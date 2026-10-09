విపక్ష ఎంపీలను అరెస్ట్ చేయడం, చర్చలకు నిరాకరించడం ప్రజాస్వామ్యానికే ప్రమాదం: కాంగ్రెస్
విపక్ష ఎంపీలను కలవడానికి సీఈసీ నిరాకరించడం దేశ ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదని సచిన్ హితవు పలికారు.
Published : October 9, 2026 at 11:04 AM IST
Congress On Opposition MPs Protest : కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తీరును నిరసిస్తూ ఆందోళన చేపట్టిన ప్రతిపక్ష ఎంపీలను పోలీసులు నిర్బంధించడం, వారిని కలిసేందుకు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ (సీఈసీ) నిరాకరించడంపై కాంగ్రెస్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. దాదాపు 250 మంది పార్లమెంటు సభ్యులు ప్రజా సమస్యలపై, ఎన్నికల ప్రక్రియలో వెలుగు చూసిన అంశాలపై సీఈసీని కలవాలని అనుకుంటే ఆయన నిరాకరించడం దేశ ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, పంజాబ్ ఇన్చార్జ్ సచిన్ పైలట్ అన్నారు. పంజాబ్లోని మొహాలీలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఎన్నికల సంఘం తీరుపై విమర్శలు గుప్పించారు.
"ఎస్ఐఆర్ తదితర అంశాల గురించి ప్రశ్నలు లేవనెత్తడానికి వచ్చిన 250 మంది పార్లమెంట్ సభ్యులు కలవడానికి వస్తే సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ నిరాకరించారు. ప్రజాప్రతినిధులను అదుపులోకి తీసుకుని బస్సుల్లో పోలీస్ స్టేషన్లకు తరలించారు. అంతేందుకు, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఎప్పుడు నిరసనలకు వెళ్లినా భారీగా పోలీసులను మోహరించి, ఆయన్ను బలవంతంగా అక్కడినంచి తరలిస్తారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి ఏ మాత్రం మంచిది కాదు. ఎన్నికల సంఘం అధికారులపై గానీ, సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్పై గానీ ఏవైనా ప్రశ్నలు అడిగితే, ఈసీ అధికారులు సమాధానం చెప్పాల్సింది పోయి ప్రతిసారి బీజేపీ ప్రతినిధులు బదులివ్వడం విడ్డూరంగా ఉంది. ఈసీలో అంతర్గత విభేదాలు ఉన్నాయి. తమ ప్రమేయం లేకుండా, సరైన సంప్రదింపులు జరపకుండా చట్టాలను రూపొందించారని చెబుతున్నారు. ఇటువంటి అంశాలపై ప్రశ్నలు అడగడం విపక్షాల హక్కు, బాధ్యత."
- సచిన్ పైలట్, పంజాబ్ కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్
కాగా, ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియలో అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ, ఇండీ కూటమి నాయకులు గత కొన్ని రోజులుగా దేశ రాజధాని దిల్లీలో నిరసనలు తెలుపుతున్నారు. ఎన్నికల సంఘం పారదర్శకతను కోల్పోయిందని, ఓటరు జాబితాల సవరణలో పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ, సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.