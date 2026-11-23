ఆయుర్వేద లడ్డూలతో అద్భుత విజయం- సొంతూరిలోనే లక్షల వ్యాపారం!
Ayurvedic Ladoo in IITF: ఉపాధి కోసం ముంబయి వెళ్లిన మంటు కుమార్ అక్కడ ఎదురైన కష్టాలతో సొంతూరికి తిరిగి వచ్చి వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాడు. పూర్వీకుల ఆయుర్వేద పరిజ్ఞానాన్ని వ్యాపారంగా మలిచి సక్సెస్ అయ్యాడు
Published : November 23, 2026 at 2:55 PM IST
ఉపాధి కోసం సొంత ఊరు, రాష్ట్రం వదిలి ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటారు. కానీ చాలా మందికి సొంత ఊరిలోనే ఏదొకటి చేసుకోవాలనే కోరిక అలాగనే ఉంటుంది. బిహార్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఉపాధి కోసం వేరే ప్రాంతానికి ఉండలేక సొంతూరికి వచ్చి వ్యాపారాన్ని ప్రారంభిచారు. సున్నా నుంచి ప్రారంభించి నేడు రూ.10 లక్షల నుంచి రూ.15 లక్షల వార్షిక టర్నోవర్ సాధించే స్థాయికి ఎదిగారు. సంప్రదాయ మూలికలతో వివిధ రకాల లడ్డూలు తయారు చేస్తూ సుమారు 20 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దిల్లీలో జరుగుతున్న 'ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఫెయిర్' (IITF)లో ఆయన తయారు చేస్తున్న లడ్డూలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.
ముంబయి కష్టాలతో సొంతూరికి పయనం
రోహ్తాస్ జిల్లా ససారామ్కు చెందిన మంటూ కుమార్ తొలుత ఉద్యోగం కోసం ముంబయి వెళ్లారు. అక్కడ మూడేళ్లకు పైగా పనిచేశారు. 2011లో బిహారీలను వెళ్లగొట్టాలన్న 'బిహారీ భగావో' ఉద్యమం సమయంలో ఆయనకు కష్టాలు మొదలయ్యాయి. దాడులు, అవమానాలతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. దీంతో సొంత రాష్ట్రం బిహార్కు తిరిగొచ్చారు. ఊరికి చేరుకున్నాక ఉపాధి కోసం ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశారు. ఏడాది, రెండేళ్ల పాటు ఏం చేయాలో తెలియక సతమతమయ్యారు. స్థానిక సంతల్లో చిన్నచిన్న వస్తువులు అమ్మేవారు. చైనా వస్తువుల విక్రయమూ చేపట్టారు. అయితే సరఫరాలో సమస్యలు రావడంతో ఆ వ్యాపారాన్ని నిలిపివేశారు. చివరకు ఎవరి మీదా ఆధారపడకుండా సొంతంగా వ్యాపారం ప్రారంభించాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
కుటుంబ విద్యే పెట్టుబడిగా
మంటు కుటుంబానికి తరతరాలుగా మూలికలతో ఔషధాలు తయారు చేసే అలవాటు ఉంది. చ్యవన్ప్రాశ్ (ఉసిరి, నెయ్యి, తేనె వంటి పలు ఔషధాలతో చేసే మిశ్రమం)తో పాటు గ్యాస్, మలబద్ధకం సమస్యలకు మందులు తయారు చేసేవారు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఈ విద్యను మంటు నేర్చుకున్నారు. తన పరిశోధన, ఆచరణాత్మక అనుభవంతో దాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేశారు. ఆ అనుభవంతో కొత్తగా లడ్డూల తయారీ ప్రారంభించారు. తొలుత పచ్చి పసుపు, మెంతులతో లడ్డూలు తయారు చేసి విక్రయించారు. వీటి తయారీలో కృత్రిమ రంగులు, రసాయనాలు వాడటం లేదని తెలిపారు. వ్యాపారం ప్రారంభించిన తొలిరోజే సుమారు రూ.2 వేల అమ్మకాలు జరిగాయి. దీంతో ఆయనకు ఈ వ్యాపారంపై నమ్మకం పెరిగింది.
15 రకాల లడ్డూల తయారు
ప్రస్తుతం మంటు సుమారు 15 రకాల లడ్డూలు తయారు చేస్తున్నారు. ఒక్కో రకంలో విభిన్నమైన మూలికలను ఉపయోగిస్తున్నారు.
శొంఠి లడ్డూ: శొంఠి, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, అతిమధురం, కులంజన్, బన్స్లోచన్, పిప్పళ్లు వంటి పదార్థాలతో దీన్ని తయారు చేస్తున్నారు. ఊపిరితిత్తులు, శ్వాసకోశ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలిగించేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు.
పచ్చి పసుపు, మెంతుల లడ్డూ: కీళ్ల నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం కోసం దీన్ని ప్రత్యేకంగా తయారు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
అవిసె గింజల లడ్డూ: గుండె, కాలేయ ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుందని చెబుతున్నారు.
అశ్వగంధ లడ్డూ: డ్రై ఫ్రూట్స్, నెయ్యి, బెల్లం, తేనెతో దీన్ని తయారు చేస్తున్నారు.
మేధోశక్తి కోసం ప్రత్యేక లడ్డూలు
శారీరక బలం, జ్ఞాపకశక్తి కోసం 20 నుంచి 22 రకాల మూలికలతో మరో రకం లడ్డూలు తయారు చేస్తున్నారు. ఇందులో బ్రాహ్మి, శంఖపుష్పి, శతావరి, ఉసిరి, అశ్వగంధ, తులసి వంటి పదార్థాలు ఉపయోగిస్తున్నారు. ఉసిరి, కరక్కాయ, తానికాయలతో త్రిఫల లడ్డూలు కూడా తయారు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
మూడు నెలల వరకు నిల్వ
తమ ఉత్పత్తులను శీతలీకరణ అవసరం లేకుండానే మూడు నెలల వరకు తాజాగా నిల్వ చేయవచ్చని మంటు చెబుతున్నారు. అందుకోసం రసాయనాలు వాడటం లేదని తెలిపారు. లడ్డూల తయారీలో గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి సేకరించిన స్వచ్ఛమైన గేదె నెయ్యిని ఉపయోగిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ నెయ్యి ధర కిలోకు రూ.1,600 నుంచి రూ.2,000 వరకు ఉంటుందని తెలిపారు.
20 మందికి ఉపాధి
ప్రస్తుతం తమ వ్యాపారం రూ.10 లక్షల నుంచి రూ.15 లక్షల టర్నోవర్కు చేరిందని మంటు తెలిపారు. పట్నాలోని ఖాదీ మాల్లో లడ్డూలను విక్రయిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ప్రదర్శనలు, ఇతర కార్యక్రమాల్లోనూ తమ ఉత్పత్తులను అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. ఒకప్పుడు ముంబయిలో ఉపాధి కోసం కష్టాలు ఎదుర్కొన్న మంటు కుమార్, ఇప్పుడు సొంత వ్యాపారంతో సుమారు 20 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు.
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