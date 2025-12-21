తుపాకీ బదులుగా కలాన్ని పట్టిన యువత- గవర్నమెంట్ జాబ్స్ విలేజ్- ఎక్కడో తెలుసా?
ఆ గ్రామమంతా ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్థులే- ఇళ్ల సంఖ్య కన్నా ఎక్కువ మంది గవర్నమెంట్ జాబ్ హోల్డర్స్- 40 ఇళ్లలో 80 మందికి సర్కారీ కొలువులు- ఆ విలేజ్ ఎక్కడుందో తెలుసా?
Published : December 21, 2025 at 12:57 PM IST
Government Jobs Village : ఒకప్పుడు నక్సలైట్ ప్రభావిత గ్రామం అది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా మారిపోయింది. ఈ ఊరిలో ఉన్న ఇళ్ల కన్నా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఖ్యే ఎక్కువ. అంతలా ఆ ఊరు మారిపోయింది. ఇంతకీ ఈ ఊరు ఏది? ఎక్కడుంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
పెన్ను పట్టిన యువత
బిహార్ గయా జిల్లాలోని దేవ్ జారా గ్రామం ఇప్పుడు అందరీ దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఆ గ్రామంలో ప్రాథమిక సౌకర్యాలు లేవు. ముఖ్యంగా నక్సలైట్లకు స్వర్గధామంగా ఆ ఊరు ఉండేది. ఈ గ్రామంలోని చాలా మంది నక్సలైట్లకు భోజనం పెట్టేవారు. ఈ క్రమంలో ఆ ఊరి యువతకు కలం (పెన్ను), తుపాకీ ఏది ఎంచుకోవాలా అనే సందేహం ఉండేది. ఇంతటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ జేవ్ జారా గ్రామానికి చెందిన నరేశ్ ప్రసాద్ 2005లో ఆర్మీలో చేరి ఆ ఊరి యువతకు ప్రేరణగా నిలిచాడు. ఆ సమయంలో నక్సలైట్ల ప్రభావం తీవ్రంగా ఉన్నా వారి బెదిరింపులకు లొంగకుండా నరేశ్ సైన్యం చేరాడు. దీంతో దేవ్ జారా యువతలో మార్పు వచ్చింది.
పేద కుటుంబానికి చెందిన నరేశ్ ప్రసాద్ తీసుకున్న చొరవ తమ ఊరి ముఖచిత్రాన్నే మార్చేసిందన్నారు దేవ్ జారా గ్రామ పెద్ద సుదామ ప్రసాద్ తెలిపారు. నరేశ్ తర్వాత ప్రతి యువకుడు క్రమంగా ఉద్యోగంపై ఆసక్తి కనబర్చాడని పేర్కొన్నారు. తల్లిదండ్రులు ఎవరూ తమ పిల్లలను ఇంట్లో ఉంచడానికి ఇష్టపడలేదన్నారు. చదువు కోసం వేరే చోటికి పంపారని అన్నారు. అందుకే గ్రామస్థులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు వచ్చాయని వెల్లడించారు. ఇక్కడి యువత ప్రభుత్వ సేవలో మాత్రమే కాదు, పదుల కొద్దీ మంది ఇతర రాష్ట్రాలలోని ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా పనిచేస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు.
నరేశ్ ప్రసాద్ ను ప్రేరణగా తీసుకుని
నరేశ్ ప్రసాద్ విజయం గ్రామంలోని ఇతర యువకులకు స్ఫూర్తినిచ్చింది. ఫలితంగా గ్రామానికి ఉజ్వల భవిష్యత్తు లభించింది. ప్రస్తుతం దేవ్ జారా యువత పోలీసు, రైల్వే, టీచర్, సైన్యం, బ్యాంకింగ్, ఇతర ప్రభుత్వ రంగాలలో పనిచేస్తున్నారు. మరికొందరు మల్టీ నేషనల్ కంపెనీల్లో మంచి హోదాలో ఉన్నారు. భారీ జీతాలను పొందుతున్నారు.
"ఇప్పుడు మా ఊరు నక్సలైట్ ప్రభావిత గ్రామం కాదు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల గ్రామంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. మా ఊరులోని యువత ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించారు. ఇప్పటికీ చాలా మంది విద్యార్థులు ప్రభుత్వ కొలువుల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణత సాధించి ప్రస్తుతం గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుతున్న విద్యార్థులందరూ ప్రభుత్వ సర్వీసులో చేరేలా చేయడమే మా లక్ష్యం. ఈ లక్ష్యం కోసం ప్రభుత్వ సర్వీసులో పనిచేస్తున్న గ్రామానికి చెందిన ప్రతి వ్యక్తి విద్యార్థులకు సాయం చేస్తున్నారు. పరీక్షకు ఎలా సిద్ధం కావాలి వంటి విషయాలను నేర్పిస్తున్నారు. మా గ్రామం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో నిండి ఉంది. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలపై తమ ఇష్టాన్ని రుద్దరు. మేము పిల్లలను వారి ఇష్టానికి అనుగుణంగా చదువుకోమంటాం. మెడిసిన్ లేదా ఇంజనీరింగ్ చదవాలనుకుంటే దానికి కూడా మేము పూర్తి మద్దతు ఇస్తాం."
- కమలేశ్ ప్రసాద్, ఎస్ఐ తండ్రి
దేవ్ జారా గ్రామంలో 40 ఇళ్లు ఉన్నాయి. ప్రతి కుటుంబంలో కనీసం ఒక సభ్యుడు ప్రభుత్వ కొలువు సాధించాడు. గ్రామస్థుల ప్రకారం, గత పదేళ్లలో ఎక్కువ మంది గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కొట్టారు. 2022లో అమిత్ కుమార్ బిహార్ పోలీసు శాఖలో ఎస్ఐ అయ్యారు. 2024లో అనేక మంది యువత టీచర్ కొలువులు సాధించారు. ఈ ఏడాది ఓ యువకుడు ఎస్ఐ జాబ్ సాధించారు.
నక్సలైట్లు ఈ ప్రాంతంలో చెదపురుగుల్లా వ్యాపించినప్పుడు తమ ఊరిలో మార్పు ప్రారంభమైందని దేవ్ జారా గ్రామానికి చెందిన 70 ఏళ్ల వృద్ధుడు తెలిపారు. పేదరికం కారణంగా, ఈ ప్రాంత యువత నక్సలిజం పైపునకు ఆకర్షితులయ్యారన్నారు. తమ ప్రాంతం నక్సలైట్లకు స్వర్గధామంగా మారిపోయిందన్నారు. తమ గ్రామానికి చెందిన ఇద్దరు యువకులు రెండు వేర్వేరు మార్గాలను అనుసరించారని తెలిపారు. "అందులో ఒకరు నరేశ్ ప్రసాద్ కాగా, మరొకరు వికాస్ యాదవ్. నరేశ్ మా గ్రామానికి గౌరవం తెచ్చాడు. ప్రభుత్వ కొలువు సాధించి యువతకు ప్రేరణగా నిలిచాడు. కలం మాత్రమే తలరాతను మార్చగలదని నిరూపించాడు. విద్య మాత్రమే పేదరికాన్ని అధిగమించి అభివృద్ధి పథంలో నడిపించగలదని రుజువు చేశాడు. నక్సలైట్ సంస్థలో చేరిన గ్రామంలోని మరో యువకుడు ఇప్పుటికీ గుర్తింపు పొందలేదు." అని వృద్ధుడు వెల్లడించాడు.