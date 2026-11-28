డీలిమిటేషన్ బిల్లుపై బీజేపీ హర్షం- అన్ని పార్టీలు మద్దతు తెలపాలని అమిత్ షా పిలుపు
BJP On Delimitation Bill : భారతీయ 'నారీశక్తి'కి ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చే సమయం ఆసన్నమైందని బీజేపీ తెలిపింది. ఈ కేంద్ర కేబినేట్ ఆమెదం తెలపడం దేశచరిత్రలో ఒక మైలురాయని పేర్కొంది.
Published : November 28, 2026 at 3:55 PM IST
డీలిమిటేషన్ బిల్లు కేవలం చట్టపరమైన సంస్కరణ మాత్రమే కాదని, దేశ నిర్మాణంలో మహిళలకు సముచితస్థానం కల్పించే నిర్ణయాత్మక అడుగు అని బీజేపీ పేర్కొంది. భారతీయ 'నారీశక్తి'కి ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చే సమయం ఆసన్నమైందని తెలిపింది. డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలపడం దేశచరిత్రలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి అని బీజేపీ తన ఎక్స్ ఖాతాలో పేర్కొంది. అన్ని రాష్ట్రాల్లో లోక్సభ సీట్లు 50శాతం పెరిగి, పార్లమెంటు ప్రాతినిధ్యం విస్తృతం అవుతుందని తెలిపింది. అంతేకాకుండా, 2029 లోక్సభ ఎన్నికల్లో మహిళలకు 33శాతం రిజర్వేషన్ల అమలుకు ఇది మార్గం సుగమం చేస్తుందని బీజేపీ పేర్కొంది. ఈ మేరకు కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, బీజేపీ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్లు 'ఎక్స్' వేదికగా పోస్టులు చేశారు.
రాష్ట్రాల్లో లోక్సభ సీట్లను 50శాతం పెంచేందుకు ఉద్దేశించిన 132వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు అన్ని పార్టీలు మద్దతు ఇవ్వాలని అమిత్ షా ఎక్స్ వేదికగా కోరారు. శుక్రవారం కేంద్ర కేబినెట్ ఈ బిల్లుకు ఆమోదం తెలపడంతో దేశంలోని మహిళల దశాబ్దాల నిరీక్షణకు తెరపడనుందని పేర్కొన్నారు. నారీ శక్తి వందన్ చట్టం ద్వారా లోక్సభ, రాష్ట్ర శాసనసభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించడం ఇప్పుడు వాస్తవం అవుతుందని ఆయన చెప్పారు. పాలనలో మహిళలను బలమైన భాగస్వాములుగా మార్చే ఈ చారిత్రాత్మక చొరవకు అన్ని పార్టీలు మద్దతు తెలపాలిని కోరారు.
मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा 132वें संविधान संशोधन विधेयक को दी गई मंजूरी देश के सभी राज्यों में जनप्रतिनिधित्व बढ़ाने व शासन को जनता के और करीब लाने का बहुत बड़ा कदम है। साथ ही, इसमें अनुच्छेद 170(1) में संशोधन कर राज्य विधानसभाओं की सीटों की अधिकतम सीमा 500 से बढ़ाकर लगभग 650 करने का प्रस्ताव भी है। इस प्रावधान से उत्तर प्रदेश अविभाजित रहते हुए विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा सकेगा। साथ ही, महिलाओं को मिलने वाले एक-तिहाई आरक्षण से प्रदेश की महिलाओं को अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा। अधिक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों की प्राथमिकताएँ सदन में रख सकेंगे। इससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएँ बनाने, विकास को गति देने में मदद मिलेगी। यह निर्णय उत्तर प्रदेश में सुशासन व जनभागीदारी, दोनों को और अधिक मजबूती देगा। उत्तर प्रदेश के सभी दलों को इस ऐतिहासिक विधेयक का स्वागत और समर्थन करना चाहिए।— Amit Shah (@AmitShah) November 28, 2026
ఇదిలా ఉండగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, లోక్సభ, రాష్ట్ర శాసనసభల్లో మహిళలకు రిజర్వేషన్లను తమ ప్రభుత్వం కచ్చితంగా అమలు చేస్తుందని చెప్తూ, ఎక్స్లో ఓ వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. దీనిని వ్యతిరేకించే పార్టీలు ఏవీ ఆపలేవని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఆ వీడియో సందేశాన్ని నితిన్ నబీన్ తన 'ఎక్స్' ఖాతాలో పోస్ట్ చేస్తూ, మహిళా సాధికారత అంటే 'మోదీ గ్యారెంటీ' అనే వాఖ్యను చేర్చారు.
नारी शक्ति का सशक्तिकरण ‘मोदी की गारंटी’ है!— Nitin Nabin (@NitinNabin) November 28, 2026
మరిన్ని రాష్ట్రాల నుంచి మద్దతు
మరోవైపు దేశంలో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లులకు పార్లమెంట్ ఆమోదం పొందడానికి ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్న వేళ కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. సోమవారం నుంచి పార్లమెంట్ సమావేశం కానుండగా డిలిమిటేషన్ మహిళా రిజర్వేషన్లకు అనుకూలంగా పలు విపక్షాలు నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాయి. ఈ మేరకు తమిళనాడుకు చెందిన డీఎంకే, తెలంగాణకు చెందిన బీఆర్ఎస్ కేంద్రం తెస్తున్న నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లులకు మద్దతు ఇస్తున్నట్టు ప్రకటించాయి. అలాగే మహారాష్ట్రకు చెందిన శరద్ పవార్ నేతృత్వంలోని ఎన్సీపీ (ఎస్పీ), పార్లమెంటులో డీలిమిటేషన్కు అనుసంధానమైన మహిళా కోటాకు సంబంధించిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకుందని సమాచారం. అటు కేంద్రం కూడా ఈసారి మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లును ఏ శక్తీ అడ్డుకోలేదని చెబుతోంది.