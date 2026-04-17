మహిళాబిల్లు ముసుగులో దేశ రాజకీయ చిత్రపటాన్ని మార్చే కుట్ర : కేంద్రంపై రాహుల్ ధ్వజం

మహిళా రిజర్వేషన్ల మాటున డీలిమిటేషన్- అధికారాన్ని శాశ్వతం చేసుకునేందుకే మోదీ వ్యూహం : రాహుల్

Rahul Gandhi
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 17, 2026 at 3:18 PM IST

Rahul Gandhi On Parliament : ప్రభుత్వం ఇప్పుడు పెట్టేది అసలు మహిళా బిల్లే కాదని, 2023లోనే అది ఆమోదం పొందిందని ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌గాంధీ అన్నారు. ఇప్పుడు కొత్తగా మహిళా బిల్లు పెట్టాల్సిన అవసరమే లేదని చెప్పారు. మహిళాబిల్లు ముసుగులో దేశ రాజకీయ చిత్రపటాన్ని మార్చే కుట్ర జరుగుతోందని ఆరోపించారు. పాత మహిళా బిల్లును రద్దుచేసి కొత్త బిల్లు తీసుకురావాలని కేంద్రానికి సవాల్‌ విసిరారు. అప్పుడు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఎలాంటి అభ్యంతరం చెప్పకుండా మద్దతు ఇస్తుందని రాహుల్‌గాంధీ స్పష్టం చేశారు. మహిళా రిజర్వేషన్లు, డీలిమిటేషన్ బిల్లులపై శుక్రవారం మధ్యాహ్నం లోక్‌సభలో చర్చ సందర్భంగా రాహుల్ గాంధీ ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ఆ వ్యాఖ్యలు సభలో గందరగోళం సృష్టించాయి.

కేవలం అధికారాన్ని శాశ్వతం చేసుకునేందుకే ప్రధాని మోదీ ఈ రాజకీయ వ్యూహాన్ని పన్నారని ఆయన విమర్శించారు. బీజేపీ తమకు లాభం చేకూర్చేలా లోక్‌సభ, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల సరిహద్దులను మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోందన్నారు. ఈ ప్రయత్నాన్ని 'గెర్రీమాండరింగ్'‌గా రాహుల్ అభివర్ణించారు. 2029 ఎన్నికల్లో లబ్ధి పొందేందుకు బీజేపీ ఈ కుట్రకు తెర తీసిందని, నియోజకవర్గాల పటాలను మార్చడం ద్వారా ప్రతిపక్షాల బలాన్ని తగ్గించాలని మోదీ చూస్తున్నారని రాహుల్ ఆరోపించారు.

మహిళా రిజర్వేషన్లే ఈ పార్లమెంటు సెషన్ అజెండా అయితే, తాము ఏమాత్రం సంకోచించకుండా ఈ క్షణంలోనే ఆ బిల్లుకు సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 2023లో పార్లమెంటు ఆమోదాన్ని పొందిన మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టం అమలు విషయంలో కేంద్ర సర్కారుకు సహకరించేందుకు మేం రెడీ. కానీ ఇప్పుడు కేంద్ర సర్కారు తేవాలని చూస్తున్నది మహిళా కోటా బిల్లులా కనిపించడం లేదని రాహుల్ విమర్శించారు. దానితో డీలిమిటేషన్‌కు లింకులు పెడుతున్నారని మండిపడ్డారు. భారతదేశ జాతీయ ఆలోచనా విధానంలో మహిళలు ఒక చోదక శక్తి అని ఆయన అన్నారు. మనమంతా మహిళల జీవితాల ద్వారా ఎంతో ప్రభావితులం అయ్యామని, ఎన్నో విషయాలను నేర్చుకున్నామన్నారు.

కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం డీలిమిటేషన్, జనాభా గణనలతో మహిళా కోటాకు ముడిపెట్టడం సరికాదన్నారు. మహిళా కోటా అమలుకు డీలిమిటేషన్‌తో అసలు సంబంధమే లేదని, దీన్ని వెంటనే అమల్లోకి తేవచ్చని రాహుల్ తెలిపారు. దక్షిణాది, ఈశాన్య, చిన్న రాష్ట్రాలకు అన్యాయం చేసేలా నియోజకవర్గాల పునర్విభజన చేయడం అనేది దేశ వ్యతిరేక చర్య కంటే తక్కువేం కాదన్నారు. కులగణన డేటాను విస్మరించడం ద్వారా ఓబీసీ, దళిత, ఆదివాసీ వర్గాల హక్కులను కేంద్రం దోచుకుంటోందని ('హిస్సా చోరీ') ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ఇంద్రజాలికుడు అడ్డంగా దొరికిపోయారు
ప్రధాని మోదీని ఇంద్రజాలికుడితో పోలుస్తూ, ఆయన మ్యాజిక్ ట్రిక్స్ ఇప్పుడు పని చేయడం లేదని రాహుల్ గాంధీ ఎద్దేవా చేశారు. ఇంద్రజాలికుడు ఇప్పుడు అడ్డంగా దొరికిపోయారు అని ఆయన విమర్శించారు. బాలాకోట్ స్ట్రైక్స్, నోట్ల రద్దు వంటివి గతంలో ప్రధాని చూపిన మ్యాజిక్ ట్రిక్స్ అని వ్యాఖ్యానించారు. ఇప్పుడు డీలిమిటేషన్ బిల్లు ద్వారా దేశ రాజకీయ చిత్రపటాన్ని మార్చాలని మోదీ చూస్తున్నారని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత ఆరోపించారు. దేశ రాజకీయాల్లో జరుగుతున్న మార్పులను చూసి మోదీ ప్రభుత్వం భయపడుతోందని, అందుకే మహిళా రిజర్వేషన్ల ముసుగులో నియోజకవర్గాల పెంపు చేపట్టి తమ బలాన్ని పెంచుకోవాలని చూస్తోందన్నారు. నిజమైన శక్తి ఎప్పుడూ చీకటిలోనే దాగి ఉంటుంది, అది బయటకు కనిపించదని ఒక కథ రూపంలో ఇంద్రజాలికుడి ఉదాహరణను రాహుల్ వివరించారు.

ప్రధానిని ఇంద్రజాలికుడు అని పిలవడం సరికాదు : రిజిజు
ఇక రాహుల్ గాంధీ ప్రధానిని ఇంద్రజాలికుడు అని పిలవడం పార్లమెంటరీ సంప్రదాయాలకు విరుద్ధమని కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి పదాలు అసభ్యకరమైన పదజాలం కిందకు వస్తాయన్నారు. ఇక రాహుల్ వ్యాఖ్యలపై స్పీకర్ ఓం బిర్లా జోక్యం చేసుకుని, సభలో గౌరవప్రదమైన భాషను వాడాలని హెచ్చరించారు. చర్చలోని అంశానికి లోబడి మాట్లాడాలని సూచించారు. ఈ క్రమంలో సభలో అధికార, ప్రతిపక్ష సభ్యుల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగి, సభ గందరగోళంగా మారింది.

16 ఇప్పుడొక చిక్కుముడిలా మారింది
పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాలు ప్రారంభమైన తేదీలోని 16 అనే అంకె ఇప్పుడొక చిక్కుముడిలా మారిందని రాహుల్ అన్నారు. ఈ తేదీ వెనుక ఒక పెద్ద రాజకీయ కుట్ర దాగి ఉందని ఆరోపించారు. రాహుల్ తన ఫోన్‌ను చూసుకుంటూ 16వ తేదీ కోసం ఎదురుచూడండి, ఆ నంబర్ 16లోనే ఈ చిక్కుముడికి సమాధానం ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. ఏప్రిల్ 16న ప్రభుత్వం హడావుడిగా మహిళా రిజర్వేషన్, డీలిమిటేషన్ బిల్లులను ప్రవేశపెట్టడం వెనుక ఒక రకమైన భయం కనిపిస్తోందని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. 2029 ఎన్నికల నాటికి నియోజకవర్గాల మ్యాప్‌ను మార్చే ఉద్దేశంతోనే ఈ 16వ తేదీని ఎంచుకున్నారని రాహుల్ చెప్పారు. ఇవాళ ప్రధాని మోదీ ప్రసంగం శక్తి హీనంగా సాగిందని చెబుతూ, ఈ మొత్తం వ్యవహారమంతా "16" అనే అంకె చుట్టూ తిరుగుతోందని రాహుల్ చేసిన వ్యాఖ్యలు సభలో చర్చనీయాంశమయ్యాయి.

