ఉత్తరాఖండ్లో 364 ఏళ్ల మహిళ, 248 ఏళ్ల పురుషుడు- ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో విస్తుపోయే నిజాలు
పథకాల కోసం పక్కా ప్లాన్- రేషన్ కోసం ఒకలా, ఇంటి కోసం మరోలా- కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్యపై గందరగోళం- 'దేవభూమి ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్' సర్వేలో బయటపడ్డ షాకింగ్ నిజాలు
Published : January 18, 2026 at 1:37 PM IST
Uttarakhand Family Register: ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో నమ్మశక్యం కాని విచిత్రాలు వెలుగు చూశాయి. ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం అక్కడ ఒక మహిళ వయసు ఏకంగా 364 ఏళ్లు. మరో వ్యక్తి వయసు 248 ఏళ్లు. వీరిద్దరూ ఇప్పటికీ బతికే ఉన్నారని, ప్రభుత్వ పథకాలు తీసుకుంటున్నారని రికార్డులు చెబుతున్నాయి. పంచాయతీరాజ్, కుటుంబ రిజిస్టర్లలో జరిగిన ఈ భారీ అవకతవకలు ఇప్పుడు వెలుగులోకి వచ్చాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 5,000 మందికి పైగా వ్యక్తులు 100 ఏళ్లు దాటినట్లు, వారు ఇంకా జీవించే ఉన్నట్లు రికార్డుల్లో నమోదైంది. ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన 'దేవభూమి ఫ్యామిలీ స్కీమ్' కింద డేటాను వడపోస్తుండగా ఈ నకిలీ భాగోతం బయటపడింది.
రికార్డుల్లో ఉన్న 'అమరులు' వీరే
అధికారులు సేకరించిన గణాంకాల ప్రకారం, చమోలి జిల్లాకు చెందిన గంగా దేవి వయసు రికార్డుల్లో 364 ఏళ్లుగా ఉంది. ఉధమ్ సింగ్ నగర్కు చెందిన అజిత్ నారాయణ్ వయసు 248 ఏళ్లు. తెహ్రీ గర్వాల్కు చెందిన రూప్ దేవి వయసు 181 ఏళ్లు. పౌరీ గర్వాల్లోని మజేడా గ్రామానికి చెందిన చంద్రా దేవి వయసు 164 ఏళ్లు. ఇలా వందల ఏళ్లు దాటిన వారు ఏకంగా 5 వేల మంది ఉన్నారు. అయితే ప్రభుత్వ పథకాల లబ్ధి కోసమే జనం ఇలా తప్పుడు లెక్కలు రాపిస్తున్నారని ప్రణాళికా శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఆర్. మీనాక్షి సుందరం వెల్లడించారు.
పథకాల కోసం 'జనాభా' గారడీ
అధికారులు జరిపిన విచారణలో ఆసక్తికర విషయాలు తెలిశాయి. ఒక్కో పథకానికి జనం ఒక్కో రకమైన లెక్కలు చెబుతున్నారు. ఆహార భద్రత పథకం కింద రేషన్ సరుకులు మనిషికి ఇన్ని కిలోల చొప్పున ఇస్తారు. అందుకే ఎక్కువ రేషన్ పొందడానికి కుటుంబంలో ఎక్కువ మంది ఉన్నట్లు చూపిస్తారు. చనిపోయిన వారి పేర్లు తొలగించరు. పెళ్లయి అత్తారింటికి వెళ్లిపోయిన ఆడపిల్లల పేర్లు కూడా ఇక్కడే ఉంచుతున్నారు. ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన (ఇల్లు) కింద లబ్ధి పొందడానికి సీన్ రివర్స్ చేస్తున్నారు. తమది చిన్న కుటుంబం అని, ఉమ్మడి కుటుంబం నుంచి విడిపోయామని రికార్డుల్లో చూపిస్తున్నారు. అప్పుడే వేరే ఇంటికి అర్హత వస్తుందని ఇలా చేస్తున్నారు. వృద్ధాప్య పింఛన్లు, అటల్ హౌసింగ్ స్కీమ్ వంటి వాటికి అర్హత పొందడానికి వయసును ఇష్టారాజ్యంగా పెంచేస్తున్నారు.
