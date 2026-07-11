శిర్డీ సాయి ప్రసాదాలయంలో ప్రాంతీయ రుచులు- ఏ వారం ఏం వడ్డిస్తారంటే?
దేశవ్యాప్తంగా వచ్చే భక్తుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా ప్రత్యేక వారపు మెనూ- పరిశుభ్రత, నాణ్యత, పోషక విలువలకు పెద్దపీట- ప్రతి ముద్దలో సాయిబాబా సేవా తత్వం
Published : July 11, 2026 at 1:29 PM IST
Regional Flavors at Shirdi Sai Prasadalaya : "సబ్కా మాలిక్ ఏక్" (అందరికీ దేవుడు ఒక్కడే) అనే సందేశాన్ని కేవలం మాటల్లోనే కాకుండా చేతల్లోనూ ఆచరిస్తున్న సంస్థల్లో శిర్డీ సాయిబాబా సంస్థాన్ ఒకటి. మతం, కులం, భాష, ప్రాంతం అనే భేదాలకు అతీతంగా ప్రతి భక్తిని సమానంగా ఆదరించాలన్న సాయిబాబా బోధనకు ప్రతిరూపంగా శిర్డీలోని "సాయి ప్రసాదాలయం" నిలుస్తోంది. ఇక్కడ ప్రతిరోజు వేలాది మంది భక్తులకు ఉచితంగా భోజనం అందించడమే కాకుండా, వారి ప్రాంతీయ ఆహార అభిరుచులకు అనుగుణంగా ప్రత్యేక వంటకాలను సిద్ధం చేయడం విశేషంగా నిలిచింది.
ప్రతి ఏడాది దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలతో పాటు ప్రపంచంలోని 75కి పైగా దేశాల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు మహారాష్ట్రలోని శిర్డీకి చేరుకుంటారు. భాషలు, సంస్కృతులు, ఆహారపు అలవాట్లు భిన్నంగా ఉన్న ఈ భక్తులందరికీ ఒకే చోట ప్రేమతో, గౌరవంతో ప్రసాదం అందించడం సాయి ప్రసాదాలయం ప్రత్యేకత. అందుకే ఇది కేవలం భోజనశాల మాత్రమే కాకుండా సాయిబాబా సమానత్వ భావనకు ప్రతీకగా నిలుస్తోంది.
ప్రాంతీయ రుచులకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం
సాయిబాబా సంస్థాన్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గోరక్ష గాడీల్కర్ పర్యవేక్షణలో భక్తుల అభిరుచులపై అధ్యయనం చేసి ప్రసాదాలయ వారపు మెనూను పునఃరూపకల్పన చేశారు. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే యాత్రికుల సంఖ్య, వారి ఆహారపు అలవాట్లు, సంప్రదాయ రుచులు, పోషక విలువలు వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ మెనూను రూపొందించారు.
మహారాష్ట్ర భక్తుల కోసం ఆదివారం మట్కీ కూర, వరణ్ (పప్పు), అన్నం వడ్డిస్తుంటారు. గుజరాత్ నుంచి వచ్చే భక్తుల కోసం వారానికి ఒకసారి సంప్రదాయ 'కఢీ-అన్నం' ఏర్పాటు చేస్తారు. దక్షిణ భారత భక్తుల సంఖ్య అధికంగా ఉండటంతో వారానికి రెండుసార్లు 'సాంబార్-అన్నం' అందిస్తున్నారు. అలాగే ఉత్తర భారత భక్తులకు ఇంటి భోజనాన్ని గుర్తు చేసేలా 'రాజ్మా-అన్నం' కూడా మెనూలో చేర్చారు.
సాయి సచ్చరిత్రలోని వంటకాలు
సాయిబాబా జీవితానికి సంబంధించిన "సాయి సచ్చరిత్ర"లో ప్రస్తావించిన 'ఖిచిడీ', 'మసూర్ పులావ్' వంటి వంటకాలతో పాటు, ప్రతి గురువారం ప్రత్యేకంగా 'సాయి ఆమ్టీ' ప్రసాదంగా అందిస్తారు. అదే రోజు మట్కీ కూర, బెల్లంతో తయారు చేసే 'గులాచీ లాప్షీ' కూడా భక్తులకు వడ్డిస్తారు. ఈ ప్రత్యేక వంటకాలను మహారాష్ట్ర భక్తులే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా వచ్చే యాత్రికులు కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా స్వీకరిస్తున్నారు.
నాణ్యత, పరిశుభ్రతలో రాజీ లేదు
ప్రసాదాలయంలో తయారయ్యే ప్రతి వంటకంలో రుచి, పరిశుభ్రత, పోషక విలువలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. చిన్న పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు అందరికీ సులభంగా జీర్ణమయ్యేలా వంటకాలను సిద్ధం చేస్తారు. వేలాది మందికి ఒకేసారి భోజనం వడ్డించినప్పటికీ ఆహార నాణ్యతలో ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ఆధునిక వంటశాల వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాకుండా ప్రతి పదార్థం పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో తయారవుతుంది. పోషకాహారం అందించడమే లక్ష్యంగా సమతుల్యమైన మెనూను అమలు చేస్తున్నారు.
