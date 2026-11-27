మిషన్ 360 లక్ష్యంతో కేంద్రం పావులు- ఈసారి డీలిమిటేషన్ బిల్లు ఆమోదం పొందుతుందా?
Delimitation Bill 2026 : 30 నుంచి డిసెంబర్ 3 వరకు జరగనున్న పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాల్లో డీలిమిటేషన్ బిల్లు ప్రవేశపెట్టేందుకు కేంద్రం సిద్ధమైంది. అయితే గతంలో సంఖ్యాబలం లేక ఈ బిల్లు వీగిపోయింది.
Published : November 27, 2026 at 5:22 PM IST
పార్లమెంట్లో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లును ఎలాగైనా ఆమోదింపజేసుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టుదలగా ఉంది. ఈనెల 30 నుంచి డిసెంబర్ 3 వరకు జరగనున్న పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాల్లో ఈ బిల్లును మరోసారి ప్రవేశపెట్టేందుకు సిద్ధమైంది. రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు కావడంతో లోక్సభలో మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ అవసరం. అంటే దాదాపు 360 మంది ఎంపీల మద్దతు అవసరం. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో సంఖ్యాబలం లేక డీలిమిటేషన్ బిల్లు వీగిపోయింది. ఐతే ఈసారి మిషన్ 360 లక్ష్యంతో కేంద్రం పావులు కదుపుతోంది. మరి ఎన్డీయే బలం ఎంత? విపక్ష పార్టీల వైఖరి ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
లోక్సభ, అసెంబ్లీల్లో సీట్ల సంఖ్యను 50 శాతం మేర పెంచేందుకు ఉద్దేశించిన నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లును మరోసారి లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టేందుకు కేంద్రం సిద్ధమైంది. ఈనెల 30 నుంచి ప్రారంభం కానున్న పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాల్లో డీలిమిటేషన్ బిల్లును కేంద్రం ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదం పొందాలంటే, సభకు హాజరైన ఎంపీల్లో మూడింట రెండొంతుల మంది మద్దతు అవసరం. లోక్సభలో మొత్తం స్థానాల సంఖ్య 543. వాటిలో మూడు సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి. స్పీకర్ మినహాయించి 539 మంది ఎంపీలు సభకు హాజరైతే, బిల్లుల ఆమోదానికి 360 మంది మద్దతు అవసరం. బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయేకు 293 మంది లోక్సభ సభ్యులు ఉన్నారు. ఇటీవల టీఎంసీకి చెందిన 20 మంది ఎంపీలు నేషనలిస్ట్ సిటిజన్స్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియాలో చేరి ఎన్డీయేకు మద్దతు ప్రకటించారు. శివసేన-UBTకి చెందిన ఆరుగురు ఎంపీలు ఏక్నాథ్ శిందే నేతృత్వంలోని శివసేనలో చేరారు. ఫలితంగా ఎన్డీయే బలం 319కు చేరింది. అంటే ఇంకా 41 మంది ఎంపీల మద్దతు అవసరం.
అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ సమానంగా సీట్ల పెంపు
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో డీలిమిటేషన్ బిల్లును వ్యతిరేకించిన డీఎంకే, ఎన్సీపీ-ఎస్పీ పార్టీలు ఇప్పుడు తమ వైఖరిని మార్చుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ సమానంగా 50 శాతం మేర సీట్లు పెంచే క్లాజ్ను బిల్లులో చేరుస్తామని కేంద్రం సంకేతాలివ్వడంతో ఆ రెండు పార్టీలు సానుకూలంగా స్పందిస్తున్నాయి. 50 శాతం పెంపుపై లిఖితపూర్వక హామీ ఉంటే డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు మద్దతు ఇచ్చేందుకు అభ్యంతరం లేదని ఎన్సీపీ-ఎస్పీ నాయకురాలు సుప్రియా సూలే స్పష్టం చేశారు. లోక్సభలో తమిళనాడుకు ప్రస్తుతం ఉన్న 7.2 శాతం వాటాను అదే విధంగా కొనసాగిస్తే బిల్లుకు మద్దతిస్తామని డీఎంకే పార్టీ అంటోంది.
ప్రస్తుతం ఇరు పార్టీలకు కలిపి 30 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు. వైసీపీకి చెందిన నలుగురు ఎంపీలు, UPPLకు చెందిన ఎంపీ మద్దతు ఇస్తే ఎన్డీయే బలం 354కు చేరుతుంది. దీనికి తోడు సభలో హాజరు సమీకరణాలు కూడా కేంద్రానికి కలిసొచ్చేలా ఉన్నాయి. టీఎంసీ ఎంపీ కళ్యాణ్ బెనర్జీ సస్పెన్షన్లో ఉండగా, ఇద్దరు ఎంపీలు అమృత్పాల్ సింగ్, షేక్ రషీద్ జైలులో ఉన్నారు. నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఎంపీ ఆగా రుహుల్లా రాజీనామా చేశారు. ఫలితంగా వీరు ఓటింగ్లో పాల్గొనలేరు. అలాగే ఎంఐఎం, ASP, ZPM పార్టీలకు చెందిన ముగ్గురు ఎంపీలు సహా ముగ్గురు స్వతంత్రుల్లో కొందరు గైర్హాజరైనా కావాల్సిన మెజారిటీ మార్క్ తగ్గి, డీలిమిటేషన్ బిల్లు సులభంగా గట్టెక్కే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ బిల్లు ద్వారా ప్రస్తుతం ఉన్న 543 లోక్సభ స్థానాలను 850 వరకు పెంచాలని కేంద్రం ప్రతిపాదిస్తోంది.
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