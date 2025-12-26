ETV Bharat / bharat

చందాలు వేసి రోడ్డు వేసుకున్న మహిళలు- ఒక్క రోజులోనే కిలోమీటర్ రహదారి రెడీ- అధికారులు, పాలకులకు పట్టని ప్రజల గోడు!

శ్రమదానంతో రహదారి నిర్మించుకున్న మహిళలు- తమ సమస్యలను అధికారులు, రాజకీయ నాయకుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినా దక్కని ఫలితం- దీంతో డబ్బులు విరాళాలుగా వేసుకుని రోడ్డు నిర్మాణం

Women build road In Odisha
Women build road In Odisha (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 26, 2025 at 7:51 PM IST

Women build road In Odisha : ఆ ఊరికి సరైన రోడ్డు, తాగు నీటి సదుపాయం లేదు. ఈ సమస్యలను పాలకులు, అధికారులకు విన్నవించి విసిగిపోయారు గ్రామస్థులు. దీంతో తమ కోసం తామే ఏదైనా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో గ్రామంలోని మహిళలు, యువతులు అందరూ కలిసి కలిసి కిలోమీటర్ పొడవైన రోడ్డును ఒక్క రోజులోనే నిర్మించారు. ఈ రోడ్డు వేయడం కోసం గ్రామస్థులే చెరో కొంత విరాళాలు వేసుకున్నారు. ఈ ఘటన ఒడిశాలోని మయూర్‌ భంజ్ జిల్లాలో జరిగింది.

ఒక్క రోజులోనే రోడ్డు నిర్మాణం
మయూర్‌ భంజ్ జిల్లాలోని బదకులేవిరా గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని ఘుమల్ గ్రామంలో దాదాపు 250కి పైగా కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. అక్కడ ఉన్న మూడు వార్డుల్లో 1,000 మందికి పైగా ఓటర్లు ఉన్నారు. అయినప్పటికీ ఈ గ్రామంలో రోడ్డు, తాగునీరు వంటి కనీస సౌకర్యాలు కరవు అయ్యాయి. ఈ సమస్యలను అధికారులు, రాజకీయ నాయకుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినా ఫలితం లేకపోయింది. దీంతో విసిగిపోయిన గ్రామంలోని మహిళలు, యువతులు ఒక్క రోజులోనే ఘుమల్ నుంచి రంగమతియా గ్రామం వరకు రోడ్డును వేశారు.

'అంబులెన్స్ లు ఊర్లోకి రాలేవు'
"ఘుమల్ గ్రామం నుంచి రంగమతియాకు వెళ్లే రోడ్డు అస్సలు బాగాలేదు. అంతా గుంతలమయం. వర్షాకాలం అయితే ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. రోడ్డంతా బురద నీరు, గుంతలతో నిండిపోతోంది. ఈ రోడ్డుపైనే గ్రామానికి చెందిన విద్యార్థులు స్కూల్ కు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి. ఇలాంటి ఇబ్బందికర పరిస్థితులను తట్టుకుని బురద నీటిలో ఆపసోపాలు పడుతూ పాఠశాలకు వెళ్తున్నారు స్టూడెంట్స్. ఎవరికైనా ఆరోగ్యం బాగోలేకపోతే అంబులెన్స్ గ్రామంలోకి రావడం కష్టమే అయిపోతుంది. సమీపంలోని రంగమతియా గ్రామానికి ప్రభుత్వ బస్సులు నడుస్తున్నాయి. కానీ రోడ్డు బాగోలేకపోవడంతో ఆ బస్సులు ఘుమల్ గ్రామానికి రావట్లేదు. దీంతో గ్రామస్థులు ఆస్పత్రికి వెళ్లాలన్నా, స్టూడెంట్స్ స్కూల్ కు వెళ్లాలన్నా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు" అని ఘుమల్ గ్రామస్థులు తెలిపారు.

అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేసినా ఫలితం లేదు
మెరుగైన రోడ్డు నిర్మించాలని అధికారులకు గ్రామస్థులు పదేపదే విజ్ఞప్తి చేసినా ఎటువంటి ఫలితం లేకపోయిందని ఘుమల్ గ్రామస్థులు తెలిపారు. దీంతో తామే స్వయంగా తమ గ్రామానికి రోడ్డు వేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నామన్నారు. అందుకోసం ఊరులోకి ప్రతి ఇంటి నుంచి కొంత డబ్బును సేకరించామని స్పష్టం చేశారు. ఆ నగదుతో మహిళలు, యువతులు కలిసి ఘుమల్-రంగమటియాను కలిపే రహదారిని నిర్మించారని అన్నారు. ఆ తరువాత శాశ్వత కాంక్రీట్ రహదారిని నిర్మించాలని డిమాండ్ చేస్తూ జామ్డా బ్లాక్ బీడీఓ దేబాషిశ్ పాండాకు ఒక మెమోరాండం సమర్పించామని వెల్లడించారు.

తాగునీటి సమస్య కూడా వేధిస్తోంది!
అయితే ఘుమల్ గ్రామస్థులు రోడ్డు సమస్య తాత్కాలికంగా తీరినా, మరో సమస్య వారిని వెంటాడుతోంది. అదే తాగునీటి సంక్షోభం. ప్రభుత్వ పథకం కింద ఒక ఏడాది క్రితం ఆ ఊరికి పైపు లైన్లు వేసినప్పటికీ, నీటి సరఫరా ప్రారంభం కాలేదు. ప్రస్తుతం గ్రామస్థులు చెరువులు, ఇతర అసురక్షిత నీటి వనరులపై ఆధారపడుతున్నారు. దీంతో చాలా సార్లు గ్రామస్థులు అనారోగ్యం బారిన పడ్డారు. ఘుమల్ గ్రామంలోని తాగునీటి సమస్యను రాయరంగ్‌ పుర్‌ లోని గ్రామీణ నీటి సరఫరా, పారిశుద్ధ్య విభాగం (RWSS) అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్​కు నివేదిస్తానని, బస్సు సేవలను విస్తరించే విషయం రవాణా అధికారులతో చర్చించిన తర్వాత పరిష్కరిస్తామని జామ్డా బ్లాక్ బీడీఓ దేబాషిశ్ పాండా తెలిపారు.

'ఇంటింటి నుంచి విరాళాలు సేకరించాం'
మరోవైపు, సరైన రోడ్డు లేకపోవడమే గ్రామస్థులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్య అని గ్రామస్థురాలు ప్రమీలా మహంత అన్నారు. "రోడ్డు లేకపోవడం వల్ల, ప్రభుత్వ బస్సు గ్రామానికి రాలేకపోతోంది. సాగు నీటి సరఫరా కూడా ఆగిపోయింది. ఘుమల్ నుంచి రంగమటియా గ్రామానికి రోడ్డు నిర్మించాం. మేము ప్రతి ఇంటి నుంచి డబ్బు సేకరించి ఒకే రోజులో కిలోమీటరు పొడవైన రోడ్డును నిర్మించాం" అని ప్రమీలా పేర్కొన్నారు.

"గ్రామానికి రోడ్డు సౌకర్యం లేదు. వర్షాకాలంలో చాలా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నాం. అంబులెన్స్ సర్వీసులు గ్రామంలోకి రావు. బస్సులు తిరగవు. రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తైన తర్వాత బస్సు నడుస్తుందని బీడీఓ చెప్పారు. గ్రామంలోకి ఇంటింటికీ తిరిగి డబ్బులు వసూలు చేశాం. మహిళలు, బాలికలు, గ్రామస్థులు కిలోమీటరు పొడవైన రోడ్డును నిర్మించారు. ఇక్కడ నీటి సమస్య కూడా ఉంది. ఐరెన్ అధికంగా ఉండే నీరు తాగిన తర్వాత ప్రజలు మూత్రపిండాల వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు. బసుధ పథకం కింద ఊరికి పైపు లైన్లు వేశారు. అయితే నీటి సరఫరా లేదు. ఒక బోరుబావిని కూడా తవ్వారు. దాన్ని రెండేళ్లుగా ప్రారంభించలేదు. ఎవరూ పట్టించుకోకపోవడంతో మేము ఇబ్బందులు పడుతున్నాం" అని గ్రామస్థుడు సంజయ్ మహంత తెలిపాడు.

