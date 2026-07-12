టాయిలెట్ అంటూ ఇంట్లోకి- మహిళతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన డెలివరీ బాయ్ అరెస్ట్
టాయిలెట్ వాడుకోవాలని చెప్పి ఫ్లాట్లోకి బలవంతంగా ప్రవేశించిన డెలివరీ ఏజెంట్- అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడంటూ బాధితురాలి ఆరోపణలు- వీడియో వైరల్ కావడంతో నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు
Published : July 12, 2026 at 5:24 PM IST
Misbehaved Delivery Boy Arrested : ఒంటరిగా నివసిస్తున్న మహిళ ఫ్లాట్లోకి బలవంతంగా చొరబడి అసభ్యంగా ప్రవర్తించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న డెలివరీ ఏజెంట్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆర్డర్ డెలివరీ పేరుతో వచ్చిన అతడు, టాయిలెట్కు వెళ్లాలంటూ ఇంట్లోకి ప్రవేశించి మహిళతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించినట్లు ఉన్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దాంతో బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటన కర్ణాటకలో చోటుచేసుకుంది.
టాయిలెట్ పేరుతో ఇంట్లోకి ప్రవేశం
బెంగళూరులోని మారతహళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఒంటరిగా నివసిస్తున్న ఓ మహిళకు డెలివరీ అందించడానికి వచ్చిన ఏజెంట్, తనకు అత్యవసరంగా టాయిలెట్ ఉపయోగించాల్సి ఉందని చెప్పి ఇంట్లోకి అనుమతి ఇవ్వాలని కోరాడు. అయితే అపరిచిత వ్యక్తులను ఇంట్లోకి అనుమతించడం సురక్షితం కాదని భావించిన మహిళ మర్యాదపూర్వకంగా నిరాకరించింది. అత్యవసర పరిస్థితి అయితే పక్కనే ఉన్న మరో ఫ్లాట్లోని పురుషుడిని సంప్రదించాలని సూచించింది. అయినప్పటికీ డెలివరీ బాయ్ ఆమె మాటలను పట్టించుకోకుండా తన చెప్పులను బయట వదిలి బలవంతంగా ఫ్లాట్లోకి ప్రవేశించినట్లు బాధితురాలు ఆరోపించారు.
అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడన్న ఆరోపణలు
టాయిలెట్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నిందితుడు తన ప్రైవేట్ పార్ట్ చూపిస్తూ, అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని బాధిత మహిళ ఆరోపించారు. అతడి ప్రవర్తనతో తీవ్ర భయానికి గురైన ఆమె వెంటనే తన మొబైల్ ఫోన్లో వీడియో చిత్రీకరించారు. ఆ వీడియోలో జరిగిన ఘటన గురించి ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ, తన సొంత ఇంట్లోనే అభద్రతకు గురయ్యానని పేర్కొన్నారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో పలువురు నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహిళలు తమ సొంత ఇళ్లలో కూడా సురక్షితంగా లేరా అంటూ ప్రశ్నించారు. నిందితుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని బెంగళూరు పోలీసులను ట్యాగ్ చేస్తూ పెద్ద ఎత్తున పోస్టులు చేశారు.
వెంటనే స్పందించిన పోలీసులు
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోను గమనించిన బెంగళూరు పోలీసులు వెంటనే స్పందించారు. ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను అందించాలని బాధిత మహిళను కోరారు. అనంతరం ఆమె ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా మారతహళ్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. వైట్ఫీల్డ్ డివిజన్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీసీపీ) సైదులు అడవత్ మాట్లాడుతూ, మహిళ ఫిర్యాదు మేరకు నిందితుడిపై సంబంధిత చట్టాల కింద కేసు నమోదు చేసి అదుపులోకి తీసుకున్నామని తెలిపారు.
నిందితుడు అరెస్ట్
పోలీసుల దర్యాప్తులో నిందితుడిని విజయ్ మల్లికార్జున్ కామత్గా గుర్తించారు. అతడిని అరెస్టు చేసి విచారణ కొనసాగిస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ కేసులో భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్)లోని సెక్షన్లు 75, 79, 329(2) కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుడిని కోర్టులో హాజరుపరచి తదుపరి చట్టపరమైన చర్యలు చేపడుతున్నట్లు వెల్లడించారు.
'ఎక్స్' వేదికగా డీసీపీ స్పందన
ఈ ఘటనపై సోషల్ మీడియాలో విస్తృత చర్చ జరగడంతో బెంగళూరు నగర పోలీసులు ఫిర్యాదును వెంటనే వైట్ఫీల్డ్ డివిజన్కు పంపించారు. అనంతరం డీసీపీ 'ఎక్స్' (గతంలో ట్విటర్) వేదికగా స్పందిస్తూ, "మారతహళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశాం. కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది" అని వెల్లడించారు. పోలీసుల వేగవంతమైన స్పందనపై పలువురు ప్రశంసలు వ్యక్తం చేశారు. అదే సమయంలో నిందితుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
మహిళల భద్రతపై మరోసారి చర్చ
ఈ ఘటనతో మహిళల భద్రత అంశం మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది. ముఖ్యంగా ఒంటరిగా నివసించే మహిళలు అపరిచితులను ఇంట్లోకి అనుమతించే విషయంలో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, నిందితుడి గత చరిత్రతో పాటు ఇతర కోణాల్లోనూ విచారణ చేపడుతున్నట్లు బెంగళూరు పోలీసులు వెల్లడించారు. మహిళల భద్రతకు భంగం కలిగించే ఘటనలపై రాజీ లేకుండా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
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