ముఖ్యమంత్రి సీరియస్, కొత్త స్కీమ్ సిద్ధం
పంచాయతీ రాజ్ శాఖ డేటా ప్రకారం ఏ జిల్లాలో ఎంతమంది వందేళ్లు దాటారో చూడండి. పౌరీలో అత్యధికంగా 2,078 మంది ఉన్నారు. తర్వాత తెహ్రీ గర్వాల్లో 1,198 మంది, ఉధమ్ సింగ్ నగర్లో 580 మంది, అల్మోరాలో 193 మంది, పితోర్గఢ్లో 99 మంది ఉన్నారు. మిగిలిన జిల్లాల్లోనూ పదుల సంఖ్యలో ఇలాంటి వారు ఉన్నారు. ఈ అక్రమాలపై ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామీ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. "రాష్ట్రంలో జనాభా మార్పులు ఆందోళనకరంగా ఉన్నాయి. ఇది 'దేవభూమి' పవిత్రతకు మంచిది కాదు. గతంలో ఎవరూ లేని ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు కొత్తవారు వచ్చి స్థిరపడ్డారు. భవిష్యత్ తరాలకు సురక్షితమైన రాష్ట్రాన్ని అందించాలి. అందుకే ఈ తప్పుడు లెక్కలను సరిచేయడానికి 'దేవభూమి ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ స్కీమ్'ను తీసుకొచ్చాం" అని సీఎం తెలిపారు.
ఏంటీ 'దేవభూమి' ప్లాన్?
ఈ గందరగోళానికి చెక్ పెట్టడానికి ప్రభుత్వం ఒక సమగ్ర ప్రణాళిక రూపొందించింది. అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల డేటాను ఒకే వేదికపైకి తెస్తారు. ఆహార శాఖ (రేషన్ కార్డులు), ఆరోగ్య శాఖ (ఆయుష్మాన్ కార్డులు), పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖల రికార్డులను అనుసంధానం చేస్తారు. పట్టణాల్లోని మున్సిపాలిటీల డేటాను కూడా దీనికి జత చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల డూప్లికేట్ పేర్లు, తప్పుడు వయసులు ఆటోమేటిక్గా బయటపడతాయి. తప్పులను సిస్టమ్ ఫిల్టర్ చేస్తుంది.
ఫ్యామిలీ ఐడీ కార్డులు
వడపోత కార్యక్రమం పూర్తయ్యాక ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ప్రతి కుటుంబానికి ఒక ప్రత్యేక ఐడీ కార్డు ఇస్తారు. దీనికి ఒక కోడ్, పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. ఈ కార్డును ఆధార్తో లింక్ చేస్తారు. భవిష్యత్తులో ఈ 'దేవభూమి ఫ్యామిలీ ఐడీ' ఉంటేనే ప్రభుత్వ పథకాలు అందుతాయి. దీనికి చట్టబద్ధత కల్పించేందుకు వచ్చే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ప్రత్యేక బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ ప్రక్రియ కేవలం వయసుల సవరణ కోసమే కాదు. రాష్ట్రంలోకి అక్రమంగా వచ్చిన వారిని, భారత పౌరులు కాని వారిని గుర్తించడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఇటీవల రేషన్ కార్డుల తనిఖీలో భారీగా నకిలీ కార్డులను తొలగించారు. ఇప్పుడు ఈ కొత్త రిజిస్టర్ ద్వారా అర్హులైన స్థానికులకు మాత్రమే పథకాలు అందేలా చూడాలని ధామీ ప్రభుత్వం లక్ష్యంతో ఉంది.