గణతంత్ర వేడుకల వేళ దిల్లీలో ఆంక్షలు-  పార్కింగ్ కోసం క్యూఆర్ కోడ్ టెక్నాలజీ

రిపబ్లిక్ డే పరేడ్‌కు భారీ బందోబస్తు- 23న రిహార్సల్- బుధవారం అర్ధరాత్రి నుంచే ఆంక్షలు- కర్తవ్య పథ్ చుట్టూ 22 పార్కింగ్ జోన్లు

Delhi Traffic Plan for Republic Day
Delhi Traffic Plan for Republic Day (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 21, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Delhi Traffic Plan for Republic Day : రిపబ్లిక్ డే వేడుకల వేళ దిల్లీ పోలీసులు వేళ దేశ రాజధానిలో ఆంక్షలు విధించారు. ముఖ్యంగా ట్రాఫిక్ నియంత్రణ కోసం పోలీసులు ప్రత్యేక ప్రణాళికను రూపొందించారు. ఇదే సమయంలో వేడుకలు సజావుగా సాగేందుకు భారీ ఎత్తున ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. జనవరి 23న ఫుల్ డ్రెస్ రిహార్సల్ జరగనుంది. ఆ తర్వాత జనవరి 26న పరేడ్ ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో రాజధానిలో శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా ఉండేందుకు బుధవారం అర్ధరాత్రి నుంచి ఆంక్షలను అమలు చేయనున్నారు. పరేడ్​కు వచ్చే సామాన్య ప్రజలకు, ఆహ్వానితులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకూడదని ట్రాఫిక్​ను నియంత్రించేందుకు పోలీసులు ఈసారి సరికొత్త టెక్నాలజీని కూడా వినియోగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పార్కింగ్ కోసం 'క్యూఆర్ కోడ్' విధానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు.

ఈ మేరకు అదనపు పోలీస్ కమిషనర్ (ట్రాఫిక్) దినేష్ కుమార్ గుప్తా ఈటీవీ భారత్​కు వివరాలు వెల్లడించారు. "పరేడ్ జరిగే 'కర్తవ్య పథ్' చుట్టూ భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా అవసరమైన చర్యలు తీసుకున్నాం. రాజధాని నలుమూలలా పోలీసులను మోహరిస్తాం. ప్రతి కూడలిలోనూ ట్రాఫిక్ పోలీసులు అందుబాటులో ఉంటారు. పరేడ్ సజావుగా సాగేలా చూడటమే వీరి ప్రధాన లక్ష్యం" అని తెలిపారు.

DELHI TRAFFIC POLICE SPECIAL PLAN
DELHI TRAFFIC POLICE SPECIAL PLAN (ETV Bharat)

సరిహద్దుల్లో కఠిన తనిఖీలు
దిల్లీ సరిహద్దుల్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. బోర్డర్ పాయింట్ల వద్ద పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించారు. జనవరి 23న రిహార్సల్ ఉన్నందున, జనవరి 22 రాత్రి నుంచే తనిఖీలు మొదలవుతాయి. అలాగే జనవరి 26 పరేడ్ కోసం జనవరి 25 రాత్రి నుంచే ఆంక్షలు అమల్లోకి వస్తాయి. ప్రతి వాహనాన్ని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తారు. అనుమానాస్పద వాహనాలను లోపలికి అనుమతించరు. ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు కూడా రాత్రి నుంచే మొదలవుతాయి. పరేడ్ జరిగే ప్రధాన మార్గాల్లో సాధారణ వాహనాలను పూర్తిగా నిషేధించారు. ఆ రూట్లలో కేవలం అనుమతి ఉన్న వాహనాలు మాత్రమే వెళ్లాలి. పాసులు లేని వాహనాలను అనుమతించరు. ప్రజలు దీనిని గమనించాలని పోలీసులు కోరారు. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని సూచించారు. రిహార్సల్స్ సమయంలో స్థానిక పోలీసులు, ఇతర భద్రతా సంస్థలతో ట్రాఫిక్ పోలీసులు సమన్వయం చేసుకుంటున్నారు.

22 పార్కింగ్ జోన్లు, సిబ్బందికి ప్రత్యేక శిక్షణ
పరేడ్ చూడటానికి వచ్చే వారి కోసం ప్రత్యేక పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు చేశారు. కర్తవ్య పథ్ పరిసరాల్లోనే సుమారు 22 పార్కింగ్ జోన్లను గుర్తించారు. ఏ వాహనం ఎక్కడ పార్క్ చేయాలో స్పష్టమైన ప్రణాళిక ఉంది. దీనిపై ట్రాఫిక్ సిబ్బందికి పూర్తిగా అవగాహన కల్పించారు. వారికి ప్రత్యేకంగా బ్రీఫింగ్ కూడా ఇచ్చారు. నిర్ణీత మార్గాల్లోనే వాహనాలను అనుమతిస్తారు. ఎక్కడా ట్రాఫిక్ జామ్ కాకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

అందుబాటులోకి క్యూఆర్ కోడ్ పార్కింగ్ సిస్టమ్

ఈ ఏడాది సందర్శకుల సౌకర్యం కోసం 'క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత పార్కింగ్ వ్యవస్థ'ను ట్రాఫిక్ పోలీసులు పెట్టనున్నారు. రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసే పాసులపై ఒక క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది. వాహనదారులు తమ మొబైల్ ద్వారా ఆ కోడ్‌ను స్కాన్ చేయాలి. వెంటనే గూగుల్ మ్యాప్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. అది నేరుగా వారికి కేటాయించిన పార్కింగ్ ప్రదేశానికి దారి చూపిస్తుంది. దీనివల్ల పార్కింగ్ ఎక్కడో తెలియక ఇబ్బంది పడే అవసరం ఉండదని అధికారులు తెలిపారు.

76 వేల మందికి ఆహ్వానాలు
ఈ ఏడాది పరేడ్‌కు భారీ ఎత్తున అతిథులు హాజరుకానున్నారు. వీఐపీలతో కలిపి సుమారు 75 నుంచి 76 వేల ఆహ్వాన పత్రాలు పంపారు. ఇంత భారీ జనసందోహాన్ని నియంత్రించడానికి భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. భద్రత, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ కోసం సుమారు 4,000 నుండి 5,000 మంది పోలీసులను మోహరించారు. ట్రాఫిక్ నియంత్రణతో పాటు భద్రతపై కూడా దృష్టి పెట్టాలని సిబ్బందిని ఆదేశించారు. అత్యవసర వాహనాల కోసం ప్రత్యేక దారులు ఏర్పాటు చేశారు.

బీటింగ్ రిట్రీట్‌కు కూడా ప్రత్యేక ప్లాన్
గణతంత్ర వేడుకల ముగింపు సందర్భంగా జరిగే 'బీటింగ్ రిట్రీట్'కు కూడా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. దీనికి కూడా క్యూఆర్ కోడ్ పార్కింగ్ సౌకర్యం ఉంటుంది. ప్రజలు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలని అదనపు సీపీ దినేష్ కుమార్ గుప్తా విజ్ఞప్తి చేశారు. పోలీసులు జారీ చేసిన అడ్వైజరీని పూర్తిగా చదవాలని కోరారు. దానికి అనుగుణంగానే తమ ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నారు. అప్పుడే వేడుకలు ప్రశాంతంగా జరుగుతాయని తెలిపారు. అధికారులకు సహకరించి, క్యూఆర్ కోడ్ పార్కింగ్ సేవలను వినియోగించుకోవాలని కోరారు. ముందుగా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవని స్పష్టం చేశారు.