ఇంటి భోజనం గుర్తు చేసే చపాతీలు
ప్రస్తుతం అనేక పెద్ద భోజనశాలల్లో చపాతీల తయారీకి యంత్రాలను వినియోగిస్తున్నప్పటికీ, శిర్డీ సాయి ప్రసాదాలయంలో మాత్రం చేతితో ఒత్తి కాల్చిన వేడి వేడి చపాతీలను భక్తులకు అందిస్తున్నారు. దీంతో ప్రసాదంలో ఇంటి వంట రుచి, ఆప్యాయత కనిపిస్తాయని భక్తులు చెబుతున్నారు. శ్రీరామ నవమి, గురుపౌర్ణమి, విజయదశమి వంటి ప్రధాన పండుగల సందర్భంగా ప్రత్యేక ప్రసాద మెనూను సిద్ధం చేస్తారు. బాస్మతి అన్నం, స్వచ్ఛమైన నెయ్యితో చేసిన వరణ్, సఖర్ షీరా, గులాచీ లాప్షీ, బర్ఫీ వంటి తీపి పదార్థాలను ప్రసాదంగా అందిస్తారు.
రాష్ట్రపతి ప్రశంసలు
సాయి ప్రసాదాలయంలో ఆహార నాణ్యత, పరిశుభ్రతకు ఇప్పటికే మంచి గుర్తింపు లభించింది. భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము శిర్డీ పర్యటన సందర్భంగా ప్రసాదాలయంలో భోజనం చేసి అక్కడి నిర్వహణ, నాణ్యతను ప్రశంసించారు. ఇది సంస్థాన్ పాటిస్తున్న సేవా ప్రమాణాలకు నిదర్శనంగా భావిస్తున్నారు. అలాగే భక్తులు ఎంతో తృప్తిగా భోజనం చేస్తుంటే తమకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందని ప్రసాదాలయంలో చెఫ్గా పని చేస్తున్న ప్రహ్లాద్ కర్డిలే అన్నారు.
"గుజరాతీ కఢీ-అన్నం, రాజ్మా-అన్నం, సాంబార్-అన్నం, గురువారం ప్రత్యేకంగా వడ్డించే సాయి ఆమ్టీ, లాప్షీ వంటి వంటకాలను భక్తులు ఎంతో ఇష్టంగా స్వీకరిస్తారు. భోజనం చేసిన తర్వాత భక్తుల ముఖాల్లో కనిపించే సంతృప్తి మా సేవకు నిజమైన గుర్తింపు. అదే తమకు మరింత ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది."
- ప్రహ్లాద్ కర్డిలే, ప్రసాదాలయం చెఫ్
వారపు మెనూలో ఏం ఉన్నాయంటే
- సోమవారం: మసాలా అన్నం, రెండు రకాల కూరలు, అన్నం, చపాతీ, బర్ఫీ
- మంగళవారం: రెండు రకాల కూరలు, కఢీ-అన్నం, చపాతీ, బెల్లం షీరా
- బుధవారం: అమ్సుల్ ఆమ్టీ, రెండు రకాల కూరలు, అన్నం, చపాతీ, షీరా
- గురువారం: మట్కీ కూర, సాయి ఆమ్టీ, అన్నం, చపాతీ, బెల్లం లాప్షీ
- శుక్రవారం: రెండు రకాల కూరలు, దాల్ ఫ్రై, అన్నం, చపాతీ, చక్కెర షీరా
- శనివారం: రెండు రకాల కూరలు, సాంబార్ తరహా పప్పు, అన్నం, చపాతీ, బర్ఫీ
- ఆదివారం: మట్కీ కూర, వరణ్, అన్నం, చపాతీ, చక్కెర షీరా
సాయి సందేశాన్ని చాటుతున్న ప్రసాదాలయం
సాయి ప్రసాదాలయంలో వడ్డించే ప్రతి ముద్ద కేవలం ఆకలి తీర్చే ఆహారం మాత్రమే కాదు. అది ప్రేమ, సమానత్వం, సేవాభావం, సర్వమత సామరస్యం అనే సాయిబాబా బోధనలకు ప్రతీక. ప్రాంతాలు వేరైనా, భాషలు వేరైనా, అందరికీ ఒకే ప్రేమతో ప్రసాదం అందిస్తూ "సబ్కా మాలిక్ ఏక్" అనే సందేశాన్ని నేటికీ ప్రపంచానికి చేరవేస్తోంది శిర్డీ సాయి ప్రసాదాలయం. ఇక్కడ భోజనం చేసిన భక్తులు కడుపు నిండా ప్రసాదంతో పాటు, మనసు నిండా సంతృప్తిని తీసుకెళ్తున్నారు.
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