్ల విమానాలు ఆలస్యం కావడం లేదా రద్దు కావడం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇవన్నీ భద్రత కోసం తీసుకున్న నిర్ణయాలేనని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

నిపుణుల అభిప్రాయం
విమాన భద్రత నిపుణులు ఈ నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నారు. వీఐపీ విమాన ప్రయాణాల్లో తరచూ ఎదురయ్యే ఒత్తిడి, తక్షణ మార్పులు, సమయాభావం వంటి అంశాలు ప్రమాదాలకు దారితీస్తాయని వారు పలుమార్లు హెచ్చరించారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ కొత్త మార్గదర్శకాలు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా భద్రతను మెరుగుపరుస్తాయని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

