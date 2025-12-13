జనవరి 6న శివకుమార్ సీఎం అవుతారు- 99 శాతం పక్కా!: కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే
డీకే శివకుమార్కు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశం ఇవ్వాల్సిన సమయం వచ్చిందన్న ఎమ్మెల్యే
Published : December 13, 2025 at 3:13 PM IST|
Updated : December 13, 2025 at 3:57 PM IST
Karnataka CM Change : కర్ణాటక రాజకీయాల్లో మరోసారి ముఖ్యమంత్రి పదవి చుట్టూ చర్చ మొదలైంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న డీకే శివకుమార్ త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి అవుతారని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే హెచ్.ఏ. ఇక్బాల్ హుస్సేన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. జనవరి 6న శివకుమార్ సీఎం అయ్యే అవకాశం 99 శాతం ఉందని ఆయన వ్యాఖ్యానించడం గమనార్హం.
ఆ సమయం వచ్చేసింది!
రామనగరం నియోజకవర్గానికి చెందిన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అయిన ఇక్బాల్ హుస్సేన్ శనివారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉన్న సిద్ధరామయ్య ఈ పదవిని శివకుమార్కు అప్పగించాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. పార్టీకి, ప్రభుత్వానికి ఎంతో సేవ చేసిన డీకే శివకుమార్కు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశం ఇవ్వాల్సిన సమయం వచ్చిందని అన్నారు.
"99 శాతం అవకాశం ఉంది"
డీకే శివకుమార్ ముఖ్యమంత్రి అవుతారా అనే ప్రశ్నకు స్పందించిన హుస్సేన్, "జనవరి 6న ఆయన సీఎం అయ్యే అవకాశం 99 శాతం ఉంది" అని చెప్పారు. ఆ తేదీకి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉందా అని మీడియా ప్రశ్నించగా, "నాకూ తెలియదు. ఇది ఒక రకంగా యాదృచ్ఛికంగా వచ్చిన తేదీ. అందరూ ఇదే మాట్లాడుకుంటున్నారు. జనవరి 6 కావొచ్చు, లేదంటే జనవరి 9 కావొచ్చు. ఈ రెండు తేదీలే వినిపిస్తున్నాయి" అని తెలిపారు.
ఇటీవల కాలంలోనే శివకుమార్ను సీఎం చేయాలనే తన కోరికను బహిరంగంగా వెల్లడించిన హుస్సేన్, ఇప్పుడు మరింత స్పష్టంగా వ్యాఖ్యలు చేయడం రాష్ట్ర రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీసింది. ఆయన డీకే శివకుమార్కు గట్టి మద్దతుదారుడిగా పేరు ఉంది.
కాంగ్రెస్లో సీఎం మార్పుపై చర్చలు?
కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన సమయంలోనే ముఖ్యమంత్రి పదవి అంశంపై ఒప్పందం కుదిరిందన్న ప్రచారం ఉంది. కొంతకాలం సిద్ధరామయ్య ముఖ్యమంత్రిగా, ఆ తర్వాత డీకే శివకుమార్ బాధ్యతలు చేపడతారనే పవర్ షేరింగ్ ఫార్ములాపై అప్పట్లో పెద్ద చర్చ జరిగింది. అయితే దీనిపై కాంగ్రెస్ అధిష్టానం నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. నిజంగా సీఎం మార్పు జరుగుతుందా? లేదా ఇది కేవలం వ్యక్తిగత అభిప్రాయమేనా? అన్న ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.
బీజేపీ నేత వ్యాఖ్యలు కూడా ఆసక్తికరం
ఇదిలా ఉండగా, ఈ అంశంపై బీజేపీ నేతలు కూడా స్పందించారు. కేంద్ర రైల్వే శాఖ సహాయ మంత్రి, బీజేపీ ఎంపీ వి. సోమన్న మాట్లాడుతూ, తాను కర్ణాటక హోం మంత్రి జి. పరమేశ్వరకు ముఖ్యమంత్రి పదవి రావాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. తుమకూరు జిల్లాలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"అధికారం రావడం అదృష్టం. పరమేశ్వర హోం మంత్రిగానే ఉండిపోతారని నేను ఎప్పుడూ ఊహించలేదు. ఆయన సీఎం కావాలని మా కోరిక. నా కోరిక మాత్రమే కాదు, తుమకూరు ప్రజలందరి ఆకాంక్ష ఇదే" అని సోమన్న అన్నారు. అయితే డీకే శివకుమార్ గురించి ప్రశ్నించగా, "అది రెండో విషయం. ఎవరు ఏమవుతారనేది వారి అదృష్టంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే అదృష్టం కంటే ప్రవర్తన, నడవడిక ఎంతో ముఖ్యం" అని వ్యాఖ్యానించారు.
