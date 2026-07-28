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పదే పదే లీకేజీలు జరుగుతున్నా కేంద్రం చోద్యం చూస్తోంది: లోక్​సభలో గౌరవ్‌ గొగోయ్‌

పేపర్‌ లీక్‌పై లోక్‌సభలో కొనసాగుతోన్న చర్చ- కాంగ్రెస్‌ తరఫున మాట్లాడుతోన్న ఎంపీ గౌరవ్‌ గొగోయ్‌

Gaurav Gogoi
Gaurav Gogoi (SANSAD TV)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 28, 2026 at 3:34 PM IST

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Congs Gaurav Gogoi In LS : లీకేజీ కేసుల విచారణలో ప్రభుత్వం ఉదాసీన వైఖరి ప్రదర్శించిందని, అనేక లీకేజీ కేసుల్లోని నిందితులకు ప్రభుత్వం బెయిలిచ్చిందని కాంగ్రెస్ ఎంపీ గౌరవ్ గొగోయ్‌ వ్యాఖ్యానించారు. నీట్‌ లీకేజీతో 21 మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నా ప్రధాని కనీసం స్పందించలేదని, ఇప్పుడు టాస్క్‌ఫోర్స్‌ వేశామంటూ ప్రధాని చెప్పడం పట్ల ఆయన తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. రెండేళ్ల క్రితం కూడా నిపుణుల కమిటీ వేశారని, దానిపై ఏం చేశారని ఆయన ప్రశ్నించారు. రెండేళ్ల క్రితమే కఠిన చర్యలు తీసుకుని ఉంటే మళ్లీ లీకేజీ జరిగేది కాదు కదా? అని మండిపడ్డారు. పదే పదే లీకేజీలు జరుగుతున్నా ప్రభుత్వం చోద్యం చూస్తూ ఉండిపోయిందని వ్యాఖ్యానించారు. లోక్‌సభలో యాంటీ- పేపర్‌ లీక్‌బిల్లుపై చర్చలో గౌరవ్‌ గొగోయ్‌ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

TAGGED:

LOK SABHA 2026
PARLIAMENT SESSION 2026
CONGS GAURAV GOGOI IN LS

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