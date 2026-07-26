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బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం- ఆ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం!

వాయుగుండంగా మారిన అల్పపీడనం- రానున్న మూడు రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు- భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక

IMD On Monsoon
IMD On Monsoon (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 26, 2026 at 10:54 PM IST

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Rain News In India : దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, ఒడిశాలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) హెచ్చరించింది. వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం మరింత బలపడి వాయుగుండంగా మారిందని, దీంతో ఒడిశాలోని పలు జిల్లాలకు ఆదివారం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రానున్న 48 గంటల్లో రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. మరోవైపు ఎడతెరిపి లేని వర్షాలతో హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో పరిస్థితులు ఆందోళనకరంగా మారాయి. జూన్ 30 నుంచి ఇప్పటివరకు వర్ష సంబంధిత ఘటనల్లో 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.

భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
వాయవ్య బంగాళాఖాతం, ఉత్తర ఒడిశా బంగాల్ తీర ప్రాంతాలకు ఆనుకుని ఉన్న అల్పపీడనం శనివారం వాయుగుండంగా వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. రానున్న 24 గంటల్లో మరింత బలపడి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. అయితే, వర్షాల తీవ్రత దృష్ట్యా కటక్, జగత్‌సింగ్‌పుర్, కేంద్రపారా, జాజ్‌పుర్, ఢెంకనాల్, అంగుల్ జిల్లాలకు అధికారులు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. అలాగే, ఆయా జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

చేపల వేటకు వెళ్లవద్దు!
మరోవైపు, ఒడిశాలోని మరికొన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశంతో ఆరెంజ్, ఎల్లో అలర్ట్‌లు జారీ చేశారు. కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉండటంతో పాటు లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఆకస్మిక వరదలు సంభవించే అవకాశముందని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారే అవకాశం ఉండటంతో ఒడిశా తీర ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అలాగే, మత్స్యకారుల వచ్చే నాలుగు రోజుల పాటు సముద్రంలోకి చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని ఐఎండీ పేర్కొంది.

ప్రస్తుతం ఏర్పడిన వాయుగుండం వాయవ్య దిశగా కదులుతూ మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని భువనేశ్వర్ ఐఎండీ డైరెక్టర్ మనోరమా మహంతి పేర్కొన్నారు. జులై 27న పరదీప్-సాగర్ దీవి మధ్య తీరం దాటే సమయంలో బలమైన గాలులతో కూడిన భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.

హిమాచల్ ప్రదేశ్​​లో వరదలు- 15 మంది మృతి!
ఇదిలా ఉండగా, నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. జూన్ 30 నుంచి జులై 26 వరకు వర్షాల ప్రభావానికి దాదాపు 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. వీరిలో 13 మంది లాహౌల్-స్పితి జిల్లాకు చెందినవారు కాగా, ఒకరు చంబా జిల్లాకు చెందినవారని తెలిపారు. కాంగ్రా జిల్లాలో ఆకస్మిక వరదలో ఒకరు మృతి చెందినట్లు వెల్లడించారు. కొండచరియలు విరిగిపడే అవకాశం ఉన్నందున కొన్ని చోట్ల రహదారులు మూసివేశారు. కొన్నిచోట్ల తాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థలకు నష్టం వాటిల్లిందని, ఫలితంగా నీటి సరఫరా నిలిచిపోయిందని, మరికొన్ని చోట్ల విద్యుత్​ సరఫరా ఆగిపోయిందని అధికారులు తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తుండడంతో, జిల్లా యంత్రాంగాలు, రహదారి నిర్వహణ సంస్థలు, విపత్తు ప్రతిస్పందన బృందాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. కొండచరియల శిథిలాలను తొలగించడం, నిత్యావసర సేవలను పునరుద్ధరించడం, ప్రమాదకర ప్రాంతాలను పర్యవేక్షించడంలో నిమగ్నమై ఉన్నాయి. రానున్న రోజుల్లో రుతుపవనాల ప్రభావం కొనసాగే అవకాశం ఉన్నందున, ముఖ్యంగా కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉన్న, వరదలకు ప్రభావితమయ్యే ప్రాంతాల్లో నివాసితులు, ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. అటు అసోంలోనూ వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి

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