కుల గణనను బేఖాతరు చేసే యత్నం
'ఓబీసీలకు అధికారం, చట్టసభల్లో ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వాలనే ఆలోచనే మోదీ సర్కారుకు లేదు. వాళ్ల అజెండా కూడా అదే. రాబోయే 15 సంవత్సరాల పాటు చట్టసభల్లో ప్రాతినిధ్యానికి కుల గణనతో ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా చేసేందుకు కేంద్రం యత్నిస్తోంది. దక్షిణాది, ఈశాన్య, చిన్న రాష్ట్రాల నుంచి చట్టసభల ప్రాతినిధ్యాన్ని లాక్కోవాలని బీజేపీ భావిస్తోంది. అలా జరగకుండా మేం అడ్డుకుంటాం. ఆయా రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యాన్ని ప్రభుత్వం టచ్ చేయకుండా మేం చూస్తాం' అని రాహుల్ తెలిపారు.

ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందదని బీజేపీకి తెలుసు
'యావత్ విపక్షాలు కలిసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నాన్ని ఓడిస్తాయి. డీలిమిటేషన్‌తో లింకు కలిగిన మహిళా కోటా బిల్లు ఆమోదం పొందదని బీజేపీకి బాగా తెలుసు. అయినప్పటికీ దేశ ఎలక్టోరల్ మ్యాప్‌ను (నియోజకవర్గాల స్వరూపాన్ని) మార్చేందుకు ఆ పార్టీ సిద్ధమైంది. ఇక ఇదే సమయంలో తనను తాను మహిళా పక్షపాతిగా చూపించుకోవాలని మోదీ భావిస్తున్నారు. బీజేపీ వాళ్లు తామే భారత ప్రజలం, తామే భారత సైనికులం అని భావిస్తున్నారు. వాస్తవం ఏమిటంటే, వాళ్లు అవేవీ కాదు. అందుకే భారత ప్రజలు, సైనికుల మాటున నిలిచి వ్యాఖ్యలు చేయడాన్ని బీజేపీ వాళ్లు ఆపాలి' అని రాహుల్ చెప్పారు.

లోక్‌సభలో వాగ్వాదం
శుక్రవారం లోక్‌సభలో చర్చ సందర్భంగా తీవ్ర గందరగోళం ఏర్పడింది. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన వల్ల జనాభా నియంత్రణను సమర్థవంతంగా అమలు చేసిన దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరుగుతుందని ప్రతిపక్షాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులో ఓబీసీ మహిళలకు ప్రత్యేక కోటా కేటాయించాలని, కుల గణనను వెంటనే చేపట్టాలని రాహుల్ గాంధీ డిమాండ్ చేశారు. ఇప్పుడు కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన మహిళా కోటా బిల్లు మహిళల సాధికారత కోసం కాదని, కుల గణనను పక్కదారి పట్టించేందుకే దీన్ని తెరపైకి తెచ్చిందని ఆయన మండిపడ్డారు. దీనిపై అధికార పక్షం తీవ్రంగా స్పందించడంతో సభలో వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. బీజేపీ అధికారాన్ని శాశ్వతం చేసుకునేందుకు చిన్న రాష్ట్రాలు, దక్షిణాది, ఈశాన్య రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యాన్ని తగ్గించే కుట్ర చేస్తోందని ప్రతిపక్ష సభ్యులు నినాదాలు చేశారు.

