మహిళా రిజర్వేషన్లను డీలిమిటేషన్కు ఎందుకు ముడిపెట్టారు: శశిథరూర్
దశాబ్దాలుగా మహిళా రిజర్వేషన్ల గురించి చర్చలు జరుగుతూనే ఉన్నాయన్న శశిథరూర్- లోక్సభలో సీట్ల సంఖ్యను పెంచాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందని కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించిన డీఎంకే ఎంపీ కనిమొళి
Published : April 17, 2026 at 1:07 PM IST
Delimitation Bill 2026 : మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం పొందాల్సిందే అని, అయితే దానిని డీలిమిటేషన్తో ఎందుకు ముడిపెట్టారని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత శశిథరూర్ ప్రశ్నించారు. లోక్సభలో మహిళా రిజర్వేషన్ల చట్టానికి సవరణలు, డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏర్పాటుకు సంబంధించిన మూడు బిల్లులపై జరిగిన చర్చలో శశిథరూర్ పాల్గొన్నారు. దశాబ్దాలుగా మహిళా రిజర్వేషన్ల గురించి చర్చలు జరుగుతూనే ఉన్నాయన్న థరూర్, రాజకీయ కారణాల వల్లే ఇవి ఆలస్యమవుతున్నాయని తెలిపారు. డీలిమిటేషన్తో ముడిపెట్టడం మహిళా రిజర్వేషన్ల ఆశయాన్ని దెబ్బతీస్తుందనీ, ప్రస్తుత లోక్సభ సభ్యుల సంఖ్యాబలంతో మహిళా రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కేంద్రం చేపడుతున్న పునర్విభజన ప్రక్రియ సమాఖ్య వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుందని ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు.
"పంట కోతకు సిద్ధంగా ఉంది (మహిళా రిజర్వేషన్లు వెంటనే అమలు చేయవచ్చు). మన ప్రస్తుత పార్లమెంటరీ బలాన్ని బట్టి దీనిని తక్షణమే అమలు చేయవచ్చు. చేయాలి కూడా. దీనిని నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో ముడిపెట్టడమంటే, మన దేశ చరిత్రలోనే అత్యంత వివాదాస్పదమైన, సంక్లిష్టమైన పరిపాలనా ప్రక్రియల్లో ఒకదానికి భారతీయ మహిళల ఆకాంక్షలను బందీలుగా చేయడమే. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన అనేది కేవలం మ్యాప్లను మార్చే పని మాత్రమే కాదు. ఇది రాజకీయ అధికారంలో ఉద్దేశపూర్వకంగా తీసుకువచ్చే ఒక లోతైన మార్పు. మహిళా రిజర్వేషన్ను దీనితో లింక్ చేయడం ద్వారా, భారతీయ మహిళల ఆకాంక్షలను మన చరిత్రలోనే అత్యంత వివాదాస్పద రాజకీయ ప్రక్రియకు బందీలుగా చేసినట్లవుతుంది. గౌరవనీయ సభ్యులు చెప్పినట్లుగా, ఇటువంటి చర్య మన సమాఖ్య వ్యవస్థ నిర్మాణాన్ని దెబ్బతీసే ప్రమాదాలను కలిగి ఉంటుంది."
--శశిథరూర్, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత
'2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం పునర్విభజన చేస్తామనడం ద్వంద్వ వైఖరికి నిదర్శనం'
మరోవైపు లోక్సభలో సీట్ల సంఖ్యను పెంచాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందని డీఎంకే ఎంపీ కనిమొళి కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించారు. ఏ ప్రాతిపదికన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఆమె నిలదీశారు. లోక్సభలో మహిళా రిజర్వేషన్ల చట్టానికి సవరణలు, డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏర్పాటుకు సంబంధించిన మూడు బిల్లులపై జరిగిన చర్చలో కనిమొళి పాల్గొన్నారు. దేశ జనాభాలో మార్పులు వచ్చాయని ఒకవైపు కేంద్రం చెప్తుందన్న ఆమె, 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం పునర్విభజన చేస్తామనడం ద్వంద్వ వైఖరికి నిదర్శనమని విమర్శించారు. మహిళ రిజర్వేషన్ బిల్లు అమలు చేయాలని తమిళనాడు సీఎం సహా ప్రతిపక్ష నేతలు పదేళ్లుగా కేంద్రానికి లేఖలు రాశారని కనిమొళి గుర్తుచేశారు. అప్పుడు చేయకుండా ఇప్పుడు ఇంత హడావుడిగా బిల్లును ప్రవేశపెట్టడం వెనుక రాజకీయ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని కనిమొళి ధ్వజమెత్తారు.