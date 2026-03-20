ఆ 9 దేశాల గగనతలాల్లోకి భారత విమానాలు వెళ్లొద్దు- డీజీసీఏ అడ్వైజరీ

పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం నేపథ్యంలో అడ్వైజరీ జారీ చేసిన డీజీసీఏ- తొమ్మిది దేశాల గగనతలాలను భారత విమానాలకు నో ఫ్లై జోన్​గా ప్రకటన

Passenger aircrafts are seen parked at a airport in Chennai on January 31, 2026 (AFP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 20, 2026 at 8:58 AM IST

DGCA Issues Advisory : పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో ఇరాన్-అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య కొనసాగుతున్న సైనిక ఉద్రిక్తతలు అంతర్జాతీయ విమానయాన రంగంపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. డ్రోన్లు, క్షిపణుల దాడులతో పరిస్థితులు రోజురోజుకీ ఉద్రిక్తంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో, ప్రయాణికుల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకొని భారత పౌర విమానయాన నియంత్రణ సంస్థ (డీజీసీఏ) కీలక అడ్వైజరీ జారీ చేసింది.

ఆ అడ్వైజరీ ప్రకారం, పశ్చిమాసియాలోని తొమ్మిది దేశాల గగనతలాన్ని భారత విమానయాన సంస్థలు పూర్తిగా నివారించాలని స్పష్టం చేసింది. నో-ఫ్లై జోన్‌గా ప్రకటించిన ఈ జాబితాలో ఇరాన్, ఇరాక్, ఇజ్రాయెల్, జోర్డాన్, కువైట్, లెబనాన్, ఖతార్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, బహ్రెయిన్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో ఏ ఎత్తులోనైనా విమానాలు ప్రయాణించకూడదని డీజీసీఏ స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది.

పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా!
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సైనిక దాడులు, ప్రతిదాడుల నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంత గగనతలం పౌర విమానాలకు అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారిందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా ఇరాన్‌లోని లక్ష్యాలపై దాడులు జరిపిన తర్వాత పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారింది. దీనికి ప్రతీకారంగా ఇరాన్ కూడా దాడులకు సిద్ధమవుతున్నట్లు ప్రకటించడంతో, యుద్ధ ముప్పు పెరిగింది.

మాన సర్వీసులను నిలిపివేయడం సాధ్యం కాదు
ఈ పరిస్థితుల్లో, భారత విమానయాన సంస్థలు అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని డీజీసీఏ సూచించింది. నో-ఫ్లై జోన్‌గా పేర్కొన్న దేశాల గగనతలాన్ని పూర్తిగా దూరంగా ఉంచాలని ఆదేశించింది. అయితే, భారత్ నుంచి యూరప్, ఇతర పశ్చిమ దేశాలకు వెళ్లే విమానాలకు ఈ మార్గం కీలకం కావడంతో, పూర్తిగా విమాన సర్వీసులను నిలిపివేయడం సాధ్యం కాదని గుర్తించింది.

32,000 అడుగుల ఎత్తులో మాత్రమే
ఈ నేపథ్యంలో, సౌదీ అరేబియా, ఒమన్ గగనతలాల వినియోగానికి కొన్ని షరతులతో మినహాయింపులు ఇచ్చింది. ఈ రెండు దేశాల గగనతలంలో ప్రయాణించే విమానాలు కనీసం 32,000 అడుగుల ఎత్తులో మాత్రమే ప్రయాణించాలని ఆదేశించింది. దీనికంటే తక్కువ ఎత్తులో ప్రయాణిస్తే భూమి నుంచి ప్రయోగించే క్షిపణుల పరిధిలోకి వచ్చే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది.

వెంటనే పైలట్లకు చేరేలా చూడాలని!
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎయిర్‌లైన్స్ తమ భద్రతా అంచనాలను మరింత బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని డీజీసీఏ అభిప్రాయపడింది. ప్రమాద పరిస్థితులను ముందుగానే అంచనా వేసి, తగిన ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను సిద్ధం చేసుకోవాలని సూచించింది. యుద్ధ ప్రభావిత ప్రాంతాలకు వెళ్లే విమానాల విషయంలో ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలిపింది. ఇక ఇప్పటికే గాల్లో ఉన్న విమానాలకు సంబంధించిన సమాచారం కూడా వెంటనే పైలట్లకు చేరేలా చూడాలని డీజీసీఏ సూచించింది. ఇందుకోసం NOTAM (Notice to Airmen) ద్వారా గగనతల పరిమితులు, తాజా మార్పులు, ప్రమాద సూచనలను నిరంతరం అప్‌డేట్ చేయాలని పేర్కొంది.

కొత్త మార్గదర్శకాలు జారీ చేసే అవకాశం
అంతేకాకుండా, ఎయిర్‌లైన్స్ తమ ఫ్లైట్ క్రూ కు తాజా సమాచారం అందించే బాధ్యతను తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. పరిస్థితులు ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న నేపథ్యంలో, ఎలాంటి అత్యవసర పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొనేలా కాంటింజెన్సీ ప్లాన్లను సిద్ధంగా ఉంచాలని ఆదేశించింది. డీజీసీఏ జారీ చేసిన ఈ అడ్వైజరీ వెంటనే అమల్లోకి వచ్చిందని తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈ మార్గదర్శకాలు మార్చి 28 వరకు అమల్లో ఉంటాయని పేర్కొంది. పరిస్థితుల్లో మార్పులు చోటుచేసుకుంటే, తదుపరి సమీక్షించి కొత్త మార్గదర్శకాలు జారీ చేసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. మొత్తంగా, పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం ప్రపంచ విమానయాన రంగాన్ని అప్రమత్తం చేసింది. ప్రయాణికుల భద్రతే ప్రధానం అన్న దృష్టితో భారత ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో విమానయాన సంస్థలు అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

