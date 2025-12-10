ETV Bharat / bharat

'పూర్తి వివరాలతో హాజరవ్వండి'- ఇండిగో CEOకు డీజీసీఏ ఆదేశాలు

గురువారం మధ్యాహ్నం డీజీసీఏ కార్యాలయానికి వెళ్లనున్న ఇండిగో సీఈఓ పీటర్

DGCA On Indigo Crisis
DGCA On Indigo Crisis (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 10, 2025 at 5:17 PM IST

2 Min Read
DGCA On Indigo Crisis : దేశంలో అతిపెద్ద విమానయాన సంస్థ ఇండిగోకు ఎదురైన భారీ సంక్షోభం నేపథ్యంలో, విమాన భద్రత నియంత్రణ సంస్థ డీజీసీఏ కఠినంగా స్పందించింది. కొన్ని రోజులుగా పెద్ద సంఖ్యలో విమానాలు రద్దు కావడం, ఆలస్యమవడం, తిరిగి షెడ్యూల్ చేయడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతుండడంతో డీజీసీఏ, ఇండిగో సీఈఓ పీటర్ ఎల్బర్స్‌ను గురువారం తన కార్యాలయానికి రావాలని ఆదేశించింది.

డీజీసీఏ విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రకారం, ఎల్బర్స్ గురువారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు డీజీసీఏ కార్యాలయానికి రానున్నారు. ఆయనతో పాటు విమాన సంస్థలోని సంబంధిత విభాగాల సీనియర్ అధికారులు కూడా తప్పనిసరిగా హాజరుకావాలని ఆదేేశాలు జారీ చేసింది డీజీసీఏం. పలు అంశాలపై సంస్థ నుంచి పూర్తి నివేదికను కోరింది. అందులో ముఖ్యంగా రద్దు చేసిన విమానాల పూర్తి జాబితా, ప్రయాణికులకు ఇచ్చిన రీఫండ్ వివరాలు, పైలట్లు& కేబిన్‌ క్రూ నియామక ప్రణాళిక, సిబ్బంది సంఖ్య, సేవల పునరుద్ధరణ కోసం చేపట్టిన చర్యలు, ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైం లిమిటేషన్ (FDTL) నిబంధనల అమలు స్థితి వంటి విషయాలపై పూర్తి వివరాలు ఉండాలని తెలిపింది.

దర్యాప్తు కమిటీ ఏర్పాటు
కొన్ని రోజులుగా దేశవ్యాప్తంగా ఇండిగో కార్యకలాపాలు తీవ్రంగా దెబ్బతింటున్నాయి. వేల సంఖ్యలో విమానాలు రద్దు అవుతున్నాయి. వందల ఫ్లైట్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. ప్రయాణికులు ఎయిర్‌పోర్టుల్లో గంటల తరబడి నిలబడి ఇబ్బందులు పడిన సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో డీజీసీఏ అంతర్గతంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. దర్యాప్తు కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేసింది.

డీజీసీఏ చీఫ్ ఫైజ్ అహ్మద్ కిద్వాయి డిసెంబర్ 5న ప్రకటించిన దర్యాప్తు కమిటీ మొత్తం నలుగురు సభ్యులతో ఉంది. ఆ కమిటీ ప్రధానంగా ఇండిగో ఆపరేషనల్ విషయంలో ఎక్కడ లోపాలు జరిగాయో గుర్తించనుంది. జాయింట్ డీజీ సంజయ్ బ్రహ్మానే, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ అమిత్ గుప్తా, సీనియర్ ఫ్లైట్ ఆపరేషన్స్ ఇన్‌స్పెక్టర్ కపిల్ మంగ్లిక్, ఎఫ్‌ఓఐ లోకేష్ రాంపాల్ సభ్యులుగా ఉన్నారు. మ్యాన్‌పవర్ ప్లానింగ్‌లో లోపాలు, పైలట్లు రోస్టరింగ్‌లో గందరగోళం, కొత్త FDTL నిబంధనలకు సిద్ధత సహా పలు అంశాలను క్లుప్తంగా పరిశీలించనున్నారు.

డీజీసీఏ ప్రకారం, ఇండిగో కొత్తగా అమలు చేయాల్సిన పైలట్ల డ్యూటీ పీరియడ్‌, విశ్రాంతి నిబంధనల విషయంలో సరైన ప్రణాళిక రూపొందించలేదని తేలింది. అదే కారణంగా ఒకేసారి భారీగా పైలట్లు విధులకు అందుబాటులో లేకపోవడం, కొన్ని బేస్‌లలో సిబ్బంది కొరత ఏర్పడటం వంటి సమస్యలు పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుత పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకొని, ఈసారి ఇండిగో నుంచి అసలు కారణాలను దాచిపెట్టకుండా పూర్తి సమాచారం ఇవ్వాల్సిందేనని డీజీసీఏ స్పష్టం చేసింది.

ప్రయాణికులు ఎదుర్కొన్న అసౌకర్యం విషయంలో సంస్థ బాధ్యత వహించాలనే అంచనాలు కూడా పెరిగాయి. తదుపరి చర్యలపై డీజీసీఏ గురువారం జరిగే సమావేశం తర్వాత నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ఇండిగో ప్రస్తుతం దేశీయ మార్కెట్లో దాదాపు 60% వాటాను కలిగి ఉండటంతో, సంస్థ కార్యకలాపాల్లో ఏ చిన్న అంతరాయం వచ్చినా దేశవ్యాప్తంగా ప్రభావం చూపుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో గురువారం జరిగే ఈ సమావేశం కీలకం కానుంది.

