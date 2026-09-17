వెదర్ అలర్ట్- వానాకాలం ముగిసే వేళ పెరిగిన ఉక్కపోత- అసలు కారణమిదే!
సెప్టెంబర్ 19 నుంచి నైరుతి రుతుపవనాల వెనక్కి వెళ్లే అవకాశం- దిల్లీ, హరియాణా, రాజస్థాన్, యూపీలో వేడి, తేమతో ఇబ్బందులు- బలహీనమైన గాలులతో భూమికి దగ్గరగా తేమ, కాలుష్యం
Published : September 17, 2026 at 4:07 PM IST
IMD Weather Update : వానాకాలం ముగిసే సమయం దగ్గరపడుతోంది. రుతుపవనాలు కూడా క్రమంగా వెనక్కి వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఉత్తర భారతంతో పాటు దక్షిణ భారతంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రం వాతావరణం క్లిష్టంగా మారింది. ఉష్ణోగ్రతలు పెద్దగా పెరగకపోయినా, గాలిలో తేమ ఎక్కువగా ఉండటంతో ఉక్కపోత పెరిగింది. ప్రధానంగా దిల్లీతో పాటు రాజస్థాన్, హరియాణా, ఉత్తర్ప్రదేశ్లో ఈ పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా నగర ప్రాంతాల్లో ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది. ఇప్పటికే కురిసిన వర్షాలు, గాలిలో ఉన్న తేమ, రాత్రి వేళల్లో వేడి ఎక్కువగా ఉండి, గాలులు తక్కువగా వీయడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణాలని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
రుతుపవనాలు వెనక్కి వెళ్లినా వెంటనే మార్పు ఉండదు
సెప్టెంబర్ 19 నుంచి నైరుతి రుతుపవనాలు వెనక్కి వెళ్లే ప్రక్రియ మొదలయ్యే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. అయితే రుతుపవనాలు వెనక్కి వెళ్లడం మొదలైన వెంటనే వాతావరణం చల్లబడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తేమ, వర్షాలు మరికొన్ని రోజులు కొనసాగవచ్చని అంటున్నారు. స్కైమెట్ నిపుణుడు మహేశ్ పలావత్ ప్రకారం, రుతుపవనాలు వెనక్కి వెళ్లే సమయంలో ఉత్తర భారతంలో వర్షాలు కురిపించే ప్రధాన వ్యవస్థ బలహీనపడుతోంది. దీంతో రాబోయే రోజుల్లో వర్షాలు క్రమంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. రుతుపవనాలతో వచ్చిన తేమ, ఇటీవల కురిసిన వర్షాలు, గాలులు తక్కువగా ఉండటం, రాత్రి వేడి, నగరాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్న కాంక్రీట్ భవనాలు కలిసి ఉక్కపోతను పెంచుతున్నాయని వాతావరణ నిపుణులు హిష్మీ హుస్సేన్ తెలిపారు.