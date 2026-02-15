ETV Bharat / bharat

శిర్డీ సాయికి భక్తుడి భారీ కానుక- రూ.8లక్షల విలువైన బంగారు హారం అందజేత

శిర్డీ సాయినాథుడికి కానుక సమర్పించిన భక్తుడు- రూ.8లక్షల విలువైన హారాన్ని సాయిబాబా సంస్థాన్‌కు అందజేసిన ధనరాజ్ ముండే

Gold Necklace Donates For Shirdi Sai
Gold Necklace Donates For Shirdi Sai (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 15, 2026 at 1:14 PM IST

Gold Necklace Donates For Shirdi Sai : మహారాష్ట్రలోని శిర్డీ సాయిబాబా ఆలయానికి ఓ భక్తుడు 59 గ్రాముల బంగారంతో తయారుచేసిన హారాన్ని సమర్పించాడు. రూ.8,42,520 విలువైన ఈ హారాన్ని శిర్డీ సాయినాథుడి పాదాల చెంత ఉంచాడు. ఈ క్రమంలో బాబాపై తన భక్తిని చాటుకున్నాడు.

ఆర్థికంగా ఎదిగిన కార్మికుడు
బీద్ జిల్లాలోని కోతర్బన్‌కు చెందిన ధనరాజ్ ముండే, ఆయన తండ్రి రావుసాహెబ్ ముండే శిర్డీ సాయిబాబా భక్తులు. అయితే వారు చాలా పేదవాళ్లు. ప్రతిరోజూ రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని పరిస్థితి. దీంతో పొట్ట కూటి కోసం గతంలో చెరకు కూలీలుగా (చెరకు సాగులో చేసే పనులు) పనిచేశారు. ఈ క్రమంలో చాలా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. అయితే ధనరాజ్ ముండేపై శిర్డీ సాయిబాబా కృప చూపాడు. సాయిబాబాపై ఆయనకున్న అపారమైన విశ్వాసం, నమ్మకం కారణంగా గత ఏడేళ్లలో ఆయన జీవితం పూర్తిగా మారిపోయింది. నేడు, ధనరాజ్ ముండే గ్రామంలో సొంత హోటల్‌ను నడుపుతున్నాడు. అలాగే కాంట్రాక్టర్‌గా కూడా సక్సెస్ అయ్యాడు.

Shirdi Gold Necklace Donate
సాయిబాబాను దర్శించుకున్న ధనరాజ్ ముండే ఫ్యామిలీ (ETV Bharat)

సాయిబాబా సమాధిని దర్శించుకున్న ధనరాజ్ ముండే ఫ్యామిలీ
తనపై ఆశీర్వాదం చూపి ఆర్థికంగా బలవంతుడ్ని చేసిన శిర్డీ సాయిబాబాకు మహా శివరాత్రి సందర్భంగా 59 గ్రాముల బంగారు హారాన్ని సమర్పించాడు భక్తుడు ధనరాజ్ ముండే. 'ఓం' అని చెక్కి ఉన్న ఆకర్షణీయమైన ఎంబ్రాయిడరీతో కూడిన ఈ ఆభరణాన్ని సాయినాథుడి పాదాల వద్ద పెట్టాడు. ఆ తర్వాత ముండే కుటుంబం ఆ హారాన్ని సాయిబాబా సంస్థాన్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గోరక్ష్ గడిల్కర్​‌కు అందజేశారు. ఆపై తన కుటుంబంతో కలిసి సాయిబాబా సమాధిని దర్శనం చేసుకున్నాడు ధనరాజ్ ముండే.

సాయిబాబా కృప వల్లే ఇది సాధ్యమైంది : భక్తుడు ధనరాజ్ ముండే
గతంలో తాను వేరే రైతుల పొలాల్లో చెరకు కార్మికుడిగా పనిచేసేవాడిని ధనరాజ్ ముండే తెలిపారు. నేడు సాయిబాబాకు బంగారు హారాన్ని సమర్పించే ఆర్థిక సామర్థ్యం నాకు కలిగిందని అన్నారు. ఇదంతా సాయిబాబా కృప వల్లే జరిగిందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. సాయినాథుడిని దర్శనం చేసుకోవడానికి చాలా సంవత్సరాలుగా క్రమం తప్పకుండా శిర్డీకి వస్తున్నానని చెప్పారు. తాను శిర్డీకి వచ్చిన ప్రతిసారీ తన సమస్యలను బాబాకు చెప్పుకునేవాడిని పేర్కొన్నారు. అప్పుడు సాయినాథుడు తన కష్టాలను తొలగించేవారని తెలిపారు.

Shirdi Gold Necklace Donate
రూ.8లక్షల విలువైన హారం (ETV Bharat)

'సాయిని చూస్తే శివుడిని చూసిన భావన కలుగుతుంది'
"ఈ రోజు నేను ఇలా ఉన్నానంటే దానికి కారణం సాయిబాబా కృపే. ఆయన మా కష్టాలను తొలగించారు. గత కొన్ని రోజులుగా సాయిబాబాకు ఏదైనా సమర్పించాలనే కోరిక నా మనసులో ఉంది. అందుకే ఇప్పుడు నేను బంగారు హారాన్ని సాయినాథుడికి సమర్పించి నా కోరికను నెరవేర్చుకున్నాను. దేవళ్లకే దేవుడు శిర్డీ సాయిబాబా. ఆయన్ను చూస్తే మహాదేవ్ (శివుడి) చూస్తున్నాననే భావన కలుగుతుంది. సాయినాథుడికి హారాన్ని సమర్పించే సమయంలో నా కళ్లు ఆనందంతో నిండిపోయాయి." అని ధనరాజ్ ముండే వ్యాఖ్యానించారు.

శివరాత్రి సందర్భంగా శిర్డీకి పోటెత్తిన భక్తులు
మరోవైపు, మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా శిర్డీలోని సాయిబాబా ఆలయానికి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఈ క్రమంలో బాబా సమాధి దగ్గర మహాశివుని ప్రతిమను సాయిబాబా సంస్థాన్ ఏర్పాటు చేసింది. దీంతో శిర్డీకి వచ్చే భక్తులు సాయిబాబాతో పాటు పరమశివుడిని దర్శనం చేసుకుంటున్నారు.

భక్తుల కోసం కిచిడీ
అలాగే మహాశివరాత్రి కావడంతో శిర్డీకి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు వస్తారని గ్రహించిన సాయిబాబా సంస్థాన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. శివరాత్రి రోజున చాలా మంది ఉపవాసం పాటిస్తారని సాయి ప్రసాదాలయంలో 13 వేల కిలోల సగ్గుబియ్యం కిచిడీ తయారు చేయించింది. ప్రసాదాలయంలో వచ్చే భక్తులకు సగ్గుబియ్యం కిచిడీ వడ్డిస్తున్నారు. ఈ కిచిడీ తయారీకి 5,500 కిలోల సగ్గుబియ్యం, 4,000 కిలోల వేరుశనగ, 2,000 కిలోల బంగాళాదుంపలు, 1,200 కిలోల చక్కెరను ఉపయోగించారు. అలాగే ఉప్పు, ఎండు, పచ్చిమిర్చిని వాడారు.

