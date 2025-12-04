165గంటలపాటు వేదపారాయణం- 19ఏళ్ల యువకుడికి మోదీ ప్రశంసలు- పలు సత్కారాలు కూడా!
దేవవ్రత్ మహేశ్ రేఖే అసాధారణ విజయం- 200 సంవత్సరాల తర్వాత జరిగిన పారాయణం!
Published : December 4, 2025 at 4:02 PM IST
Youngster Veda Parayanam : 19 ఏళ్ల యువకుడు 165 గంటల పాటు కఠినమైన వేద పారాయణం చేశాడు. అందుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. అంతే కాకుండా వేడుకకు హాజరైన అమరావతికి చెందిన ఇద్దరు గురువులు రాహుల్ వథోడ్కర్ మహారాజ్, దేవేంద్ర గాధికర్ నుంచి సత్కారాలు పొందాడు. ఈ వేడుక గురించి వేద పండితులు 'ఈటీవీ భారత్'తో పంచుకున్న విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం!
మహారాష్ట్రలోని అహల్యానగర్కు చెందిన దేవవ్రత్ మహేశ్ రేఖే వారణాసిలోని శుక్ల యజుర్వేద మధ్యందిన శాఖలో దండకమ్ పారాయణను పూర్తి చేశాడు. విశ్వనాథ్ శాస్త్రి జోషి శత జయంతిని పురస్కరించుకుని వారణాసిలోని సంగ వేద విద్యాలయం వారు నిర్వహించిన దండకమ్ పారాయణంలో రేఖే పాల్గొని, 165 గంటల పాటు వేద పారాయణం చేశాడు. "రేఖే 50 రోజుల పాటు 165 గంటలకు పైగా సాగిన అత్యంత సవాలుతో కూడిన పారాయణాన్ని నేను వీక్షించగలిగాను. ఇందులో పాల్గొన్నందుకు నాకు సంతోషంగా ఉంది" అని గాధికర్ అన్నారు.
"నాసిక్లోని సంగవేద విద్యాలయంలో నారాయణ్ శాస్త్రి దేవ్, దండకమ్ పఠించినట్లు ప్రస్తావన ఉంది. ఇది 200 సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది. ఆయన జ్ఞాపకాల నుంచి 2000 మంత్రాలను పఠించారు. రెండు శతాబ్దాల తర్వాత దేవవ్రత్ మహేష్ రేఖే ఇప్పుడు ఈ పారాయణాన్ని పునరావృతం చేయడం చాలా బాగుంది. దండకమ్ పారాయణంలో భాగంగా 50 రోజుల్లో ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా శుక్ల యజుర్వేదంలోని 2000 శ్లోకాలను పఠించడం రేఖే ఘనకార్యం. నేను వారణాసిలో రేఖేతో కలిసి ఈ మొత్తం ప్రక్రియలో 50 రోజులు కూర్చున్నాను."
- వేద పండితుడు రాహుల్ వథోడ్కర్ మహారాజ్
దండకమ్ పారాయణం అంటే?
"దండకమ్ పారాయణం అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన వేద పారాయణం. ఇది వేద మౌఖిక సంప్రదాయంలోని ఎనిమిది తపస్సులలో బాగా నిర్మాణాత్మకమైనది, అత్యంత సవాళ్లతో కలిగింది. దీనిని అన్ని ఆదేశాలకు అనుగుణంగా అనేక వారాల పాటు ఎటువంటి దోషాలు లేకుండా నిర్వహిస్తారు. ఈ పారాయణాన్ని పూర్తి చేయడం చాలా కఠినమైనది. అలాగే అరుదైనదిగా పరిగణిస్తారు. రేఖే సాధించిన విజయానికి మహారాష్ట్ర గర్విస్తుంది" అని అమరావతి వేదసేవ ప్రతిష్ఠాన్ అధ్యక్షుడు వథోడ్కర్ మహారాజ్ అన్నారు. 2025 నవంబర్ 24, 25 తేదీల్లో వారణాసిలో దేవవ్రత రేఖే చేసిన పారాయణాన్ని (ముగింపు ప్రార్థనలు) చూసే ఘనత తనకు లభించిందని తెలిపారు.
బంగారు కిరీటం, కంకణం బహుకరణ
165 గంటల పాటు పారాయణం పూర్తి చేసిన తర్వాత, శృంగేరి పీఠాధిపతి రేఖేకు బంగారు కిరీటం, కంకణం బహుకరించారు. వారణాసిని హిందువులు శివుని నగరంగా భావిస్తారునిస, అయితే యువ పూజారులు తమ శాఖలో చేరాలంటే, వారు అనేక పరీక్షలకు హాజరు కావాలని తెలిపారు. వివిధ అంశాలను అధ్యయనం చేయాలని, మతపరమైన క్రమంలో గుర్తింపు పొందడానికి కృషి చేయాలని అన్నారు. "దేవవ్రతుడు కఠినమైన సాధన చేయడం వల్ల దృఢంగా, నమ్మకంగా ఉన్నాడు. అందుకే అత్యున్నత పురస్కారాన్ని గెలుచుకున్నాడు" అని వథోద్కర్ మహారాజ్ తెలిపారు.