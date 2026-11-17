బాల కార్మికుడిగా జీవన పోరాటం - దేవేంద్రకుమార్ గుప్తా సేవా ప్రస్థానం
Devendra Kumar Gupta: ప్రతి సమస్యనూ ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ముందడుగు వేయడంతో పాటు సమాజంలో వెనకబడిన వారి జీవితాల్లో దేవేంద్రకుమార్ గుప్తా వెలుగులు నింపుతున్నారు.
Published : November 17, 2026 at 12:19 PM IST
తోటి చిన్నారులతో కలసి ఆడుకునే వయసులో ఎదుర్కొన్న కష్టాలు. ఆ బాలుడిని రాటుదేలేలా చేశాయి. ఆ తర్వాత స్వచ్ఛంద సంస్థను ఏర్పాటు చేసి, అణగారిన వర్గాల అభ్యున్నతికి అన్ని విధాలా అండగా నిలిచేందుకు బాటలు పడ్డాయి. రెండేళ్లు కూడా నిండని చిరుప్రాయంలో ఉన్న తనను, ఇంకా కళ్లు తెరవని మూడు రోజుల పసికందు అయిన చెల్లెల్ని తల్లిదండ్రులు వదిలేసి వెళ్లిపోయారు. దక్షిణ దిల్లీలోని ఓ మురికివాడలో నివసిస్తున్న దేవేంద్రకుమార్ గుప్తాకు అప్పటి నుంచి కష్టాలు మొదలయ్యాయి. ప్రతి సమస్యనూ ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ముందడుగు వేయడంతో పాటు సమాజంలో వెనకబడిన వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్నారు.
దేవేంద్రకుమార్ బాల్యం సాఫీగా సాగలేదు. బడికి వెళ్లాల్సిన వయసులో బాలకార్మికుడిగా మారాల్సి వచ్చింది. దిల్లీలో బెలూన్లు అమ్ముతూ, వచ్చే అరకొర డబ్బుతో బతుకు పోరాటం చేశారు. చెల్లెలి బాగోగుల్ని భుజాన వేసుకున్నారు. ఓ వైపు కడు పేదరికం, మరోవైపు డ్రగ్స్, మత్తు పదార్థాలకు నిలయమైన మురికివాడలో జీవనం. ఆ నరకకూపం నుంచి బయటపడేందుకు దిల్లీ పోలీసు అనుబంధ విభాగమైన కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్లో వాలంటీర్గా చేరారు. ఆ నిర్ణయమే దేవేంద్రకుమార్ జీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది. తన చెల్లెల్ని బాల్య వివాహం నుంచి కాపాడేందుకు పెద్ద పోరాటమే చేశారు. అనేక సామాజిక ఒత్తిళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. ఈ ధైర్యం, పోరాటపటిమ నుంచి పుట్టిందే "లాడ్లీ ఫౌండేషన్".
ఆశయమే ఉద్యమమై
2012లో చిన్న ఆశయంగా ప్రారంభమైన ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థ. పలు విధాలుగా విస్తరించి సామాజిక ఉద్యమంగా మారింది. "సమాజం ఒక కాన్వాస్ దానిపై అద్భుతమైన చిత్రాన్ని గీయాల్సింది మనమే" అన్నది దేవేంద్రకుమార్ గుప్తా నినాదం. ఫౌండేషన్ ద్వారా 35 లక్షల మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నిండాయి. "ఈ-పాఠశాల", "ప్రాజెక్టు సక్షమ్" ద్వారా 2.57 లక్షల మంది అనాథలు, పేద విద్యార్థులకు డిజిటల్ విద్య అందింది.
సహేలి, కన్యపూజ వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా 12.80 లక్షల మందికి రక్తహీనత నివారణ, రుతుక్రమ పరిశుభ్రత, ఆరోగ్య రక్షణ, వ్యాధి నిరోధక టీకాలపై బాలికలు, మహిళలకు అవగాహన కల్పించారు. వాష్ (వాటర్, శానిటేషన్ అండ్ హైజీన్) కార్యక్రమం కింద 6 లక్షల మందికి పారిశుద్ధ్య సదుపాయాలు అందించారు. 45 వేల మంది యువకులను డ్రగ్స్, నేరాల బారిన పడకుండా జోష్ ప్రాజెక్టు ద్వారా రక్షించారు.
నిస్వార్థ సేవలకు గుర్తింపులివీ:
- దేవేంద్ర నిస్వార్థ సేవలకు గుర్తింపుగా లాడ్లీ ఫౌండేషన్కు "ప్రత్యేక సంప్రదింపుల హోదా"ను ఐరాస కల్పించింది.
- మహిళా సాధికారత, బాల్య వివాహాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు చేస్తున్న కృషిని ఐక్యరాజ్య సమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెరస్ ప్రశంసించారు.
- "ఇండియా అండ్ బ్రిక్స్", "ఇండో-యూఎస్ సమిట్" తదితర ప్రతిష్ఠాత్మక సదస్సులకు ఆయన ప్రాతినిధ్యం వహించారు.
- రాష్ట్రపతులు అబ్దుల్ కలాం, ప్రణబ్ ముఖర్జీ, రామ్నాథ్ కోవింద్, ద్రౌపదీ ముర్ముల నుంచి ప్రశంసలు పొందారు.
- భారత ప్రభుత్వం నుంచి నేషనల్ యూత్ అవార్డు, జాతీయ గౌరవ్ పురస్కారాలు అందుకున్నారు.
అడవి బిడ్డల అమ్మ డాక్టర్ జెమ్మా - ఆరోగ్య స్వరాజ్యం నినాదంతో వైద్య సేవలు
మహిళా సాధికారత, గ్రామీణాభివృద్ధిలో చెరగని ముద్ర - ఇదే డాక్టర్ రుక్మిణీరావు విజయగాథ